Владимир Путин встретился с Александром Моором

Фото: официальный портал органов государственной власти Тюменской области

Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Тюменской области Александром Моором состоялась 11 мая. В Тюменской области наблюдается уже достаточно долго рост численности постоянного населения, отметил Владимир Путин. Немногие регионы могут похвастаться этим показателем, подчеркнул глава государства.

НАСЕЛЕНИЕ РАСТЕТ

«И естественный прирост, и в 2022 году мы сохранили эти темпы, и большой миграционный прирост – население растет. Могу две цифры привести по нашему областному центру. В 2009 году было 600 тысяч населения, в 2019 году, через десять лет, – 800 тысяч, на треть город прирос. По последним данным переписи, на 2022 год – 850 тысяч. Соответственно, в других муниципалитетах тоже увеличение, и в целом по региону, действительно, уже много лет позитивная динамика естественного прироста населения», – проинформировал Александр Моор.

Важной темой беседы стала поддержка воинов-сибиряков, участвующих в специальной военной операции, а также помощь, которую получают в Тюменской области семьи военнослужащих.

«Всем мобилизованным, а также тем, кто служит по контракту в наших именных подразделениях, у нас предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Еще предусмотрен ряд выплат, связанных с возможным ранением либо, не дай бог, со смертью, – доложил президенту России Александр Моор. - Мы шефствуем над десятью подразделениями, где служат наши земляки. Благодаря вашим решениям у нас теперь есть возможность приобретать для них дополнительное оборудование, обмундирование, имущество. В прошлом году мы на это потратили почти миллиард рублей».

Что касается семей военнослужащих, то по инициативе регионального правительства на каждую из них составлен социальный паспорт. Информация сконцентрирована в едином программном продукте, к которому имеют доступ все заинтересованные службы.

«Нами принято больше 30 видов социальной поддержки, назову основные из них. Это бесплатное двухразовое горячее питание для всех школьников с 1 по 11 класс, горячее питание для студентов до 24 лет, бесплатное посещение кружков и секций дополнительного образования. Есть возможность получения профессионального обучения или дополнительного профессионального образования для жен мобилизованных либо их детей, если они находятся в трудоспособном возрасте», – сообщил Александр Моор.

РАБОТА С ПОБРАТИМАМИ

Семьям участников СВО необходимо внимание, подчеркнул Владимир Путин.

«Мы открыли во всех наших муниципалитетах 80 социальных семейных гостиных. Это такие помещения, где бесплатно можно получить самые разные консультации – правовые, финансовые, можно оставить на несколько часов детей и получить психологическую помощь. Очень востребована психологическая помощь. Я приведу один пример, который мне рассказала супруга одного из военнослужащих на нашей встрече. У них сын, ему девять лет, мальчишка веселый. Когда папа ушел служить, – видимо, такая была ментальная связь, – мальчик замкнулся в себе. И она сказала, что благодаря психологической поддержке вернула себе веселого, жизнерадостного сына. Ради этого мы и работаем», – рассказал глава региона.

Губернатор отчитался о работе на подшефной территории – в городе Краснодоне и Краснодонском районе Луганской Народной Республики. Наш регион оказывает поддержку в восстановлении инфраструктуры, здравоохранения, образования, спорта, а также ремонте дороги, модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Работают тюменские медики и педагоги. В соответствии с пожеланиями краснодонцев восстановлен бассейн.

«Вы не оставляйте эту работу с вашими побратимами», – обратился к губернатору Тюменской области Владимир Путин.

«Мы ее продолжаем. Уже сверстаны все планы на 2023 год», – ответил Александр Моор.

ПО ЖИЛЬЮ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

Еще одной ключевой темой встречи президента России с главой региона стала господдержка региональной экономики, привлечение инвестиций, реализация масштабных инвестпроектов в промышленности и сельском хозяйстве.

«Несмотря на все вызовы и сложности и прошлого года, и всего пандемийного периода, экономика в целом и наши предприятия адаптировались и показывают устойчивый рост. По итогам пяти лет индекс обрабатывающих производств – 174 процента. Инвестиции в прошлом году выросли на 40 процентов по отношению к 2021 году», – отметил Александр Моор.

В регионе активно развивается жилищное строительство, доложил губернатор. В 2022 году Тюменская область установила региональный исторический рекорд – было введено в эксплуатацию 1,4 квадратных метра жилья на человека. Это третий результат в Российской Федерации.

«Здорово», – отреагировал Владимир Путин.

Таких результатов удалось добиться во многом благодаря инструментам инфраструктурного меню, которые были разработаны федеральным правительством по поручению главы государства, отметил Александр Моор.

В Тюменской области активно реализуется программа расселения ветхого и аварийного жилья. В 2023 году будет завершено расселение жилья, которое признали аварийным до 1 января 2017 года, – на год и восемь месяцев быстрее, чем планировалось. В тех муниципалитетах, где программа уже завершена, за счет областных денег расселяется жилье, признанное аварийным в более поздние сроки.

В ходе встречи обсуждались дальнейшие перспективы развития комфортной городской среды и транспортной инфраструктуры региона. Серьезное внимание было уделено проектам в сфере образования и науки. Глава региона заверил президента России в том, что в Тюменской области продолжится работа по снижению смертности на автодорогах.

В целом президент России позитивно оценил итоги социально-экономического развития нашего региона. Владимир Путин поддержал намерение Александра Моора выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Тюменской области.

«Оценка вполне удовлетворительная, хорошая. Многое получается. Мы видим это по основным показателям. Надеюсь, что люди это оценят. К людям нам надо идти, конечно: как бы что ни было, нужно все равно выявлять те проблемные зоны, над которыми еще надо работать, – они всегда есть. У вас в целом все получается. Хочу пожелать вам успехов», – сказал глава государства.

Александр Моор, в свою очередь, выразил уверенность в том, что жители Тюменской области в сентябре этого года проголосуют за того кандидата, которого хотят видеть в должности главы региона.