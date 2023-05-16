Обещанное будущее: как в России меняются библиотеки и создаются центры для развития талантов

Цифровые технологии как магнит притягивают разные поколения в модельные библиотеки. Фото: новаябиблиотека.рф

Главной задачей государственных и культурных деятелей того времени было постараться хоть как-то сохранить то, что осталось от Советской державы. Казалось немыслимым, что в городах и поселках появятся культурные пространства в виде школ креативных индустрий и модельных библиотек, которые станут настоящими точками притяжения для детей и взрослых. Однако благодаря национальному проекту «Культура», который стартовал в 2019 году, смелые мечты миллионов творческих людей воплотились в реальность. И сегодня мы расскажем подробнее о появлении школ креативных индустрий и проекте «Гений места», который реализуется на базе современных модельных библиотек.

Творчество детских сердец

Благодаря нацпроекту «Культура» всего за четыре года в России капитально отремонтировали 621 детскую школу искусств (ДШИ), а к концу реализации нацпроекта в следующем году количество обновленных учреждений вырастет до 905. При этом дело не ограничивается только ремонтом: в ДШИ закупается новое оборудование, инструменты, учебники, краски и все необходимое для интересного и качественного образования. Сегодня уже более 1156 детских школ искусств получили современное оборудование, еще 700 учебных заведений оснастят до конца 2024 года.

Для каждого региона, а особенно для сельской местности, капитальный ремонт школы искусств - это целое событие, можно сказать, праздник. Например, в ноябре 2022 года жители села Баргузин в Бурятии с большим размахом отпраздновали торжественное открытие ДШИ после капитального ремонта. В ней демонтировали старые конструкции, заменили полы, инженерные системы, потолочное перекрытие, окна, двери, кровлю, а фасад сделали из современных материалов. Кроме того, здание утеплили - зимы в Бурятии суровые. И самое главное - школу наконец-то подключили к центральной теплосети села.

«Раньше она отапливалась десятью печами. Они, конечно, были красивые, старинные, но занимали очень много места. Сейчас их демонтировали, подключились к центральному отоплению. В общем, школа заиграла новыми красками, стала комфортной для наших юных талантов и их педагогов. Ждем от ребят новых творческих свершений», - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева на открытии ДШИ.

«Очень и очень рады! Знаете, когда начались работы, в душе была настоящая радость! Теперь наши ребятишки занимаются в комфортных условиях. Тепло, светло и современно, педагоги воодушевлены. Ведь любому человеку приятно работать в современных отремонтированных помещениях и на новом оборудовании», - поделился эмоциями директор Баргузинской ДШИ заслуженный работник культуры Республики Бурятия Александр Галин.

Кстати, в этой школе работают 12 преподавателей и обучаются 139 ребят. Они посещают классы фортепиано, баяна, гитары, флейты, вокала, а также ходят на хореографию и рисование.

«Когда закончился ремонт, мы, родители, сказали: «Слава богу, что теперь наши дети могут заниматься в таком красивом здании!» Это замечательная школа, там работают профессионалы своего дела. Дети развивают свой талант и добиваются больших успехов, доверившись педагогам. А новые инструменты и комфортные условия еще больше помогут в этом. Моя дочь с большим удовольствием ходит на занятия, девчонки теперь очень любят фотографироваться возле здания школы - ведь оно стало таким красочным», - говорит жительница Баргузинского района Наталья Колмакова.

«Модернизация библиотек позволяет переосмыслить пространство и превратить его в многофункциональный культурный центр. Они улучшают инфраструктуру регионов, дают импульс к развитию общероссийской библиотечной сети. У нас уже есть уникальные наработки: например, интеграция с порталом «Госуслуги», соучастное проектирование, при котором каждая библиотека обретает индивидуальный облик, внедрение Единого читательского билета и другие», - сказала заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная на церемонии открытия модельной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Новосибирской области.

В модельных библиотеках много творческих секций, одна из самых популярных - песочная анимация. Фото: Пелагия ТИХОНОВА/Агентство городских новостей «Москва»

В «модельках» сегодня запущены образовательные программы, регулярно пополняются книжные фонды, закупаются роботы-библиотекари, работают кружки, арт-кафе и музыкальные гостиные. Кстати, во многих обновленных библиотеках появились отдельные детские и подростковые зоны с тематической литературой и мероприятиями. Также везде есть компьютеры, фотоаппараты, проекторы и даже синтезаторы. Благодаря нацпроекту городские и сельские жители получили равные возможности в доступе к информации и современным технологиям.

