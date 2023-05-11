Космический матриархат: ученые утверждают, что на Марс должен лететь чисто женский экипаж

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Сергей Павлович Королев, которому легенда приписывает фразу “Женщинам в космосе делать нечего!” (она была сказана после не слишком удачного полета Терешковой), сегодня был бы немного озадачен. И это еще очень мягко сказано. Потому что исследователи Европейского космического агентства (ЕКА) утверждают: осваивать Марс женскими экипажами рациональнее, чем мужскими.no_title

Решаем проблему за счет “человеческого материала”

Особое изощренное коварство этой идее придает то, что ученые из ЕКА просто довели до логического завершения мысль самого Сергея Королева. Ведь корабль “Восток” изначально не был приспособлен для полета человека в космос - он задумывался, как аппарат для фоторазведки и представлял собой металлический шар, напичканный фотографической техникой. Но когда началась космическая гонка, стало понятно, что построить свой корабль с управляемым спуском мы раньше американцев не успеем. Поэтому Королев решил найти очень тренированных людей невысокого роста, которые могли бы выдержать чудовищные перегрузки в 10g и поместиться внутрь металлического шара. Сочетание этих условий открыло дорогу в космос для Юрия Гагарина. Ровно из тех же прагматических соображений - подобрать под решение проблемы оптимальный “человеческий материал” - исходили и ученые ЕКА.

Мне кажется, что кто-то слишком много ест…

Идею о том, что женщины лучше подходят для освоения космоса, впервые начали обсуждать еще в пятидесятые годы прошлого века. Сторонники этой точки зрения полагались на простую, как перекладина футбольных ворот, мысль: женщины меньше мужчин, значит им нужно меньше еды, воды и кислорода, а кроме того, они меньше выделяют углекислого газа. Это же сплошные выгоды, учитывая два важных обстоятельства:

1. Во время полета на Марс (ориентировочно намечен на 2029 год) экипаж может рассчитывать только на взятые с собой ресурсы. Если космонавты на орбитальной станции еще могут надеяться на помощь с Земли (на МКС прилетает 7-8 грузовых кораблей в год), то в дальнем космосе помощи ждать неоткуда. Поэтому важен каждый килограмм груза и лишний сантиметр свободного пространства.

2. Во время 7-месячного полета (и это только в одну сторону!) космонавты должны интенсивно заниматься спортом, чтобы противостоять губительному воздействию невесомости. А значит, еда вода и кислород будут расходоваться не менее интенсивно.

Ну, а женщины? А женщины - вперед!

Недавнее исследование подкрепило конкретными цифрами теоретические рассуждения о целесообразности запуска на Марс чисто женского экипажа.

Медики ЕКА обсчитывали разные варианты, вот только самые важные параметры:

- Расход ресурсов учитывали, исходя из того, что экипаж марсолета будет состоять из четырех человек, а сама миссия продлится 1080 дней - без малого три года (чтобы лететь назад, надо дождаться стартового окна, когда планеты окажутся рядом друг с другом).

- Условные мужской и женский экипажи формировали на основе базы данных об астронавтах NASA. В среднем женщины-астронавты имели рост 169 см и вес 65 кг. Средний рост мужчин составил 175 см и массу тела 81,6 кг.

Недавнее исследование подкрепило конкретными цифрами теоретические рассуждения о целесообразности запуска на Марс чисто женского экипажа. Фото: Shutterstock

Размер имеет значение

Результаты моделирования показали, что женскому экипажу нужно на 30 процентов меньше кислорода, на 26 процентов еды и на 18 процентов меньше запасов воды. Только продуктов питания мужскому экипажу нужно брать на 1 тонну и 650 килограмм больше.

В денежном выражении польза от такой экономии составит более 158 миллионов долларов. Но главное даже не это: организовав на борту бабье царство, можно освободить 10 процентов полезной нагрузки и взять с собой больше научного оборудования или средств жизнеобеспечения.

Такие расчеты, конечно, взрывают мозг. Ведь быть пионером, первопроходцем, рисковать жизнью, открывая новые неведомые земли - всегда было мужской привилегией. Со времен полета Гагарина в космосе побывало около 600 человек, из них только 76 - женщины. Но в последнее время баланс начинает кардинально меняться. Например, из 18 человек, которые отобрало NASA для участия в миссии “Артемис” (американцы собираются в 2025 году вернуться на Луну), половину составляют прекрасные дамы. И дело тут не только в давлении феминисток, но и в чисто практических расчетах.

Арктика ошибок не прощает

Неужели освоение дальнего космоса станет чисто женским занятием? Если моделирование ученых из ЕКА можно отнести к разряду чисто теоретических построений, то в история знает несколько экспериментов, максимально приближенных к ситуации с полетом на Марс. Одним из таких экспериментов стала зимовка 9 женщин-полярниц на немецкой антарктической станции имени Георга фон Ноймайера. Это случилось в 1989 году. Публикаций об этой зимовки на удивление немного, хотя случай был совершенно исключительным. Злые языки поговаривают, что эксперимент с треском провалился. Вот что писал вулканолог, кандидат наук, участник российских антарктических экспедиций Владимир Кирьянов: “Немцы собрали зимовочную экспедицию исключительно из женщин, так эти девять молодых и милых (я видел фотографию) зимовщиц за год все перессорились и перестали выполнять свои прямые рабочие обязанности. Поэтому больше немцы не экспериментировали, и всегда посылают с тех пор смешанные зимовочные группы”.

Меньше всего хочется бросать камень в огород прекрасных дам. Кстати, по словам полярников, включение женщин в состав экспедиций благотворно влияет на мужской коллектив. Их присутствие облагораживает. Джентльмены меньше ругаются, больше следят за своим внешним видом, стараются держаться пободрее. Так что расчеты расчетами, но формировать марсианский экипаж только исходя из соображений “берем только тех, кто мало ест” - вряд ли здравая идея. А вот у смешанного экипажа, кажется, гораздо больше перспектив. Марс, как и Арктика, ошибок не прощают.