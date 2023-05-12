Алла Пугачева стремительно покинула Россию после публичных оскорблений

Визит Аллы Пугачевой в Россию, куда она прилетела на похороны близкого друга Валентина Юдашкина, стал самым обсуждаемым событием последних дней. Фото: Иван МАКЕЕВ

Визит Аллы Пугачевой в Россию, куда она прилетела на похороны близкого друга Валентина Юдашкина, стал самым обсуждаемым событием последних дней. Судачили и про замок в Грязи, который оказался не продан; и про частный джет, на котором прилетела Примадонна; ну и, конечно, перемывали косточки ей самой. Лицо артистки публика назвала "мертвым", ее шляпку - слишком вычурной для похоронной процессии, а походку - тяжелой.

Не упустили внимательные наблюдатели и холодный приём Пугачевой: мол, от Аллы Борисовны, которая когда-то одним взглядом назначала звёзд на эстраде, теперь чуть ли не врассыпную бежали Николай Басков, Надежда Бабкина и даже придворный цирюльник Примадонны Сергей Зверев. Да, пару лет назад вообразить такое было бы невозможно...

Между тем, не остались в стороне и публичные персоны. Так, телеведущий Владимир Соловьев, обсуждая приезд певицы, не стеснялся в выражениях.

- Я не понимаю, почему пустили Пугачеву назад. Это вообще что такое? Это что, всё можно? Можно нести всё, что угодно, про страну, можно всё это через губу, а потом их пускают назад? Давайте сейчас ее по телевизору еще покажите, дайте концерт провести. В ножки ей упадите, цветами встретьте. Это же осчастливило: кормилица вернулась! - расшумелся телеведущий.

Его поддержали не только зрители, но и "Красная Шапочка" Яна Поплавская, которая в последнее время с отправкой сына в зону СВО тоже не сдерживает эмоций.

- Спасибо, Володя! Я специально молчала и ждала реакции общества, - написала актриса в соцсетях. - У меня на этот инцидент был заготовлен только один комментарий. Поставьте вашу "примадонну" в короткой юбке на табуретку на Красной площади. Выстройтесь в очередь и целуйте её в зад со словами "как я рад вас видеть"! И прямую трансляцию! Только обязательно, чтобы все до одного "обожатели" выстроились. Чтобы вся страна видела эту Колонну.

Этот обидный для Пугачевой комментарий собрал 3,7 тысяч "лайков" и почти тысячу комментариев. Неожиданно для всех одной из первых под постом отметилась помощница Примадонны Елена Чупракова.

- Она уже уехала, а Вы всё успокоиться не можете, - ответила Чупракова Поплавской, раскрыв отъезд, о котором до этого никто достоверно не знал. - Не живется Вам без Пугачевой.

В беседе с KP.RU помощница артистки подтвердила, что этот комментарий она оставила лично, а не какой-нибудь сетевой "двойник".

- Да, это я. Алла Борисовна улетела еще 7 числа (на следующий день после похорон. - Ред.). Да, в Израиль, - сообщила Елена Чупракова, не вдаваясь в подробности и отказавшись что-то либо добавлять в адрес Яны Поплавской.

Скорее всего, артистка отбыла вместе со старенькой мамой Валентина Юдашкина, которая давно живет на земле обетованной. В Москву они также прилетели вместе.