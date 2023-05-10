Указ Путина о военных сборах запасников в России в 2023 году: кого призовут

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Горячие головы уже начали бить в набат и смотреть дорогу до Верхнего Ларса. Спешим разочаровать: сборы резервистов – мероприятие ежегодное. Их главная цель - обновить навыки тех, кто в свое время отслужил «срочную». Ведь сколько времени уже прошло с того момента? У кого-то 5: 10, а у кого-то и 20 лет. За это время все, чему учились тогда безнадежно забылось, да и техника изменилась.

Военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио «Комсомольская правда» разъяснил вопросы, касающиеся президентского указа:

Сколько народа призовут?

- На подобные сборы каждый год призывают до 150 тысяч человек. Но поскольку сейчас 300 тысяч мобилизованных, цифра будет меньше.

Кто попадает под призыв?

- Необходимое условие: со времени службы в армии до сборов должно пройти не менее 3 лет. То есть призывать будут граждан старше 23 лет. Рядовых и сержантов – до 35 лет, прапорщиков и лейтенантов – до 45 лет. Старших офицеров призывать не будут, они и так уже в армии».

Кого точно не вызовут?

- От сборов освобождены сотрудники правоохранительных органов, МЧС, таможни и чиновники государственной службы, имеющие бронь.

Сколько длятся сборы?

- Максимальная продолжительность – два месяца.

А меня с работы не выгонят за это время?

- На время сборов за человеком сохраняется прежнее место работы и средняя заработная плата. Платится денежное содержание, в зависимости от военной должности и звания.

Как пришлют повестку?

- Как обычно - по почте или выдадут на производстве.

А вот по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в ряде регионов повестки на военные сборы будут дублироваться электронным способом.

И самое главное, это сборы для возобновления навыков. Никакого отношения к мобилизации или к отправке в зону спецоперации они не имеют!