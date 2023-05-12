Геннадий Онищенко назвал справедливой возможность зачисления участников СВО и их детей в вузы без экзаменов

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Григорьевич, я к вам - и как к Герою Труда ДНР, президенту Землячества донбассовцев в Москве обращаюсь. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому молодые участники специальной военной операции на Украине смогут поступать в российские вузы без вступительных экзаменов. Также этот документ предполагает такую же льготу и для детей участников СВО.

- Ну, в общем-то, это, во-первых, справедливо.

Во-вторых, это - во многом продолжение тех хороших традиций, которые были в российской, советской высшей школе.

И не только высшей, но и СПО (среднего профессионального образования), когда молодой человек, отслуживший просто в армии, имел льготы для поступления.

И проходной балл для поступления у него был несколько более снижен, чем, допустим, для всех остальных абитуриентов.

Так что, этот порядок надо обязательно вводить…

- Без экзаменов, да, таких ребят принимать?

- Экзаменов-то по сути нет у нас уже.

Абитуриент сдает документы - и всё, можно их даже и по почте просто прислать. И приемная комиссия, не видя претендента на поступление, уже по количеству баллов ЕГЭ определяет его шансы.

Хотя, что касается участников СВО с ЕГЭ, то, я думаю, их сейчас не очень много.

- Почему?

- Потому что у нас всего 13 или 14 лет ЕГЭ сдают.

Сейчас в боевых действиях участвуют не призывники, которых призвали в связи с наступлением 18-летнего возраста, а - резервисты.

Это люди более старшего возраста, те, которые уже отслужили в армии, которые имеют какие-то военные специальности, необходимые сегодня для комплектования действующих воинских подразделений в зоне СВО.

- По идее, надо бы, чтобы они проходили в вуз без всяких препятствий.

- Наверное, это правильно. Я бы ввел просто собеседование для них. Собственно, во многих вузах оно есть.

Допустим, медицинский институт, там еще проводится собеседование. Это не экзамен, это просто беседуют с абитуриентом, которого как бы обследуют с точки зрения его типа мышления, психотипа и так далее.

Потому что, по ЕГЭ это не определишь.

Поэтому, в целом это правильное предложение. Каждое конкретное из этих направлений нужно обсуждать, уточнять, но решать это надо. Решать в пользу тех, кто, действительно, сегодня на фронтах работает, кто выполнил свой ратный долг перед Родиной, им надо создавать условия.

- А вот можно же, находясь на передовой, направить документы в вуз?

- С передовой боец вряд ли сможет отправить все, что требуется для поступления, потому что все документы у него дома.

- Ну, родственники могут принести.

- Родственники, да, соберут все необходимое. Там что нужно? Аттестат об окончании общеобразовательной школы, об общем среднем образовании и другие документы, медицинская справка там требуется. Поэтому, в принципе, конечно, если потенциальный абитуриент находится на передовой, - он, наверняка, человек организованный, у него все документы в его личных архивах. И отправить их, конечно, могут и родственники. И заявление написать - тоже не проблема.

- Вы, находясь на таких должностях, будете как-то следить за продвижением в Госдуме этого законопроекта, может быть, ещё какие-то законодательные инициативы?

- Смотря кто этот законопроект внес. Если его внесли уже проработанным…

- Проект закона уже в базе Госдумы находится.

- Если есть принципиальное добро правительства на это, он пройдет быстро.

Но, к сожалению, этот закон уже не успеют принять к набору в вузах, он же уже начался, практически.

- А, может быть, какую-то инструкцию - на этот счёт? Например, когда я поступал, у нас некоторые солдатики в форме приходили, и к ним лояльно относились преподы…

- Когда вы поступали… Демобилизация прошла, ему нужно было просто написать заявление. По-моему, даже аттестат не сдавали, аттестат мы уже потом приносили. Нас же экзаменовали очно. А те, у кого демобилизация будет осенью, они через год могут поступить.

- А, может быть, предусмотрите такой вариант - если военнослужащий не успел на месяц-два-три, он же может потом наверстать, может быть, специально для таких воинов, абитуриентов, издать инструкцию?..

- Это уже такие детали… Самое главное, принципиально принять закон – вот при таких-то и таких-то параметрах предоставляются льготные возможности для поступления.

- Спасибо вам огромное, Геннадий Григорьевич.

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