В Офисе президента Украины опровергли прогноз главы европейской дипломатии Борреля

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Фото: REUTERS

Удивительная штука творится в мозгах украинских властителей в наши дни. Там идет борьба двух (или трех и даже большего числа) бессознательных сознаний. Ответственные функционеры заявляют практически одновременно, что Украине нечем воевать, потому что союзники не выполнили своих обязательств, что Украина переходит в наступление, но что от наступления не стоит ждать слишком многого.

Стоило только главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю рассказать, что Украина держится исключительно на западной помощи…

- Я знаю, как закончить все это немедленно: я прекращаю оказывать помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. - рассказал он в интервью и задал вопрос, на который сам же и ответил. - Тогда Украина превратится в марионеточную страну. Хотим ли мы этого?

В общем, ситуацию он обрисовал верно и не замедлил подчеркнуть, что Запад на такой сценарий не согласится и продолжит оказывать военную и финансовую помощь Киеву, и именно это было главным посылом в его ответе. Но в Киеве увидели только первую часть его аргументов и не преминули возмутиться.

- Прекращение поставок оружия в Украину абсолютно не означает "немедленное окончание" военных действий. Это чистый оксюморон. Единственным выходом является немедленный вывод российских войск с нашей территории, - отчитал главу европейской дипломатии, как стоявшего перед ним немытого и сопливого мальчишку, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. - А прекращение поставок означает лишь расширение масштабов конфликта.

- Расставьте правильные акценты, - потребовал Подоляк. Удивительная наглость, конечно.

Как именно отсутствие оружия повлечет за собой расширение масштабов, не пояснил. Потому что понимает, наверное, что сморозил полную глупость, но не может в этом сознаться. И почему тогда Киев требует от союзников больше оружия, если это мешает распространению зоны боевых действий на новые территории? Или Подоляк имеет в виду, что эта зона, перекатившись через Одессу и Николаев, расширится до Хмельницкой и Волынской областей?

А другие деятели Киева в это время тоже не скупятся на противоречащие друг другу заявления. Экс-ветеринар и бывший криминальный авторитет, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщает, что планы наступления еще не согласованы. Министр обороны Незалежной Резников говорит, что не надо ждать много от украинского наступления. А лучше всех, в духе знаменитого "медицинского" консилиума из "Приключений Буратино" выступил глава МИД Украины Дмитро Кулеба.

- Если нам удастся освободить наши территории во время этого контрнаступления, то да, оно будет последним. А если нет — значит, надо готовиться к следующему контрнаступлению, - заявил Дмитро под неистовые аплодисменты киевского головы Виталия "златоуста" Кличко. И так далее, пока украинцы не закончатся…

В общем, время покажет, больной скорее жив, чем мертв или скорее мертв, чем жив. Но в одном они сходятся без всяких противоречий и выступают слаженным единым хором – шлите деньги и танки! И Подоляк явно не вписывается в этот хор. Но ему обязательно подскажут старшие товарищи.