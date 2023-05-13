Сергей Нарышкин: «Необходимо последовательно отстаивать историческую правду Новороссии»

Председатель РИО и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Корреспондент «Комсомолки» поговорила с Председателем РИО и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным — о сборе артефактов СВО, восстановлении музеев и борьбе за историческую правду.

- Сергей Евгеньевич, РИО значится в числе организаций, которым, по решению Президента РФ, поручено обеспечить создание музеев, посвящённых событиям СВО и подвигам её участников. Каков план работ по данному направлению? Какие шаги уже предприняты для исполнения поручения?

- В годы Великой Отечественной войны многие ведущие музеи, скоординировав свои усилия, приняли деятельное участие в увековечении подвига советского народа. Следуя этому примеру, РИО в марте прошлого года предложило Минкультуры России сформировать специальную межмузейную группу, целью которой стал бы сбор материальных свидетельств ключевых событий СВО. В состав межмузейной группы вошли представители почти десяти федеральных музеев и вузов, среди которых Государственный исторический музей, Государственный центральный музей современной истории России, Центральный музей Вооружённых Сил, Южный федеральный университет и целый ряд других организаций – членов РИО.

После воссоединения Новороссии с Россией эксперты Общества активно включились в работу по восстановлению и реэкспозиции музеев на территории Донбасса. Нашими силами при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив была обновлена заключительная часть постоянной экспозиции Луганского краеведческого музея, частично восстановлено здание Мариупольского художественного музея, предприняты шаги по передаче запорожского музея-заповедника «Каменная Могила» в ведение федерального музея-заповедника «Херсонес Таврический». Рассчитываю, что этот опыт будет востребован и в ходе исполнения нового поручения главы государства.

В местном краеведческом музее фактически с нуля воссоздана постоянная экспозиция, посвященная современной истории Луганщины.

Соответствующий план работ находится ещё на стадии утверждения, однако нет никаких сомнений в том, что он будет предполагать и расширение деятельности межмузейной группы, и разработку типовых передвижных экспозиций, посвящённых СВО, которые развернутся по всей стране. В том числе, разумеется, и в регионах Новороссии.

- Какой материал ляжет в основу будущих музеев?

- Опыт предыдущих выставочных проектов Российского исторического общества позволяет выделить несколько категорий экспонатов, представляющих наибольшую историческую значимость в контексте сохранения памяти о событиях СВО. Прежде всего, это свидетельства героизма наших солдат, офицеров и добровольцев — защитников Новороссии. Именно их подвиги заслуживают первостепенного увековечивания, чтобы служить примером для следующих поколений. Сбор соответствующих экспонатов ведётся с первых месяцев «Русской весны», причём эти усилия, зачастую, прилагают сами участники событий. Знаю, что, например, в Луганске, один из первых музеев обороны города открылся на территории мотоцентра клуба «Ночные волки» ещё в 2016 году.

Во-вторых, необходимо представить материальные свидетельства преступной сущности киевского режима, которому оказывается огромная поддержка со сторон целого ряда тоталитарно-либеральных режимов Запада. Неонацистская литература, фрагменты запрещённых боеприпасов, натовская амуниция и предметы с нацистской символикой... Знакомство с подобными экспонатами позволяет отчётливее осознать угрозу, исходящую от нашего противника, понять причину, побуждающую Россию с оружием в руках противостоять этому злу.

В-третьих, чрезвычайно важно зафиксировать устные свидетельства очевидцев текущих событий. Большую роль в этой работе, особенно на раннем этапе СВО, сыграл Фонд исследования проблем демократии, сотрудники которого буквально по горячим следам опросили несколько сотен жителей освобождённых территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Заслуживают увековечения и те огромные усилия, которые прилагаются сегодня всей страной к восстановлению разрушенных городов Донбасса и Приазовья, ранее пострадавших от варварских обстрелов ВСУ.

На текущий момент специалистами межмузейной группы собраны уже порядка 13 тысяч уникальных экспонатов, однако работа по комплектованию всё ещё далека от своего завершения.

- Расскажите, пожалуйста, какие наиболее значимые артефакты обнаружила Межмузейная группа Минкультуры России на территории Новороссии?

- На сегодняшний день специалисты межмузейной группы работают преимущественно в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Прорабатывается вопрос об обеспечении их постоянного присутствия в Запорожской и Херсонской областях. Однако масштаб стоящих перед музейщиками задач очень велик, поэтому пока что действовать приходится поступательно.

