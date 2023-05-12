Коммунальное чтиво: Прокуратура решила уволить депутатов за высокие тарифы ЖКХ

Прокуратура в Копейске решила уволить депутатов за высокие тарифы ЖКХ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Произошло немыслимое. Народных избранников, поднявших тарифы ЖКХ, официально обвинили в родственных связях с коммунальщиками и получении выгоды. «А так можно было? - изумились обыватели. - Ну наконец-то!». Разбираться, что за чудесная история произошла в городе Копейске, отправился обозреватель «КП» Владимир Ворсобин.

Копейск - что-то вроде Балашихи. Пригород мегаполиса (если соседний областной центр Челябинск вообще можно сравнить с крепкой Москвой). Пролетарский. Щедро нашпигованный предприятиями и исправительными колониями, да так, что еще неизвестно, кто тут более «градообразующ»: рабочие или зеки… И пусть этот среднерусский городок посмеивается над собой - «жители Копейска после смерти попадают либо в рай, либо обратно в Копейск», он вкалывает, как и вся страна, с отрешенным спокойствием - «а дальше видно будет». Уверен, не случайно эта важная для всей России история случилась именно здесь.

Мэтт Дэймон красуется с "Копейским рабочим". Фото: Владимир ВОРСОБИН

Полезные перемены обязаны рождаться в таком вот Копейске. Когда посреди великорусской хтони у кого-то лопается терпение, раздается крик: «Нельзя же вечно так!» И вот прокуроры копейские решились на эксперимент - исполнять законы буквально. Как они есть.

В Копейске решили разбудить спящий закон о противодействии коррупции. В его настоящем концентрированном виде, с центральной основополагающей статьей 11, часть 1: «Лицо обязано принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов». Это значит, что при решении чиновника - ни брат, ни сват, ни начальник не получит выгоду. Значит, чиновник - представьте! - по закону обязан быть… бескорыстным. То есть прокуратура небольшого, затерянного в просторах и масштабах России городка замахнулась на древнюю негласную традицию...

Вот что из этого получилось.

«КРОВНО ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ»

Причиной копейских передряг стали тарифы. Хитрые бумажки по оплате ЖКХ, падающие в почтовые ящики. Цифровую абракадабру мало кто читает (все спешат к проклятому: «Итого»).

А зря. История появления циферок в платежных столбиках - детектив. Тайна великая. Даже страшно представить, какие страсти и интриги бушуют в чиновничьих кабинетах: ведь каждая копейка, умноженная на муравьиное количество населения, превращается в добрый миллион. Или миллиард.

Официально считается, что начало скандала в Копейске положило заседание местных депутатов 28 сентября прошлого года.

Заседание будничное. Обыкновенное. Даже копейкинские городские сайты отозвались дежурно и сонно:

«На заседании Собрания депутатов был рассмотрен вопрос о повышении муниципального тарифа на содержание многоквартирных домов. Председатель Собрания депутатов Евгений Гиске пояснил, что повышение муниципального тарифа - мера вынужденная… Учитывая, что последний раз этот тариф поднимали 4 года назад, собираемых средств не хватает даже на самые насущные нужды… На состоявшемся ранее заседании тарифной комиссии с учетом методических рекомендаций Минстроя РФ… было предложено увеличить базовый размер платы за содержание жилого помещения на 8,7%. Депутатами большинством голосов принято».

Казалось бы - и что?! Периодически в каком-нибудь русском городке депутаты тихо голосуют за увеличение тех самых «циферок». (Во время путешествий по стране я никак не мог взять в толк, почему стоимость электроэнергии в Иркутске в 3,5 раза ниже, чем в соседней Бурятии, и в 2 раза, чем в Красноярске? Да и вообще почему порой чем беднее городок, тем страшнее у него тарифы?!)

Заместитель прокурора Копейска Максим Хабибуллин потряс городок своей решительной борьбой против решения депутатов взвинтить тарифы ЖКХ.

Но зам. прокурора города Максим Хабибуллин потряс Копейск решительным протестом. Причем формально возражение прокуратуры касалось не самого поднятия тарифа на 8,7% (повышение сулило жителям более двухсот многоквартирных домов по 100 - 200 рублей дополнительных расходов), а процедуры принятия решения.

- Часть депутатов, - гневно заявил прокурор, - кровно заинтересованы в поднятии тарифов!

Это «поразительное» открытие настроило Копейск на иронический лад.

«Кто бы мог подумать!» - изумились горожане в блогах и радостно достали попкорн.

Тем более что повышение тарифа происходило так.

«СОВЕСТЬ НАДО ИМЕТЬ!»

Глава одной из крупнейших в городе управляющих компаний «ЖУК» Владимир Фещак написал в мэрию письмо: а не пора ли, мол, увеличить тарифы? Потом в личной беседе он мне объяснил - если просто учесть инфляцию за 4 года, то вот и обоснование повышения (к этому разговору мы еще вернемся).

