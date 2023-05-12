Америке осталось несколько недель до экономического коллапса?

Байдену есть о чем задуматься: очередное поднятие потолка госдолга США заблокировали республиканцы Конгресса, добивающиеся снижения бюджетных расходов. Фото: REUTERS

Год назад американцы пугали всех дефолтом России. За что боролись, как говорится: уже в июне сами США могут объявить дефолт (то есть отказаться платить по своим долгам). Проблема в так называемом потолке госдолга: это механизм, который запрещает правительству тратить больше определенной суммы без разрешения конгресса и сената. Примерно раз в два года этот самый «потолок» в США поднимают, чтобы снова занять денег (а по сути - просто напечатать их) на выплату социальных пособий, зарплат бюджетникам и прочих обязательств.

Но в этом году случился неожиданный казус: республиканцы, которые держат большинство в конгрессе, отказались согласовывать повышение «потолка госдолга» до тех пор, пока Байден не пообещает урезать правительственные расходы. Но и действующий президент заартачился и заявил, что ни на какие компромиссы не пойдет.

- Если мы объявим дефолт по нашему долгу, весь мир окажется в беде. Это искусственный кризис. Нет никаких сомнений в способности Америки оплачивать свои счета. Америка - самая сильная экономика в мире, и мы должны ответственно сокращать расходы и снижать дефицит без ненужного кризиса, - стращал на этой неделе Джо Байден.

Впрочем, тут же ему прилетел ответ от бывшего (и, возможно, будущего) главы Белого дома Дональда Трампа. Он предсказал, что демократы в конце концов «пойдут на уступки». А если нет, то уж лучше дефолт, чем продолжение безумных расходов правительства. «Они тратят деньги, как пьяные матросы», - образно обрисовал ситуацию Трамп.