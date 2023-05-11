Путин призвал не забывать о помощи новым регионам

Путин провел рабочую встречу с тюменским губернатором Моором Фото: kremlin.ru

Владимир Путин встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором. Сначала глава региона рассказал о делах «на земле», а потом попросил поддержки для выдвижения на сентябрьские выборы. Президент, выслушав доклад, пожелал чиновнику удачи на голосовании.

- У вас наблюдается уже достаточно долго рост численности постоянного населения. Немногие регионы могут похвастаться этим показателем, - Владимир Владимирович в самом начале похвалил губернатора.

Моор в ответ заверил, что просто в области много делается для комфортной жизни.

- К нам действительно много приезжает и из соседних регионов, - добавил он.

Дальше губернатор перечислил, что делает для поддержки солдатских семей:

* Всем, подписавшим с армией контракт, платят по 100 тысяч рублей.

* 10 подшефных подразделений получают допоборудование и имущество. На это область потратила уже миллиард рублей.

* Дети бойцов в школах получили бесплатную еду и могут свободно ходить во все кружки. А жены солдат могут переобучиться на новую профессию.

* Во всех 80 муниципалитетах открыты «семейные гостиные». Там можно проконсультироваться обо всем (чаще всего спрашивают про кредитные каникулы), оставить ребенка на несколько часов или получить психологическую помощь.

Ну и Тюменская область помогает с восстановлением новых регионов.

- Знаете, когда я там был, разговаривал с краснодонцами, спрашивал их: «Скажите, какой самый важный объект?». Не поверите, большинство сказало: «Бассейн». У них бассейн не работает много лет: треснула чаша, и он стоял в разобранном состоянии, - рассказал Моор.

Теперь-то в Краснодоне бассейн снова работает.

- Вы не оставляйте эту работу с вашими побратимами, - поручил Владимир Владимирович.

Еще область оказалась третьей по урожайности овощей! Бизнес активно вкладывает в строительство теплиц.

А в конце руководитель региона перешел к предстоящим выборам.

- Для меня очень важна ваша оценка моей работы для того, чтобы принять решение о возможности выдвижения на выборы в этом году, - заявил Моор.

- У вас в целом все получается. Хочу пожелать успехов, - поддержал Путин.