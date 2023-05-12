Как сложилась судьба актеров «Королевства кривых зеркал»: жизнь сестер Юкиных покатилась по наклонной, Тамара Носова умерла в нищете

После выхода на экраны «Королевства кривых зеркал» сестры Юкины стали самыми знаменитыми близняшками Советского Союза Фото: кадр из фильма

По мнению режиссера Николая Лебедева (Легенда №17», «Звезда», «Экипаж», «Нюрнберг») фильм «Королевство кривых зеркал» и сегодня не устарел ни на йоту. Эта условно детская картина была поставлена на киностудии им. Горького в 1963 году выдающимся советским режиссёром, классиком отечественной киносказки Александром Роу. В основе сценария - повесть Виталия Губарева, писателя и журналиста, который некоторое время работал в «Комсомольской правде». Как журналист он был известен публикациями о Павлике Морозове и вообще считался его биографом. А как детский писатель прославился, когда сочинил повесть-сказку «Королевство кривых зеркал». В начале 50-х она имела огромный успех. Сегодня слегка позабытого Виталия Губарева тогда сравнивали с английским писателем Льюисом Кэрроллом. Поскольку сюжетный ход «Королевства…», где современная девочка попадает в мир зазеркалья, напоминал книгу «Алиса в Зазеркалье». Прототипом главной героини была дочь Губарева от первого брака Валерия.

Фильм, снятый по мотивам повести Губарева, имел не меньший успех, чем книга. Главная героиня, третьеклассница Оля не слушается бабушку, опаздывает в школу, обманывает, ленится. Чтобы Оля взглянула со стороны на свое неподобающее для советской пионерки поведение, она невероятным образом попадает в Королевство кривых зеркал. Там с ней и с её отражением Яло (Оля наоборот) происходят удивительные и опасные события. Власть в Королевстве захватили алчные богачи: Король Йагупоп (Попугай) LXXVII, наиглавнейший министр Абаж (Жаба) и главнейший министр Нушрок (Коршун). Каждый из министров, как и дочь Нушрока, красавица Анидаг (Гадина), хочет царствовать. Для этого они плетут интриги и строят козни. По их приказу изготавливаются лишь кривые зеркала. Но Оля вместе с Яло помогает жителям Королевства победить зло.

В поиске девочек на главные роли режиссер Александр Роу просмотрел 300 пар близнецов, чьи фото шли к нему со всего Советского Союза. Из этого множество он выбрал девятилетних москвичек сестер Олю и Таню Юкиных. Забегая вперед, сообщим, что актрисами, несмотря на успех «Кривых зеркал», они не стали, правда еще раз снялись в эпизоде в не менее популярной киносказке Александра Роу «Морозко».

Министра Нушрока-Коршуна сыграл «главный злодей» советского кино Андрей Файт. Андрей Андреевич переиграл в свое жизни кучу отрицательных ролей от иностранных шпионов до злых колдунов. На момент съемок фильма Роу ему было почти 60. Многие сцены требовали хорошей физической мобилизации. Но он справился: Файт скакал верхом на лошади по крутым, каменистым, небезопасным тропам гористой местности Крыма, где снимали картину.

Министра Нушрока-Коршуна сыграл «главный злодей» советского кино Андрей Файт Фото: кадр из фильма

В роли придворной поварихи тётушка Аксал (Ласка), помогавшей Оле и Яло, снялась актриса Тамара Носова, которая в то время была женой писателя Виталия Губарева. Ей он и посвятил свою повесть «Королевство кривых зеркал».

Роль короля Йагупопа 77-го сыграл Анатолий Кубацкий. Он снимался во многих фильмах Александра Роу, как и Георгий Милляр, который сыграл в «Королевстве» сразу три роли: наиглавнейшего церемониймейстера, вдовствующую королеву и возчика. Дочь главного министра - красавицу Анидаг (Гадина) - сыграла художница Лидия Вертинская, жена великого шансонье Александра Вертинского.

Роль короля Йагупопа 77-го сыграл Анатолий Кубацкий Фото: кадр из фильма

После выхода на экраны «Королевства кривых зеркал» сестры Юкины стали самыми знаменитыми близняшками Советского Союза.

Закончив школу, они поступили в машиностроительный техникум, потом устроились на работу в блатной «Интурист», старейшую отечественную туркомпанию. Жили довольно обеспечено, часто ездили за границу, включая капстраны. Обе быстро выскочили замуж, родили детей.

В середине 90-х после распада Советского Союза из «Интуриста» их уволили. Жизнь покатилась, как говорится, по наклонной. Они устроились дежурными в районный военкомат. Финансовых запасов не было. Денег хронически не хватало. Недоброжелатели сплетничали, что из-за житейских невзгод одна из сестер начала выпивать, но родные опровергали эти слухи.

Умерли сестры Юкины в довольно молодом возрасте. Ольги не стало после двух инсультов в 2005-м, ей был 51 год. Спустя шесть лет, в 2011 году, ушла и вторая сестра - Татьяна, сыгравшая в «Королевстве» Яло. Сестры похоронены на Покровском кладбище рядом с их матерью.

Гораздо страшнее сложилась судьба исполнительницы роли тетушки Аксал - Тамары Носовой. Последние годы некогда популярная актриса (звезда «Карнавальной ночи», «Здравствуйте, я ваша тетя!») жила в страшной нищете. Свою квартиру она превратила в бомжатник. Когда выходила на улицу, в пожилой неопрятной женщине никто не узнавал известную актрису. Возникли проблемы с психикой. Иногда её видели на помойке, где она подбирала вещи. Весной 2007 года у Тамары Носовой случился инсульт, вызвать скорую было некому. Через несколько дней соседи забили тревогу. Милиции пришлось вскрывать её квартиру: Тамару Носову обнаружили лежащей на полу, по её телу бегали тараканы. Запах в квартире стоял невыносимый. Оказывается в жилище кинозвезды даже не было унитаза, она справляла нужду в ванне. Пожилую актрису отправили в больницу, где она и скончалась.

Анатолий Кубацкий (Йагупоп 77-й) доживал свою жизнь в Доме ветеранов кино в Матвеевском, куда его определил сын. По воспоминаниям сотрудников этого пансионата, Анатолия Львовича нельзя было назвать тихим постояльцем. Его раздражало всё: немощные старики, глупые фильмы, которые демонстрировали в кинозале, и даже стены, которые казались безжизненными и мрачными. Но несмотря на ворчливый характер он прожил долгую жизнь и умер в 93 года.