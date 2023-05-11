Африканские лидеры требуют уважения от Запада: «Мы не позволим, чтобы нас топтали и презирали!»

Кенийский президент заявил, что Африку начнут уважать только тогда, когда она объединится Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Кении Уильям Руто на днях прошелся по западным политикам, которые свысока смотрят на африканских лидеров. Выступая на конференции, организованной судано-британским миллиардером Мо Ибрагимом и посвященной проблемам Африки, он пожаловался, что на церемонии прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне его и других представителей континента утрамбовали в автобусы, будто школьников, в то время как западные политики рассекали на лимузинах. Британское правительство тогда потребовало, чтобы президенты, присутствовавшие на похоронах, прилетели коммерческими рейсами и передвигались на автобусе, чтобы не перегружать аэропорт и дороги. Западных лидеров такие меры, разумеется, не коснулись.

Кенийский президент заявил, что Африку начнут уважать только тогда, когда она объединится. Он призвал своих африканских коллег прекратить массовое паломничество в западные страны, предложив отправлять вместо этого представителей Африканского союза. «Когда 54 из нас едут и сидят перед одним джентльменом из другой страны — это не разумно» — добавил Руто.

Шутка ли, но всего пару дней спустя после пламенной речи господин Руто прилетел на коронацию Карла III, и его встречали уже как VIP-персону, с кортежем и охраной. Видимо, гневная тирада дошла до Букингемского дворца.

Африканцы, к слову, не первый раз требуют к себе уважения от Запада и прямо говорят, что колониальная эпоха закончились. Недавно президент Намибии Хаге Гейнгоб устроил выволочку послу ФРГ, когда тот в ходе беседы пожаловался на засилье китайцев в стране. «Я ни разу не видел: чтобы китайцы пришли сюда и начали морочить голову, а немцы делают это постоянно», — заявил Гейнгоб. Он пояснил послу, что китайцы в Намибии, мягко говоря, не его ума дело, а также отметил, что намибийские дипломаты в Германии, в отличие от Китая, подвергаются унижениям, пока немцев в Виндхуке встречают с ковровой дорожкой.

Доставалось от африканских лидеров и президенту Франции Макрону. В ходе весеннего турне по западной Африке француза встречали отнюдь не аплодисментами. Помимо масштабных акций против французского вмешательства в дела континента, Макрона отчитал президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди. В ходе совместной пресс-конференции лидеры двух стран вступили в перепалку на тему истории, после чего конголезец заявил, что никакой диалог с Европой невозможен до тех пор, пока та не начнет уважительно относиться к своим партнерам, и добавил: «Не ведите себя так, будто знаете, что для нас лучше».

Чуть раньше премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига, обращаясь к французам, настаивал: «Мы не допустим того, чтобы нас топтали и презирали. Наше достоинство не подлежит обсуждению».

В 2021 году президент ЮАР Сирил Рамафоса вышел из себя после закрытия его страны для европейцев из-за нового штамма коронавируса. На звонки западных лидеров, разговаривающих «покровительственным тоном», он заявил: «Африканцы всегда уважительны. Может, в этом наша ошибка. Уважайте и вы нас!»

И это только малая часть того, что можно припомнить. Не мудрено, что Африка поворачивается к России и Китаю. В июле в Санкт-Петербурге пройдет уже второй саммит «Россия — Африка», где с африканцами готовы разговаривать на равных, в партнерском, а не менторском формате. Совсем недавно, например, президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре назвал Россию ключевым стратегическим союзником, и подобные мероприятия открывают дорогу для подобных столь же выгодных партнерств.