«Небольшая сельская библиотека сегодня становится местом социокультурных мероприятий. Основной успех этого проекта именно в осознании, что библиотека может и должна быть успешной, если есть внимание власти. В национальном проекте «Культура» заложен механизм конкуренции: будь лучшим в своем регионе, получай доступ к федеральной поддержке. Поэтому уровень обновленных библиотек очень высокий», - прокомментировал реализацию проекта Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки, руководитель проектного офиса, координирующего модельные библиотеки.

Отдельное внимание уделено дизайну помещений - все они непохожи друг на друга. При разработке нового дизайна учитываются не только особенности региона, но и пожелания местных жителей. Так, «Библиотека семейного чтения» (Филиал № 8) в городе Березовский Свердловской области оформлена в стиле лофт. Руководство отмечает, что после модернизации количество посещений выросло на 70%.

«В среднем нашу библиотеку посещают 40 - 50 человек в день, половина из них дети до 14 лет. Люди приходят в библиотеку, чтобы получить информацию или книги, отдохнуть от суеты и побывать на интересных мероприятиях. Очень много мы в своей работе уделяем внимания истории и культуре города», - говорит заведующая библиотекой № 8 Екатерина Шурмина.

Кстати, место популярно и у людей с ограниченными возможностями здоровья. Модернизация позволила создать хорошие условия и для них. К тому же руководство сотрудничает с волонтерскими объединениями и организует социокультурную реабилитацию.

«У нас проводятся занятия инклюзивной студии «Компас ТВ». Ребята стали участниками проекта «Гений места» в направлении «Издательское дело. Журналистика». Практикумы проводили приглашенные специалисты. Полученные навыки ребята оттачивают на практике, становясь, например, фотографами на библиотечных мероприятиях. Так, в мае 2022 года у нас была инклюзивная фотовыставка «Замечен за чтением», - отметила заведующая.

Посетители не нарадуются такой точке досуга в своем городе. Отмечают дружелюбную и творческую атмосферу, современный яркий дизайн и обширный книжный фонд, который регулярно пополняется книжными новинками.

«У нас каждый член семьи находит там что-то свое. Я «буквоед» - очень люблю книжные новинки. Муж - консерватор, любит классическую литературу и все о военной технике. Сын находит здесь приключенческую литературу и книги о природе. Старшая дочь посещает мероприятия для волонтеров, образовательные квесты, мероприятия профориентационной и патриотической направленности. Моя младшая посещает театральные постановки, игровую комнату и клуб развития для детей. Можно сказать, что библиотека для нас такой некий центр притяжения единомышленников», - поделилась впечатлениями постоянный посетитель Наталья Цепаева.

Завидуем нашим детям

В Белгородской области первая школа креативных индустрий заработала 1 сентября 2022 года. Сегодня здесь учатся 200 человек. За время обучения ребята уже прошли промежуточную аттестацию и представили свои проекты.

«Не верится, что прошло уже столько времени с начала проекта. Очень круто, что мы оказались в числе первых его участников. За это время я попробовала себя в четырех направлениях: в фото- и видеопроизводстве, побывала в студии электронной музыки, прошла курс VR и даже попыталась стать дизайнером. Если честно, мне ближе направление работы с фото и видео, но и другие навыки будут, безусловно, полезны. У нас сейчас есть возможность проявить себя, попробовать и выбрать то, к чему есть талант или хотя бы влечение», - рассказала учащаяся школы Кристина Салаева.

Не отстают в восторженных отзывах от учеников и их родители. Многие говорят, что даже завидуют собственным детям: мол, в их детстве о таком и не мечтали - если где-то и открывались современные обучающие курсы, то они все были платными и дорогими.

«У меня в школу креативных индустрий ходит ребенок, он просто в восторге. Условия обучения шикарные. Все учащиеся - это потенциальные абитуриенты нашего Института культуры. Выйдут из школы с определенными навыками, которые сегодня востребованы. Они осваивают мультипликацию, фото- и видеосъемку, а дети сейчас в этом живут фактически. Там новое оборудование закуплено и работают молодые, креативные педагоги. В общем, дети очень счастливы. Кстати, у нас в области скоро откроется вторая такая школа - в Старом Осколе», - поделилась с «Комсомолкой» мама одного из учеников Ирина Василенко.

