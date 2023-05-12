Kандидат от альянса оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу Фото: REUTERS

За три дня до президентских выборов в Турции на первый план неожиданно вышла российская тематика. Основной соперник действующего президента страны Тайипа Эрдогана, кандидат от альянса оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу, сделал заявление, в котором по существу, обвинил Россию во вмешательстве в выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг это.

Накануне меня разбудил звонок знакомого турецкого журналиста: «Читала, что Кылычдароглу заявил в интервью Wall Street Journal? Это очень важное заявление, есть ли уже реакция из России?» - спросил он.

Заявление Кемаля Кылычдароглу перед выборами президента Турции 2023

«Господин Кылычдароглу заявил, что он поддерживает турецкие инвестиции в РФ, однако он будет соблюдать решения Запада в отношении санкций против РФ, тем самым оставив Москву в еще большей изоляции», – говорится в американском издании.

Новость вызвала большой резонанс не только в России, но и в самой Турции. Эта страна крепко связана с нами в сфере экономики, энергетики, торговли и туризма. От воспоминаний о «самолётном кризисе», «помидорной войне», убийстве террористом российского посла в Анкаре Андрея Карлова большинству турок до сих пор не по себе. И меньше всего им бы хотелось вернуться к напряжённости между странами, которую с трудом удалось урегулировать.

К тому же чуть раньше Кылычдароглу отправил послание российскому экспертному сообществу, написанное в очень дружелюбном тоне. В нём он заявил, что «Турция заинтересована в том, чтобы турецко-российские отношения оставались здоровыми и достойными». По словам лидера турецкой оппозиции, его политический альянс не считает правильными «антироссийские подходы в мире». Кылычдароглу заверил россиян, что если он выиграет выборы, Россия и Турция смогут укреплять и развивать сотрудничество во многих областях, особенно в борьбе с терроризмом, а приоритетом в политических отношениях будет прекращение конфликта между Украиной и Россией.

И вдруг такой поворот!

В тот же день советник Кылычдароглу по внешней политике Унал Чевикёз постарался дезавуировать высказывание шефа, резко идущее вразрез с тем, что он говорил российской публике: «Издание Wall Street Journal выдало комментарий журналиста о вводе санкций против РФ за заявление кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу», - заявил Чевикёз РИА Новости.

Казалось бы, можно выдохнуть, но Кылычдароглу на этом не остановился: к вечеру в Twitter политика появилось ещё одно более чем странное заявление, причём не только на турецком, но и на русском языке: «Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу».

Оно вызвало эффект разорвавшейся бомбы среди турецких экспертов, а также тех, кто так или иначе связан с Россией бизнесом или семейными связями. Обвинения Кылычдароглу в адрес России не конкретизировались, однако дотошные журналисты быстро разобрались.

Ранее в этот же богатый на события день в турецких соцсетях расходился кадр из «видео для взрослых», в котором фигурировал «человек, похожий на Мухаррема Индже» - ещё одного кандидата на пост президента Турции. Он, кстати, мог оттянуть голоса у Кылычдароглу, в партии которого состоял много лет, прежде чем основать свою. Сам Индже назвал видео клеветой и заговором, однако снял свою кандидатуру с выборов. Практика вброса видео с сексуальным содержимым в Турции не в новинку: в 2010 году подобная видеозапись заставила уйти с поста председателя Hародно-республиканской партии Дениза Байкала, место которого занял Кылычдароглу. А вчерашний секс-скандал заставил снять свою кандидатуру Индже – таким образом, его голоса плавно утекают тому же Кылычдароглу.

Индже обвинил в публикации скандального видео запрещённую в Турции организацию проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена FETÖ, что всех, в принципе, устроило – в Турции давно любые провокации вешают на FETÖ, которую считают террористической и обвиняют в попытке переворота в 2016 году. Поэтому выпад Кылычдароглу в адрес России оказался совершенно неожиданным. Не стоит ли за ними попытка переложить ответственность за очередной секс-скандал с больной головы на здоровую?

Реакция жителей Турции на заявление Кемаля Кылычдароглу перед выборами президента

Даже люди, далёкие от российско-турецких отношений, выразили в комментарии к посту Кылычдароглу в Twitter, негативную реакцию на столь неожиданные обвинения.

«При чём тут русские?! Мухаррем Индже уже всё сказал, а этот всё пытается раскачать историю! Он ещё не стал президентом, а уже старается сделать нас с Россией врагами! Кто знает, если он и правда победит, что будет, нас будут бомбить?» - возмущается Нефизар Озтюрк.

«На русский гуглом переводил?» - язвит пользователь под ником Томрис Хатун.

А читатель Себахаттин Али напомнил Кылычдароглу - главе партии, созданной Ататюрком,- о завете самого основателя Турецкой Республики: «Ни в коем случае не будете проводить агрессивную политику в отношении СССР. Вы не будете вступать ни в какие договоры, прямо или косвенно направленные против Советского Союза, и не будете подписывать такие договоры!»

Один из турецких пользователей обратился непосредственно к россиянам на русском языке: «Дорогие российские друзья, ему нечего сказать предателям, которые годами вооружают террористов (Рабочей партии Курдистана -ред.) на наших границах, ему нужны голоса тех, кто на него опирается, он стал надеждой для тех, кто бежал в Америку, не обращайте внимания на этого человека, пусть он продолжает говорить сам с собой».