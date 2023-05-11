Мама прервала молчание о тяжелобольной бывшей жене Андрея Аршавина

От тяжелобольной Алисе Казьминой не было никаких вестей с 2022 года Фото: СОЦСЕТИ

Бывшая жена Андрея Аршавина последний раз появлялась на публике в 2022 году. После этого от тяжелобольной Алисе Казьминой не было никаких вестей. Известно лишь, что многодетная мама отдала детей бабушке Наталье Сарычевой и пропала. Где сейчас женщина, никто не знает. Но на днях мама женщины вышла на связь и рассказала о состоянии Алисы.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина скрывается от посторонних глаз. Она не появлялась на публике и перестала выходить на связь в соцсетях с мая 2022 года. Ходили слухи, что пропавшая Алиса Казьмина пыталась восстановить провалившийся нос с помощью пластических операций.

На днях мама женщины Наталья Сарычева сообщила, что с ее дочерью все хорошо. Она пообещала, что скоро Казьмина сама все расскажет. "С Алисой уже все нормально. Она восстанавливается", - цитирует ее "Абзац".

Отметим, в начале 2022 года Алиса сообщила о том, что ей диагностировали одну из последних стадий сифилиса. Она обвиняла мать и первого мужа в том, что именно они заразили ее. "Отравили меня! И уже давно... Травила меня мать упорно. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь..." - жаловалась экс-супруга Аршавина.

Всему этому предшествовала тяжба с мамой Андрея за особняк. Казьмина отказывалась съезжать из чужого дома. В итоге бывшая свекровь подала на нее в суд.

Не добавляли женщине радости и страшные изменения во внешности. У некогда привлекательной шатенки провалился нос из-за некроза. Спасти ее могла только многоступенчатая операция. Кроме того, в окружении многодетной матери говорили о том, что ей нужна помощь психиатра.

Где сейчас Алиса - остается лишь догадываться. Ранее ходили слухи, что она могла попасть в больницу. Возможно, сейчас женщина проходит какую-то терапию, поэтому не выходит на связь.