А дальше вдруг - череда совпадений. Депутаты озаботились тарифами, сын Фещака - Дмитрий оказался депутатом (и заместителем отца), подчиненные, коллеги главы ЖУК тоже обнаружились в парламенте...

Вот список тех, кто из депутатов проголосовал за повышение тарифов:

Дмитрий Фещак. Ко всему прочему - хозяин управляющей компании «УК-10», учредитель фирмы, занятой ремонтом домов, «Спектр-5». Платежки ЖКХ тоже под его контролем, он же - учредитель расчетно-кассового центра (РКЦ) для приема коммунальных платежей с населения. Официально прибыль РКЦ - 2,7 миллиона в год, несколько лет назад она доходила до 7 миллионов.

Но глава копейской коммунальной компании «ЖУК» Владимир Фещак считает, что тарифы подняли еще мало. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Депутат Николай Сидинкин. Еще один зам Фещака. Когда-то возглавлял местный водоканал - горожане, обозленные повышением тарифов на воду (в 2 раза выше, чем в соседнем Челябинске), собирали подписи под жалобой президенту. Что не помешало главе водоканала даже поработать… целый созыв спикером горсовета. Соучредитель РКЦ, участвует в прибыли кассового центра.

Елена Завражная - тоже зам Фещака. Состоит в тарифной комиссии горсовета, которая и рекомендовала поднять оплату.

Иван Самохвалов - коллега Фещака, директор «Управляющей компании-5», которая тоже заинтересована в деньгах жильцов.

Лариса Белозерцева, сотрудница той же «УК-5».

И все они - члены Комиссии по вопросам городского хозяйства и землепользования.

Единственным, кто сопротивлялся повышению цен для населения, оказался… глава конкурирующей фирмы: управляющей компании «Наш коммунальный стандарт». Некто Николай Крюков. Он ворвался на заседание комиссии с криком: «Совесть надо иметь!»

Тарифы в Копейске, дескать, и так запредельные. Даже областная столица Челябинск не может догнать Копейск по суммам платежек. Депутаты, как предсказывал мятежный Крюков, доиграются: увеличится количество неплательщиков, побегут люди из города…

Крюков утверждал, что даже в далекой Чите за обслуживание внутридомового газового оборудования начисляют 33 копейки за квадратный метр, в Екатеринбурге 82 копейки, в Челябинске - 83 копейки. А у нас, мол, в кем-то проклятом Копейске, 1 рубль 3 копейки.

Почему?!

«Рекомендуем кратко просмотреть биографию депутатов, а точнее, их место работы!» - едко заметил бизнесмен, прозрачно намекая на лоббистов роста тарифов.

«ПОЛНОМОЧИЯ ДОСРОЧНО ПРЕКРАТИТЬ»

И прокуратура «просмотрела» биографии…

Конечно, есть подозрение, что господин Крюков «топил» конкурирующую фирму, но формально - как возразишь?

Прокуратура, смахнув пыль с закона о противодействии коррупции, обратилась к копейкинскому парламенту с ультиматумом: прекратить тарифное безобразие! Цитирую.

«Т Р Е Б У Ю:

Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений федерального законодательства... Прекратить досрочно полномочия депутатов (далее - уже знакомый нам список). О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру города в установленный законом месячный срок»

Казалось бы - дело ясное (или мутное, как индустриальное челябинское небо). Махровый конфликт интересов. И никакой политики - проштрафившиеся депутаты вообще из разных партий.

Но история продолжает идти загадочным, казалось бы, невозможным курсом.

Депутаты заявили прокуратуре решительное «нет».

Максим Хабибуллин рассказывал мне, что такого демарша от депутатов не ожидал.

- Очевидное нарушение закона, - пожимал погонами Хабибуллин в неподдельном возмущении.

Но меня к тому времени уже терзали смутные сомнения. Меня поймут коммунальщики - погрузившись в глубины отечественного ЖКХ, ты не доверяешь никому. Ни богу, ни черту, ни арифметике…

ПЛУТОВАТЫЕ ШАХМАТЫ

Меня поразило прямодушие «коммунального короля» Копейска Фещака.

- Да, наши депутаты прошли в горсовет, - признал он в разговоре со мной. - А как иначе работать? Хоть кто-то из депутатов должен быть профессионалом и понимать, что такое ЖКХ?

Мы сидели в просторном кабинете, похожем на лабораторию ученого, - все вокруг было завалено книгами и документами. Фещак устало сыпал цифрами с видом учителя, обязанного доказывать неучам, что дважды два четыре. Что он бы рад, чтоб было пять, - но не в его, мол, силах… Что тарифы занижены, что бесконечно выкручиваться невозможно.

- Есть экспертная оценка - сколько должно стоить содержание жилья, - говорил Фещак. - Серьезная научная работа. С учетом стоимости ГСМ, электричества, газа, услуг, зарплат содержание жилья и ремонт типового дома - 42 рубля за квадратный метр. А сколько платит население? Около 26.

