Новая «Большая приватизация» начинается в России: зачем она нужна и что будут приватизировать

Замглавы Минфина Алексей Моисеев. Фото: Елена Афонина/фотохост-агентство ТАСС
Замглавы Минфина Алексей Моисеев ошарашил новостью: «Большая приватизация в России должна состояться, но надо понять, что продавать, надо сформировать рынок». Правда, не для всех это заявление стало неожиданностью, в экспертных кругах подобное уже не раз обсуждалось.
Собственно, почему заговорили о приватизации? Основная причина – западные санкции. Ни для кого не секрет, что они подорвали российскую экономику. И хотя ей и удалось остаться на плаву, нужны новые модели взаимодействия – возрождение многих промышленных отраслей, настройка новых транспортных маршрутов, логистических схем и т.д. Цели глобальные и они требуют средств.
- Необходимость большой приватизации объективна, - уверен доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Чирков. - Россия переходит на другое функционирование экономики. У нас бюджетные расходы растут быстрее, чем доходы. Кроме того, надо развивать отрасли, на которые у нас ранее не обращали внимания. Занимать для этих целей деньги за границей сейчас невозможно, поэтому нужно вкладывать национальный капитал.
По мнению экспертов, инвестиционный капитал в стране есть, и он нуждается во вложениях. Российский бизнес готов взять на себя определенные риски по развитию самых проблемных секторов.
Здесь, однако, есть один нюанс. Само слово «приватизация» еще в 1990-х годах приобрело негативную окраску. У многих россиян еще живы воспоминания варварской передачи государственных предприятий в частные руки после развала СССР.
- Это не будет приватизация по модели 90-х годов с ваучерами и залоговыми аукционами, - успокаивает эксперт Чирков. - Тех ошибок никто не допустит. Процесс покупки пройдет на рыночной основе – кто больше заплатит, тот и получит актив. Никакого демпинга и банкротства в угоду покупателям. Государство само в первую очередь будет заинтересовано продавать активы по наиболее высокой рыночной цене, поэтому сам процесс растянется на несколько лет.
Экономисты объясняют, что большая приватизация нужна не только для получения денег в бюджет, но и для повышения эффективности управления госактивами. Мировой опыт показывает, что государство – с точки зрения получения прибыли, модернизации производства, разработки стратегии развития – не самый лучший управленец. Невозможно только госсубсидиями поддерживать активы, пострадавшие от санкций.
Кроме того, приватизация должна улучшить ситуацию в области увеличения налоговых поступлений от новых частных компаний. Главное, чтобы для ее проведения были разработаны прозрачные и понятные условия.
Доля государственного сектора в экономике высокая – 40-50%. Эти цифры озвучили в свое время в Институте экономики роста им.Столыпина. Поэтому государству есть что продавать.
- У нас достаточно есть компаний и с частичным госучастием, - сказал Максим Чирков. – Не исключено, что будут продавать часть ценных бумаг каких-либо предприятий и увеличивать их долю на бирже. Большая приватизация коснется многих отраслей, исключая оборонную промышленность.
Если же говорить более конкретно, то под контролем государства находятся, в основном, системообразующие и инфраструктурные предприятия. Такие как Внешэкономбанк, Ростех, Газпром, «Аэрофлот», «Русгидро», «Новатэк», «Башнефть», Ростелеком, корпорация «Иркут», «КАМАЗ» и др. Вероятно, часть их пакетов акций и будут выставлены на продажу.