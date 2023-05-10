Вся эстонская Нарва высыпала на набережную, услышав гимн России с того, русского, берега. Началось?

Фото: REUTERS

От Ивангородской крепости до Нарвской всего 162 метра. Это длина моста Дружбы, соединяющего Россию и Эстонию. В Нарвской крепости когда-то сидели рыцари Ливонского ордена, а ивангородскую прямо напротив выстроил московский царь Иван III – для защиты от немецких рыцарей. Теперь старые крепости, разделенные рекой Нарва, как бы символизируют непримиримость двух сегодняшних сторон. На одной поднят российский флаг, на другой - эстонский, то есть натовский.

В Ивангород приезжают туристы из Петербурга, гуляют по крепостной стене, с высоты разглядывают Евросоюз, кто-то с радостным интересом («мама, смотри, мне тоже машут рукой!»), кто-то с неодобрением («ууу, пособники нацистов, ну подождите!»).

При этом, в эстонской Нарве проживает больше 50 тысяч человек, и 90% из них – русские. Так что этот город для России не чужой, насколько это возможно в условиях недружественной политики Эстонии. Многие русские переехали сюда из Таллина и других городов Эстонии, здесь атмосфера менее агрессивная, когда «своих» большинство.

Каждое 9 мая жители Нарвы возлагали цветы к памятнику советским танкистам, освобождавшим город от фашистов в 1944 году. Но в августе прошлого года, несмотря на протесты горожан, танк Т-34 сорвали с постамента и увезли из города, а постамент разломали. По решению властей Эстонии. В этом году на день Победы жители Нарвы положили цветы на место, где стоял танк, под холодным взглядом крепких парней в полицейской форме, присланных из эстонских районов, где по-русски не говорят.

На 9 мая правительство Ленинградской области решило провести концерт в Ивангородской крепости, так разместив сцену и огромный видеоэкран, чтобы было видно и жителям Нарвы, оставшимся без праздника.

Врубили российский гимн, пели советские песни, выступал Сосо Павлиашвили и казачий хор. Специально для мэра Нарвы Катри Райк спели песню «Ты ждешь, Лизавета» с многообещающими словами «одержим победу, к тебе я приеду…». Судя по публикациям в СМИ, госпожа мэр военный памятник защищала, но ничего сделать против решения государственных властей не смогла.

Жителей Нарвы на набережной собралось несколько тысяч. Больше, чем самих ивангородцев. Не хватило места, рассаживались на холме. Кричали «ура!» И это несмотря на то, что в прессе звучали угрозы, что полиция может разогнать собравшихся на набережной. А за демонстрацию георгиевской ленточки или советской символики власти Эстонии вовсе установили оглушительный штраф - 1200 евро.

Фото: REUTERS

Эстонцы всё-таки засунули ложку пакости в бочку русского мёда. Активисты из антироссийской группы «пропастоп» вывесили на стене Нарвской крепости антипутинский плакат. Но большее креатива не хватило.

В соцсетях оживление. Жители Нарвы и Ивангорода пишут комментарии друг другу:

«Спасибо вашему городу от нарвитян за этот праздник!»

«Спасибо жителям Нарвы, за то, что вы пришли на праздник!»

«Спасибо из Нарвы за душевный концерт! И за тонкий троллинг. Боюсь только, что если в следующем году будете проводить, нарвитянам закроют выход на набережную».

«Дорогие ивангородцы! Спасибо вам человеческое за праздник! И простите нас за провокацию с плакатом - сами в шоке!»

«Спасибо за праздник, которого нас в Нарве, в Эстонии хотят лишить».

«Спасибо за экран, соединивший людей приграничных городов в желании помнить своих родных, воевавших за освобождение Родины от фашизма».

Чтобы выяснить, что ещё думают жители Нарвы об этом концерте и вообще о нынешних отношениях России и Эстонии, я попытался связаться с кем-нибудь из них.

- Концерт… ну… прикольно, - ответил Руслан. Он переехал в Нарву из Таллина. – Хотя по-детски немного. Вроде как подкололи. У нас открыто на эти темы не говорят. Тех, кто говорил, давно выслали. Когда танк увезли, даже постамента от него не осталось. Люди к фундаменту памятника ходили, свечи ставили. На 9 мая полиции приехало много. Думали, на набережную никого не пустят. Но обошлось. Фейерверк красивый был. Каждый год его смотрим.

Возможно, концерт в честь дня Победы станет традиционным для жителей Нарвы. А эстонские власти смогут придумать что-то получше оскорблений. Например, осилят свой концерт?

Пока их реакция больше похожа на показывание языка с безопасного расстояния - через речку - попробуй достань. Или копирование границы Индии и Пакистана, где пограничники каждый вечер при спуске флагов угрожающе машут саблями и маршируют с высоко поднятыми ногами, чтобы показать соседям подошву сапог – это считается верхом неуважения. И на такое шоу приезжают туристы с обоих сторон, чтобы над этим повеселиться.

А ивангородцы - молодцы. Счет пока 1-0 в пользу России.