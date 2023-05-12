Байден в смятении, фермеры взялись за оружие: США на пороге гуманитарной катастрофы

B северных мексиканских штатах, граничащих с США, скопились более 150 тысяч мигрантов Фото: REUTERS

Столкновения и стрельба, десятки тысячи мигрантов пытаются перейти американо-мексиканскую границу. Такая обстановка складывается в приграничных городах США после отмены иммиграционных ограничений, предусмотренных так называемым «разделом 42».

Раздел 42 был опубликован в начале пандемии коронавируса в 2020 году при администрации Дональда Трампа и позволял американским властям незамедлительно выдворять проникших в страну нелегалов под предлогом кризиса в области здравоохранения. За это время было депортировано более 2,7 млн мигрантов из США в Мексику. Теперь нелегалы вновь имеют право просить убежища уже после пересечения границы США.

Ограничения истекли вместе с национальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения в 23:59 по восточному времени 11 мая (7:59 по МСК 12 мая). Однако по оценкам телеканала CNN, уже за несколько часов до отмены приказа в северных мексиканских штатах, граничащих с США, скопились более 150 тысяч мигрантов из Гватемалы, Венесуэлы, Сальвадора, Ямайки и самой Мексики.

По мнению американцев, это станет настоящей гуманитарной катастрофой. Техасские фермеры уже не выходят без оружия, когда пасут скот. Даже сам Джо Байден заявил, что не уверен в готовности США принять такое количество людей:

«Сегодня я провел около часа с президентом Мексики. Мы делаем все возможное. Ответ таков: время покажет», – удручающе заявил президент США.

Некоторые беженцы и вовсе решили не дожидаться отмены ограничений, понимая, что в случае успешного пересечения американской границы они смогут сделать это уже в более безопасных южных городах США. Так, число незаконных пересечений границы США на этой неделе ежедневно превышало 10 тысяч, что стало рекордным за все время уровнем.

Тысячи мигрантов также переправлялись вброд через реку Рио-Гранде, выстраивались в очередь на КПП, заполняли федеральные центры обработки иммиграционных услуг и толпились на тротуарах уже американского пригорода.

Начавшийся хаос заставил американские власти срочно перебросить военных на границу с Мексикой. Сейчас там находятся 4 тысячи служащих Национальной гвардии и более 24 тысяч сотрудников Министерства внутренней безопасности, служб предоставления убежища и медиков.

По оценкам федеральной полиции США, по ту сторону границы сейчас находятся более 700 тысяч выходцев из стран Центральной и Южной Америки. Республиканец Майкл Маккол отметил, что среди пытающихся пересечь южную границу уже «есть сотни людей», которые находятся в списке подозреваемых в терроризме.

«Это вызывает беспокойство. В связи с этим Палата представителей Конгресса США решила принять закон, который требует от администрации Байдена возобновить строительство стены на границе с Мексикой», – добавил Маккол.

В марте 49 человек заживо сгорели при пожаре, вспыхнувшем в центре содержания мигрантов в городе Сьюдад-Хуарес на границе США и Мексики.