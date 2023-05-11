Роман Вильфанд раскритиковал ложные прогнозы о самом жарком лете за 100 лет в Москве

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участились публикации о том, что Москву и окрестности в этом году ждет «экстремально жаркое лето». Такого, мол, столица не переживала ни разу за последние сто лет. «Комсомолка» не могла не обратиться за комментарием к самому компетентному человеку в этой сфере, научному руководителю Гидрометцентра Роману Вильфанду:

- Роман Менделевич, так что же, жара небывалая грядет?

- Вообще я стараюсь не комментировать какую-то метеорологическую желтизну. Ну какое экстремально жаркое лето?

- В соцсетях пишут, что «синоптики прогнозируют»...

- Ну что такое «синоптики прогнозируют»? Ну что это такое? Ну кто-то же должен серьезно к этому относиться! Дядя Ваня с тетей Машей могут рассуждать о народных приметах. Но не метеорологи. Есть же общий подход!

- Какой?

- Методический. Есть 35-40 процентов изменчивости долгосрочного прогноза. Теоретически. Принципиально. Атмосфера включает хаотический, случайный компонент. И при прогнозах на долгие сроки он проявляется. И вот эти 35-40 процентов в принципе не прогнозируемы.

- Ни сейчас, ни лет через 20-30?

- Ни через 100 лет, ни через 100 тысяч. Принципиально невозможно прогнозировать экстремальные события. Случайные факторы могут все полностью изменить.

- А при прогнозе на сутки вперед?

- Здесь случайный фактор всего 1%. Иногда даже меньше. И тут можно говорить уверенно о прогнозе на завтра. А, кстати, из оставшихся 65% в долгосрочном прогнозе - тоже половина относительно прогнозируема. Это надо научиться предсказывать. Нужно для этого развивать науку, компьютерные технологии.

- Так развивают же?

- Да метеорологи прогрессируют в долгосрочных прогнозах. Но из всего, что я говорю, надо понимать, что никакой уверенности в «экстремально жарком лете» не может следовать.