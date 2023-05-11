Марк Варшавер: Договорился перевезти Глеба Панфилова в Склиф

Глеб Панфилов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народного артиста РСФСР, режиссера и сценариста Глеба Панфилова госпитализировали в Москве с инсультом, сообщил нам директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

- Это случилось сегодня. Глеб Анатольевич упал у себя дома за городом, - рассказал "КП" Марк Борисович. - Помощница по дому вызвала скорую. И его направили в местную больницу. Оттуда я договорился его перевезти в Склиф. Сейчас Глеб Анатольевич там проходит обследование, по результатам которого врачи смогут сделать точный диагноз. Похоже на инсульт, но у него не нарушена речь. Более точно будет понятно, что случилось, после МРТ.

Марк Варшавер. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Глебу Панфилову 88 лет. Режиссер и автор сценария фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович" и других. Является лауреатом Международного кинофестиваля в "Локарно", Венецианского и Московского международного кинофестивалей, обладатель премии "Ника" и "Золотой орел".