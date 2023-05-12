Минобороны РФ подтвердило попытки наступательных действий ВСУ под Соледаром. Только за сутки киевский режим потерях более 1185 наемников и военнослужащих Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Минобороны обороны Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге о катастрофических потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 75, на Донецком около 900 (убитыми и ранеными), на Южно-Донецком и Запорожском до 110, на Херсонском до 40.

Кроме безвозвратной потери тысячи наемников и военнослужащих ВСУ за сутки также лишились: трех диверсионно-разведывательных групп, артиллерийской системы М109 «Paladin» (США), несколько десятков танков, бронемашин, самоходок и пушек.

Конашенков коснулся общей обстановки в западной части Артемовска, где штурмовые отряды продолжают вести бои по овладению городскими кварталами: «подразделения ВДВ оказывают поддержку штурмовикам и пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах, авиацией совершено девять самолетовылетов, а артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи».

Представитель Минобороны России рассказал о широкомасштабном наступлении ВСУ на Соледарском тактическом направлении. В четверг противник провел там наступательные действия «на всей линии боевого соприкосновения сторон, протяженностью более 95-ти километров».

«Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено», - прокомментировал наступление ВСУ Конашенков.

Генерал-лейтенант сообщил об успехах наших подразделений на Малоильиновском направлении, где с целью повышения устойчивости обороны, подразделениями «Южной» группировки российских войск был занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища.

«Мужественно проявили себя, отражая атаки противника, военнослужащие 4-ой и 200-ой мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения ВС РФ. Только ими уничтожено более 540 украинских военнослужащих, 8 танков, а также более 20 единиц другой бронетехники», - сказал Конашенков, и подчеркнул, что «всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 (Великобритания)».

Отличились наши летчики: за сутки они сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а еще сожгли в Авдеевке склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России за сутки поражены: хранилище топлива для военной техники ВСУ в Запорожье, украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (США) AN/TPQ-36, 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах.

Силами подразделений противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» и 25 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

422 - самолета.

230 - вертолетов.

4099 - беспилотных летательных аппаратов.

421 - зенитный ракетный комплекс.

9108 - танков и других боевых бронированных машин.

1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4796 - орудий полевой артиллерии и минометов.

10141 - единиц специальной военной автомобильной техники.