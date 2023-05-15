«Три богатыря» родились в Париже, а «Аленушку» сначала называли дурочкой: Истории самых известных картин Виктора Васнецова

Виктору Васнецову исполняется 175 лет

«Аленушка (1881)

Сказку об Аленушке и братце ее Иванушке Виктор Васнецов много раз слышал в детстве, потом наткнулся на нее в сборнике сказок Афанасьева. Советские искусствоведы были уверены, что в полотне отразилась мрачная атмосфера начала 1880-х - тогда, после убийства Александра II, начались жестокие репрессии. Шикарная, конечно, версия, но на самом деле картина была закончена еще до гибели царя.

Сначала, летом 1880-го, Васнецов просто бродил в окрестностях Ахтырки и Абрамцева, делал пейзажные зарисовки. Потом наткнулся на «девочку-сиротинушку», с которой немедленно написал этюд: «Столько тоски, одиночества и чисто русской печали было в ее глазах, что я прямо ахнул, когда встретился с нею». Некоторые черты лица он, впрочем, заимствовал у пятилетней Веры Мамонтовой, будущей серовской «девочки с персиками».

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Тоска и печаль Васнецовым переданы и в пейзаже: подмечено, что там доминируют вечно дрожащая осина (по легенде, именно то дерево, на котором повесился Иуда) и ель (из нее делали гробы, покойников обкладывали хвоей). А перед Аленушкой - стоячая вода (в которой, согласно легендам, водится всякая пресноводная нечисть).

Кстати, картина изначально называлась «Аленушка (Дурочка)». Это и сейчас звучит странно, и тогда выглядело как диагноз. Но Васнецов назвал свою девочку дурочкой не потому, что она идиотка - это было скорее ласковое наименование для юродивых и блаженных.

«Плаксивая, уродливая и сентиментальная фигура, вовсе не свойственная таланту Васнецова», - писал безжалостный критик Владимир Стасов об «Аленушке». Время опровергло его мнение.

«Витязь на распутье» (1882)

Мы все знаем одного «Витязя на распутье», того, который хранится в Русском музее. Но до того, как написать этот, окончательный вариант картины для Саввы Мамонтова, Васнецов сделал несколько других «Витязей» (всего известно около десяти версий). Герой то был обращен лицом к зрителю, то изображен в профиль… Но так было гораздо хуже. Не случайно Крамской ругался на один из вариантов: «Какой он мотив испортил!»

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Именно Владимир Стасов, одновременно критик и обожатель Васнецова, присоветовал ему начертать на камне надпись из былины:

«Как пряму ехати,

Живу не бывати —

Нет пути ни прохожему,

Ни проезжему, ни пролетному.

На праву ехати — женату быти.

На леву — богатым быти».

Васнецов так и сделал, но две последние строки скрыл от зрителя (и от витязя) подо мхом, а частично стер. Какая ирония: витязь мог найти счастье в браке, мог найти деньги, но даже не заметил этих возможностей. Точнее, художник не оставил ему выбора: иди вперед, навстречу драмам и приключениям, не для тебя эта зона комфорта.

«Иван-царевич на сером волке» (1889)

Васнецов много лет расписывал Владимирский собор в Киеве, а «Ивана-царевича» писал урывками, когда отвлекался от этой грандиозной работы. Не всем эта картина понравилась: Владимир Стасов счел, что волк напоминает чучело, набитую чем-то шкуру в магазине меховщика. Зато Савва Мамонтов выразился совершенно в духе стихотворения из «Брата-2»: «Все это мое, родное, хорошее! Я просто ожил!» Ему не могло не понравиться, что Елена Прекрасная была нарисована с двух его племянниц, Татьяны и Натальи.

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«Богатыри» (1898)

Самая русская изо всех русских картин, по иронии судьбы, родилась в Париже: Васнецов написал первый эскиз маслом (не сильно отличающийся по композиции от финальной версии) во Франции, в мастерской другого великого живописца, Василия Поленова. Тот и сказал ему, что маленький эскиз следует превратить в большое полотно. Это было в 1876-м. А потом Васнецов работал над картиной два десятилетия - окончательный эпический (295,3 на 446 сантиметра) вариант был готов только в 1898-м. Периодически Васнецов зарисовывал людей, которые могли пригодиться для создания лиц богатырей, прежде всего - Ильи Муромца. Шел, бывало, по московской набережной, видел какого-нибудь крестьянина - и ну писать этюд…

Добрыня, по мнению искусствоведов, отчасти написан с самого Васнецова, отчасти - с его отца и деда. А Алешу Поповича он рисовал с Андрея Мамонтова, сына Саввы Ивановича (и брата Веры, опять же - той самой «девочки с персиками»). Тогда он был совсем мальчиком. Судьба у него была печальной - он умер в 22 года от отека легких.

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Кстати, шлемы Ильи Муромца и особенно Алеши кому-то напомнят буденовки. Есть легенда, что именно Васнецов уже пожилым человеком предложил использовать шлемы русских богатырей для создания головных уборов бойцов новорожденной советской армии. Но доказательств нет. Скорее уж вдохновителем буденовки можно считать Бориса Кустодиева - тот до самой смерти был убежден, что это его идею стилизовать головные уборы солдат под шлемы слямзили, не заплатив за это ни копейки.

«Снегурочка» (1899)

Васнецов в каком-то смысле создал тот образ Снегурочки, какой мы ее себе представляем. Искусствовед Софья Багдасарова в своем исследовании костюма сказочной героини пишет, что настоящая слава пришла к Снегурочке после того, как Александр Островский в 1873-м написал о ней пьесу, а Римский Корсаков в 1881-м - оперу. Вскоре в частной опере Мамонтова была осуществлена постановка, костюмы для которой придумал Васнецов. А 14 лет спустя использовал эскизы для картины, которая быстро стала популярной, попала на открытки… Тут мы видим и практически канонический зимний костюм, и шапку с меховой оторочкой (которая, кстати, похожа на шапку Ивана-царевича). Владимир Алексеев, брат Константина Станиславского, увидев постановку оперы, писал: «все герои «Снегурочки» представились нам только такими, какими их показал Васнецов». И до сих пор все так.