Этот секрет Полишинеля, уверен, знают все коммунальщики страны. Как «Отче наш».

Федеральное правительство с тарифами могучих энергетиков обращается строго, но бережно, оставляя их близкими к рыночным. А вот местные власти, чья обязанность - регулировать «коммуналку» на земле, по бедности экономят, затягивая пояса управляющим компаниям. Вроде как для благой цели - снижения социальной напряженности (лишняя тысяча в платежке для нашего человека много значит). Но это приводит к сюру.

Для коммунальщиков, пытающихся получить свою маржу, бизнес превращается в хитрые, даже плутоватые шахматы. Как, недополучив там, что-то выжать, выцарапать здесь. И часто - к скачку тарифов, когда выцарапывать уже нечего.

До сих пор Копейск был знаменит лишь своей газетой «Копейский рабочий», с которой фотографировались и Джонни Депп, и Джеки Чан, и (в центре) обозреватель «КП» Владимир Ворсобин. Но теперь Копейск - еще и эпицентр коммунального скандала. Фото: Владимир ВОРСОБИН

«НЕЛЬЗЯ ЖЕ ВЕЧНО ТАК!»

Интересно, что закон о противодействии коррупции на самом деле деликатен.

Не было бы у Фещака и его «депутатской бригады» проблем, если бы они догадались написать единственную бумажку в Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе. Цитирую прокурорское обращение:

«Уведомления подлежат регистрации председателем комиссии в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Листы журнала регистрации уведомлений должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью соответственно председателя комиссии и печатью».

И все. Там уже дело комиссии - решать, допускать ли до голосования. Ее ответственность. Написал бумагу - и взятки гладки.

У нас свой мир. Наши законы пока еще ласковые, понимающие состояние души русской и дел наших.

К счастью, есть такие, как зам. прокурора Копейска Максим Хабибуллин. Должен же кто-то крикнуть: «Нельзя же вечно так!», чтоб задуматься - а ведь правда нельзя…

P.S. Оказывается, первой жертвой закона о конфликте интересов стал депутат из города Октябрьска Самарской области некто Вадим Борискин. Он лишился должности, когда проголосовал за прибавку жалованья своей матери, возглавляющей финансовое управление города. Прокуратура добилась этой кары через суд. Но и тут закон о коррупции дал осечку. Решение было отменено, а Октябрьский райсуд Самары поставил точку - невиновен, нет конфликта интересов. И получилась юридическая загадка - что же на Руси означает это слово, этот иноземный, непонятный «конфликт»?

P.P.S. Прокуратура Копейска обжалует решение собрания депутатов. И попробует лишить коммунальную «пятерку» мандатов через суд.

КСТАТИ

Обманул? Прячься!

Мой анонимный высокопоставленный источник в этом темном царстве рассказывает об еще одном совпадении. По его словам, в регионах идет передел управляющих компаний (УК) под лозунгом «Обманул арифметику? Прячься!»

- Большая часть УК в этом тарифном бардаке зарабатывает двумя путями, - говорит он. - Безбожно экономит на содержании дома, его ремонте. И залезает в долги. Когда проблемы становятся критичными, начинаются полукриминальные истории. Жильцы благополучных домов, обслуживаемых добротными коммунальными фирмами (такие бывают), вдруг обнаруживают, что они проголосовали за другую управляющую компанию. К ним «приходит» проворовавшийся монстр, выбрасывает хорошую УК и за счет свежих, с новыми трубами и крепкой крышей домов (а значит, не требующих вложений) поправляет свои дела.

- К сожалению, законы почти не наказывают за фальсификацию общедомовых собраний, - сетует источник. - Поэтому в таких делах решающее значение имеет, какой у тебя административный ресурс. Ты им можешь защититься. А можешь и напасть.

- Вот и приходится проводить своих депутатов в горсовет, - подтверждает глава ЖУК Фещак. - С тех пор, когда меня пытались выжить из Копейска.

- Но так нельзя… - вздыхаю я, понимая что выгляжу юным натуралистом-очкариком, поучающим джунгли, как им жить. Что жрать друг друга нельзя. - Такой конфликт интересов опасен.

- А что это? - искренне удивился Фещак.

И мы пустились в философские рассуждения. Депутаты, мол, голосуют за поднятие себе зарплат - конфликт интересов? Вроде как конфликт. В некоторых районах главы - фактически совладельцы УК. Конфликт? Похоже…

- Не понимаю, что значит этот закон, - задумывается глава ЖУК. - Получается, проще подкупить депутата, чтобы он голосовал нужным образом? Но зачем это?

А я даже не спорил. Прокурор все-таки во многом прав - нужно начинать воспитывать в русском человеке подозрение: а может, клановость, семейственность - все-таки плохо?

Но закон нарушает обычаи, вот беда…

И отсюда в Копейске тихое недоумение - мол, жили себе жили, вопросы решали, как давно заведено. Что за новые правила?