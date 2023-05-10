Бытовая техника западных брендов станет дороже: параллельному импорту перекрывают кислород

С привычными россиянам брендами техники будут проблемы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРОБЛЕМЫ ТОЧНО БУДУТ

Bosch, Siemens, Electrolux, Braun, LG – это далеко не полный список брендов бытовой техники, которых на российских прилавках становится меньше. Все началось в прошлом году, когда «благодаря» санкциям многие компании из недружественных стран покинули наш рынок. Тогда правительство сделало ход конем и дало добро на параллельный импорт (ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя), до того момента он был под запретом.

По сути параллельный импорт стал возможностью поставлять в Россию товары ушедших от нас компаний окольным путем – через посредников - Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Турцию и т.д.

Однако рано или поздно эти страны оказались бы под риском вторичных санкций. И это время, судя по всему, пришло.

С 1 марта Турция под давлением США и Евросоюза прекратила транзит товаров в Россию из недружественных стран. С 1 апреля ужесточил контроль за торговым оборотом с Россией и Казахстан.

- Кроме того, представители администрации Байдена ведут переговоры с Узбекистаном и Киргизией, - перечисляет генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

Так что тут к гадалке не ходи – с привычными россиянам брендами техники будут проблемы. Мало того, что ее станет меньше, так она еще и подорожает. Причем, сильнее всего скажется перекрытие транзита через Казахстан, с которым у России за последний год торговый оборот вырос почти на 18% (до $26 млрд).

ЭТО НЕ КОНЕЦ ИСТОРИИ

На днях ЕС подготовил 11-й пакет санкций, сделав в нем основной упор на блокировку транзита товаров через дружественные нам страны. И сложившаяся ситуация касается не только бытовой техники. Речь идет о всей продукции, поступающей к нам с Запада.

- Схемы ввоза товаров претерпевают постоянную адаптацию, - рассказывает эксперт Георгий Властопуло. – Ужесточается санкционное давление и контроль за движением этих товаров от производителей до конечных покупателей на территории РФ. Постоянно усложняющиеся цепочки поставок приводят к дополнительным необходимым затратам на транспортные услуги. Все это влечет удорожание самих товаров.

По словам эксперта, примерный подсчет таков. Если везти товар через Казахстан с таможенным оформлением на его территории, то удлинившиеся транспортные цепочки приводят к удорожанию доставки товара на прилавок на 30-40%, а то и 50%. Логистические затраты, как правило, соотносятся со стоимостью товара 1 к 4. Отсюда – общее подорожание на 10-12%.

- Параллельный импорт будет сжиматься, западных товаров станет меньше, но это не конец истории, - говорит Георгий Властопуло. – Есть компании, который специально, чтобы ввозить в Россию свои товары, меняют бренд. В основном, это касается продукции для широкого потребления. Поэтому выходы из-под санкций будут искать обе стороны. Производители заинтересованы в российском рынке.

И напоследок еще одна приятная новость. Техника из дружественных стран, по мнению экспертов, станет дешевле примерно на 7-8%.

- Доставка из Китая потихоньку опускается в стоимости, - говорит Георгий Властопуло. - Это обусловлено мировыми трендами на контейнерные перевозки. Логистическая часть доставки товара уже снизилась на 20-30% в отличие от пиковых цен прошлого года.