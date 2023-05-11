«Газпром нефть» увеличила финансирование стипендий и грантов для талантливых студентов

Фото: пресс-служба ''Газпром нефть"

«Газпром нефть» поддерживает перспективных студентов и молодых ученых по всей стране. Стипендии компании получают учащиеся 16 вузов в разных регионах России. В 2023 году объем поддержки вырос на четверть: на поощрение молодых талантов «Газпром нефть» выделила более 46 миллионов рублей.

Стипендии получили сотни студентов-отличников, поступивших на партнерские магистратуры компании или заключивших с ней целевые договоры. В основном это молодые люди, получающие технические специальности в сфере IT, инжиниринга, добычи и переработки нефти. Кроме того, «Газпром нефть» награждает стипендиями и грантами победителям научных олимпиад и кейс-чемпионата GPN Intelligence Cup. Поддержку также получили авторы перспективных научных исследований и участники стартап-проектов студенческих клубов.

«Комплексная поддержка одаренных студентов и молодых ученых – стратегически важное направление для компании. Мы принимаем участие в формировании нового поколения специалистов и экспертов, которых станут, в том числе, и сотрудниками «Газпром нефти», - подчеркнул ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

Компания активно сотрудничает с университетами в рамках «Лиги вузов Газпром нефти» и реализует образовательные проекты, нацеленные на повышение знаний, навыков и компетенций учащихся.

«Поддержка позволяет студентам развивать свои идеи, реализовывать проекты и делиться результатами научных исследований, которые синхронизированы с потребностями реального бизнеса и актуальными технологиями», - отметил Илья Дементьев.

Подпись к фото: Стипендии получили талантливые студенты, поступившие на партнерские магистратуры компании или заключившие с ней целевые договоры. Фото: пресс-служба «Газпром нефти».