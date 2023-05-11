Новая «Большая приватизация» начинается в России: зачем она нужна и что будут приватизировать

Замглавы Минфина Алексей Моисеев. Фото: Елена Афонина/фотохост-агентство ТАСС

Замглавы Минфина Алексей Моисеев ошарашил новостью: «Большая приватизация в России должна состояться, но надо понять, что продавать, надо сформировать рынок». Правда, не для всех это заявление стало неожиданностью, в экспертных кругах подобное уже не раз обсуждалось.

Собственно, почему заговорили о приватизации? Основная причина – западные санкции. Ни для кого не секрет, что они подорвали российскую экономику. И хотя ей и удалось остаться на плаву, нужны новые модели взаимодействия – возрождение многих промышленных отраслей, настройка новых транспортных маршрутов, логистических схем и т.д. Цели глобальные и они требуют средств.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРИВАТИЗАЦИЯ?

- Необходимость большой приватизации объективна, - уверен доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Чирков. - Россия переходит на другое функционирование экономики. У нас бюджетные расходы растут быстрее, чем доходы. Кроме того, надо развивать отрасли, на которые у нас ранее не обращали внимания. Занимать для этих целей деньги за границей сейчас невозможно, поэтому нужно вкладывать национальный капитал.

По мнению экспертов, инвестиционный капитал в стране есть, и он нуждается во вложениях. Российский бизнес готов взять на себя определенные риски по развитию самых проблемных секторов.

НЕ БУДЕТ ЛИ КАК В 1990-х?

Здесь, однако, есть один нюанс. Само слово «приватизация» еще в 1990-х годах приобрело негативную окраску. У многих россиян еще живы воспоминания варварской передачи государственных предприятий в частные руки после развала СССР.

- Это не будет приватизация по модели 90-х годов с ваучерами и залоговыми аукционами, - успокаивает эксперт Чирков. - Тех ошибок никто не допустит. Процесс покупки пройдет на рыночной основе – кто больше заплатит, тот и получит актив. Никакого демпинга и банкротства в угоду покупателям. Государство само в первую очередь будет заинтересовано продавать активы по наиболее высокой рыночной цене, поэтому сам процесс растянется на несколько лет.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ КАК ЕСТЬ?

Экономисты объясняют, что большая приватизация нужна не только для получения денег в бюджет, но и для повышения эффективности управления госактивами. Мировой опыт показывает, что государство – с точки зрения получения прибыли, модернизации производства, разработки стратегии развития – не самый лучший управленец. Невозможно только госсубсидиями поддерживать активы, пострадавшие от санкций.

Кроме того, приватизация должна улучшить ситуацию в области увеличения налоговых поступлений от новых частных компаний. Главное, чтобы для ее проведения были разработаны прозрачные и понятные условия.

ЧТО МОЖНО ПРОДАТЬ, А ЧТО НЕЛЬЗЯ?

Доля государственного сектора в экономике высокая – 40-50%. Эти цифры озвучили в свое время в Институте экономики роста им.Столыпина. Поэтому государству есть что продавать.

- У нас достаточно есть компаний и с частичным госучастием, - сказал Максим Чирков. – Не исключено, что будут продавать часть ценных бумаг каких-либо предприятий и увеличивать их долю на бирже. Большая приватизация коснется многих отраслей, исключая оборонную промышленность.

Если же говорить более конкретно, то под контролем государства находятся, в основном, системообразующие и инфраструктурные предприятия. Такие как Внешэкономбанк, Ростех, Газпром, «Аэрофлот», «Русгидро», «Новатэк», «Башнефть», Ростелеком, корпорация «Иркут», «КАМАЗ» и др. Вероятно, часть их пакетов акций и будут выставлены на продажу.