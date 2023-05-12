Российской экономике предсказан рост в ближайшие три года: Вот что даст ускорение

Уход западных брендов с отечественного рынка и запрет на поставки некоторых зарубежных товаров привел к росту внутреннего производства Фото: Владимир МАЗЕНКО

В Центробанке опубликовали очередной доклад о денежно-кредитной политике. В ЦБ это делают каждый квартал. Анализируют свежие данные и уточняют свой прогноз. На этот раз доклад вышел довольно оптимистичным. Несмотря на санкции и прочие ограничения во внешней торговле, российская экономика неплохо справляется с трудностями. И скорее всего даже вырастет в ближайшие три года. Причин как всегда несколько.

1. Импортозамещение

Уход западных брендов с отечественного рынка и запрет на поставки некоторых зарубежных товаров привел к росту внутреннего производства. Российские предприниматели стали занимать освободившиеся ниши. И это стало катализатором роста.

- Индикатор бизнес-климата Банка России в апреле вырос шестой месяц подряд и достиг максимума с июня 2013 года. Текущие условия улучшились в большинстве отраслей. Наиболее позитивные оценки сложились в обрабатывающих производствах. В большей степени – среди производителей инвестиционных товаров (производство строительных материалов, машиностроительной продукции и так далее). Это произошло в ответ на рост объема внутренних заказов, — говорится в докладе ЦБ.

2. Господдержка

В прошлом году многим отраслям потребовалась поддержка государства. Нужно было перестроить логистические цепочки и найти новых поставщиков. На это бюджет щедро выделил деньги – несколько триллионов рублей. В частности, в виде льгот и госзаказов. Эти средства увеличили денежную массу в стране. Производственные мощности во многих отраслях рекордно загружены. А это, в свою очередь, отразилось и на общем росте экономики.

3. Потребительский спрос

В прошлом году у населения преобладало сберегательное поведение. Так всегда происходит во время кризиса. Люди начинают экономить и как можно больше откладывать. Чтобы в случае чего у них была заначка. Спустя год многие поняли, что жестко экономить дальше нет смысла и начали возвращаться к обычному потребительскому поведению. Плюс ко всему, начал сказываться отложенный спрос.

- Основной движущей силой расширения экономики в 2023 году будет внутренний спрос. Особенно заметно поддерживать выпуск будет спрос домохозяйств. Его рост будет продолжаться весь год, — говорится в докладе ЦБ.

Прогноз на будущее

Как считают в Центробанке, рост российской экономики будет постепенно ускоряться. И если в этом году он будет символическим – в диапазоне от 0,5 до 2%. То уже в следующие годы может разогнаться до 2,5%. Двигаться быстрее не позволят санкции. С одной стороны, они, конечно, стимулируют импортозамещение и рост внутреннего производства. Но с другой, ограничивают инвестиционную активность. Аналоги не всегда хорошего качества. Да и общая неопределенность не очень-то стимулирует предпринимателей вкладывать максимум возможных ресурсов в расширение бизнеса. Если определенность появится, рост экономики может быть выше.