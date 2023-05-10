Президент Грузии ответила на щедрый жест России хамством: Саломе Зурабишвили выступила с резким заявлением

Уроженку Франции, президента Грузии Саломе Зурабишвили возмутило введение безвизового режима со стороны России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из грузинских экспертов-политологов, узнав про отмену Россией виз для граждан Грузии, моментально отреагировал на известие, дав прогноз, что вскоре все услышат "вопли руководства Украины". Но руководство Украины пока переваривает, а "вопли" раздались в самом Тбилиси. Вопить начала президент Грузии. Уроженка Франции Саломе Зурабишвили.

Мадам Зурабишвили моментально заявила, что решение президента России об отмене виз и возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией – это провокация Москвы против Тбилиси. Кроме того, она потребовала немедленно созвать Совет Безопасности республики для принятия решения о введении трехмесячных виз для граждан России для въезда в Грузию И, наконец-то, прекратить обучение на русском языке в русскоязычных детских садиках в Грузии.

- Я предлагаю созвать Совет национальной безопасности и рассмотреть введение виз для российских граждан сроком на три месяца, что необходимо для нас с учетом внутренних вызовов. Необходим больший контроль государства в отношении россиян, въезжающих в нашу страну, поэтому необходимо принять какие-то меры, чтобы все это находились в нормальных цивилизованных рамках, - заявила Зурабишвили. - Грузия не нуждается в каких-то якобы уступках со стороны России. Решение российского руководства противоречит интересам Грузии.

Собственно говоря, никто ни о каких уступках со стороны России не сказал ни слова. Тем более, российский президент. А разговоры о возможности отмены виз для грузин и возобновлении авиасообщения ходили по той же Москве уже, как минимум, около полугода. Но у Зурабишвили свое видение ситуации. А в чем же мадам президент видит то самое противоречие?

- Это вызовет напряжение, во всяком случае между партиями. При этом я уверена, что это не вызовет никакого напряжения в обществе, а вызовет очень большую реакцию со стороны общества, которое хорошо понимает, что, когда Россия предпринимает такие шаги, она это делает исходя из своих интересов, - обосновывает она и выдает заключительное резюме. - Отмена визового режима для граждан Грузии является неприемлемой, неуместной и несвоевременной.

Потрясающе, алогично, если исходить из соображений здравого смысла, логики и разума. В самом начале туристического и курортного сезона главе государства говорят, что к ней теперь приедут гораздо больше туристов, которые привезут много денег ей в страну. В этот же момент приходит известие, что ее соотечественники без всяких запретов и бюрократических проволочек смогут навестить своих родственников в другой стране (равно как и этим родственникам, напомню, в большинстве случаев – с деньгами, станет гораздо проще, а в некоторых случаях и дешевле, поездки к своим грузинским мамам, папам, дядям, тетям, братьям, сестрам, племянникам и т.д.). Да даже без денег – достаточно один раз побывать в том же Тбилиси не проездом, чтобы понять и увидеть, насколько много людей входит в понятие "грузинская семья", и какое место она занимает в жизни всего общества. А есть же еще и "двор". И, кстати, не только в Тбилиси, в других местах все эти связи еще прочнее. И стоит пройти мимо швейцарского посольства в Тбилиси, где в русской секции выдают грузинам визы на въезд в Россию и оценить масштабы постоянно бурлящей там в очереди толпе, чтобы увидеть, насколько в действительности грузинам "не нужно в Россию".

Одним только положительным отношением к разрешению этих проблем Зурабишвили могла бы поднять свой президентский рейтинг и обеспечить запас прочности, необходимый ей для того, чтобы идти на второй президентский срок. Напомню, сейчас ей 71 год, она стала президентом в декабре 2018-го, следующие выборы президента состоятся в 2024-м, и, хотя пройдут и совсем по другой формуле, все равно такой шаг обеспечил бы симпатии не только населения, но и выборщиков. А потому вполне вероятно, что Саломе не хочет идти на второй срок, раз ей глубоко наплевать на нужды своих соплеменников.

Выше них и выше интересов Грузии она ставит, получается, интересы США, хотя и родилась, и выросла во Франции, и даже долгое время была дипломатом французского МИД. Главным своим успехом на посту главы МИД Грузии она считает вывод российских военных баз из Грузии. А став президентом она объявила об отказе от любого сотрудничества с Россией, что вписалось в неоднократные ее заявления о важности партнерства и дружбы с США. Именно в США она улетела, когда в Тбилиси начались манифестации и акции против принятия "закона об иноагентах", именно оттуда она на фоне статуи Свободы в Нью-Йорке она объявила о своей поддержке протестующих и заверяла, что "Америка с ними", потому что в Вашингтоне требовали от Тбилиси отказаться от принятия этого закона, пусть и фактически "списанного" с аналогичного американского. И нынешние решения Москвы об отказе от виз и открытии прямого авиасообщения идут вразрез с американскими интересами в регионе, а потому и грузинская "Баба-яга против".

Кстати, что касается правительства Грузии, то здесь реакция совершенно противоположная президентской. Глава МИД Грузии "приветствует отмену визового режима Россией". Спикер парламента снова подтвердил, что Грузия не будет вводить антироссийских санкций во избежание обострения отношений.

- Для нашей страны главным приоритетом является наше население и все, что служит усилению их экономики. Важно отметить, что до миллиона граждан Грузии проживают в РФ, и это решение будет содействовать их путешествиям в Грузию, их связи с родиной и конечно же сделает более легким их связь с членами семьи, - объяснила позицию Тбилиси с точки зрения своего ведомства заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили. А само Минэкономики республики уже заявило, что допустит полета авиакомпаний, не попавших под санкции, после получения уведомления от Москвы.

Россия применила "мягкую силу", но понравилось не всем. Кому-то – да, а кому-то стало очень больно. Вот Зурабишвили и дует на ушибленное, пытаясь заговором "а у Джозефа не боли" нивелировать болевые ощущения. Нет у нее другой "анестезии" для США, нет реальных полномочий, а то бы она уже посещать Россию грузинам постаралась бы запретить, введя за это уголовную ответственность.

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