Школы креативных индустрий

Часть федерального проекта «Придумано в России» - школы креативных индустрий, которые открываются на базе детских школ искусств, музыкальных училищ и других образовательных учреждений в сфере искусств. Это студии дополнительного образования, призванные развивать творческие способности у учеников 5 - 11-х классов и создавать проекты на стыке искусств и цифровых технологий. Среди основных направлений - звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR. Курс обучения займет не менее двух лет. И, что важно, обучение в студиях абсолютно бесплатное. Отметим, что раньше такие возможности были доступны только студентам профильных колледжей и вузов.

На сегодняшний день школ креативных индустрий уже более 17 по всей стране, а каждый год будут открываться еще 22 студии. География проекта широка - Ханты-Мансийский АО, Марий Эл, Башкортостан, Хакасия, Татарстан, Тыва, Мордовия, Бурятия, Томск, Астрахань, Магадан, Самара, Белгород, Калининград, Тула, Липецк и Благовещенск. В этом году откроются еще 25 ШКИ в Ульяновской, Омской, Новосибирской, Калужской, Владимирской, Курской, Саратовской, Воронежской, Оренбургской областях, Кузбассе, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском краях, Карачаево-Черкесии и в Калмыкии.

Дети в восторге от возможности изучать что-то новое с помощью VR-очков. Фото: Shutterstock

Придумано в России

В 2021 году запустился амбициозный федеральный проект «Придумано в России», направленный на развитие креативной экономики - важной части развития экономики страны. Благодаря инициативе россияне получили возможность приобретать необходимые для профессионального развития в креативных профессиях навыки анимации, звукорежиссуры, фото- и видеосъемки, дизайна.

Новые точки притяжения

Четвертый год по всей России благодаря национальному проекту «Культура» идет активная модернизация библиотек: из обычных муниципальных они преображаются в модельные - современные, креативные и очень яркие. К концу 2024 года в России их будет свыше 1000. Сейчас их уже более 850. Сегодня они не просто «изба-читальня» из русского фольклора. Это культурно-интеллектуальные центры с современным оборудованием, мощным интернетом и доступом к Национальной электронной библиотеке. Это арт-холлы для презентаций или мультимедийные коворкинг-зоны для работы, общения и обучения.

ИНТЕРЕСНО

Проект «Гений места»

С осени 2021 года на базе модельных библиотек создаются точки концентрации талантов «Гений места». Он реализуется благодаря федеральному проекту «Придумано в России». Уже открылось 290 таких творческих лабораторий в 74 регионах по всей стране. В них молодежь от 14 до 35 лет может обучиться по направлениям бренд-менеджмент, SMM, дизайн пользовательского интерфейса, копирайтинг, дизайн, IT, музыка и саунд-дизайн, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, компьютерная графика, архитектура и урбанистика. В процессе обучения участники получают необходимые навыки для создания проектов, направленных на развитие локальных брендов и продвижение территориальной идентичности своих регионов. Там же они могут найти единомышленников для работы над стартапом, получить поддержку от партнеров библиотеки, экспертное мнение от лидеров индустрии, наставничество от кураторов точки.

СКАЗАНО

Ольга ТИТОВА, директор Централизованной библиотечной системы в Свердловской области:

- В нашем городе благодаря нацпроекту «Культура» функционируют две модельные библиотеки. Вторая - Центральная городская библиотека К7 - культура, книги, кофе, компания, клуб, креатив, комфорт. Там помещения посвящены творчеству Рэя Брэдбери и Антуана де Сент-Экзюпери. Помимо всех современных фишек, у нас там есть и литературное кафе, куда мы в рамках проекта «PRO_100» приглашаем знаменитых в области или в городе людей. У нас уже были писатели Марина Степнова и Анна Матвеева, лидер рок-группы «Собаки Качалова» Макс Ильин, актер, режиссер и заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда, самбист, боец смешанных единоборств Иван Штырков и многие другие.

КРАТКОЕ ДОСЬЕ

Школа креативных индустрий

• Срок обучения: 2 года

• Возраст учащихся: от 12 до 17 лет

• Направления: звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн и интерактивные цифровые технологии

• Особенности: в первый года изучают все направления, во втором – то, что понравилось больше всего