Наиболее крупный объём находок связан с освобождением Мариуполя. Члены межмузейной группы одними из первых обследовали расположение неонацистского формирования «Азов» (признан в России экстремистской организацией и запрещен - прим.ред) , забрав оттуда целый ряд примечательных экспонатов. Там, на задворках «Азовстали», был, в частности, обнаружен деревянный идол языческого бога Перуна — свидетельство крайне своеобразных воззрений её капитулировавшего гарнизона. Ценной находкой стали и трофейные тактические карты, подтверждающие размещение огневых точек боевиков в зоне жилой застройки. Примечательно, что на подобных картах и гитлеровские офицеры, и командиры «Азова» использовали для обозначения своих подразделений синий цвет, а для изображения противника — красный. Впрочем, пожалуй, наиболее сильное впечатление производят не идолы и карты, а небольшая детская книга, изданная ещё в 2018 году. Авторы этой неонацистской агитки полушутливо-полувсерьёз расчеловечивали защитников Донбасса, целенаправленно вкладывая в сознание своих юных читателей глубоко ложное представление об исходящей от них угрозе. Всё это невольно навевает в памяти самые одиозные образцы геббельсовской пропаганды, аналогично изображавшей представителей определённых этносов и рас.

- Как идёт работа по восстановлению музеев Новороссии?

- Учитывая колоссальные масштабы разрушений, причинённых варварскими обстрелами городов Новороссии со стороны киевского режима, первостепенным сегодня, безусловно, является восстановление жилых кварталов и гражданской инфраструктуры. При этом все мы хорошо понимаем, насколько значимую роль в новых регионах России играют музеи и памятники — наглядные символы нашего векового исторического единства.

Руководствуясь поручением главы государства, Российское историческое общество оказывает Минкультуры России и руководству новых регионов всё необходимое содействие в этом вопросе. В частности, прорабатывается вопрос о системном оказании консультационной поддержки музейных работников Новороссии с целью их скорейшей адаптации к более высоким требованиям нашего музейного законодательства.

Кроме того, отдельно, по линии федерального проекта партии «Единая Россия» «Историческая память», совместно с нашими коллегами из Российского военно-исторического общества планируем систематизировать сведения о разрушенных киевским режимом мемориалах и памятниках на территории Донбасса и Приазовья в целях их последующего восстановления. Рассчитываю, что уже до конца текущего года все соответствующие данные будут собраны.

- Каково на данный момент состояние Луганского краеведческого музея?

- На сегодняшний день Луганский краеведческий музей является одним из наиболее активных членов Российского исторического общества. Его директор, Артём Владимирович Рубченко, возглавляет отделение РИО в Луганской Народной Республике и принимает участие в целом ряде наших просветительских проектов. Восстановление Луганского краеведческого музея, поддержанное грантом Президентского Фонда культурных инициатив, стало по-настоящему масштабным реставрационным проектом, в ходе которого была фактически с нуля воссоздана постоянная экспозиция, посвящённая современной истории Луганщины — со времён «перестройки» до наших дней.

На встрече с историками в ноябре прошлого года Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что при восстановлении музеев Новороссии необходимо использовать самые современные технологии. Поэтому Луганский краеведческий музей сегодня оборудован по последнему слову техники. Он уже стал настоящей гордостью луганчан — обновлённую экспозицию посещают и школьники, и студенты, и военнослужащие. Рассчитываю, что впоследствии на площадке этого музея будут регулярно проводиться временные выставки, организованные другими музеями – членами Общества, что придаст дополнительный импульс его развитию.

- Как обстоят дела с Мариупольским художественным музеем?

- Судьба мариупольских музеев очень трагична — в ходе боёв за город Мариупольский краеведческий музей оказался в заложниках у боевиков «Азова», был превращён ими в огневую точку, а при отступлении — подожжён. Мариупольский художественный музей, хранивший уникальную коллекцию работ А. И. Куинджи, тоже существенно пострадал. Осенью прошлого года, перед наступлением холодов, очень остро стоял вопрос об обеспечении сохранности самого его здания — исторического особняка начала XX века. Только благодаря поддержке меценатов и правительства Донецкой Народной Республики Российскому историческому обществу удалось оперативно провести там необходимые реставрационные работы — установить окна и настелить крышу.

Разумеется, это лишь первые шаги на большом пути к восстановлению музея и повторному наполнению его фондов. Однако уверен, что путь этот будет пройден до конца, и уже в обозримом будущем жители и гости Мариуполя снова смогут посещать замечательную экспозицию, любуясь работами признанных мастеров-пейзажистов.

После воссоединения с Россией, уникальный музей- заповедник «Каменная могила» обрел новый статус.

- На каком этапе находится восстановление и сохранение «Каменной Могилы» в Запорожской области?

- Музей-заповедник «Каменная Могила» представляет собой ценнейший археологический памятник, охраняемый ЮНЕСКО, который десятилетиями прозябал в забвении, не получая никакой поддержки от киевских властей. После воссоединения Запорожской области с Россией вопрос о его сохранности вышел на первый план. Благодарен Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, поддержавшему предложение передать этот небольшой музей на правах филиала федеральному музею-заповеднику «Херсонес Таврический».

Ещё 1 февраля Минкультуры России представило соответствующую дорожную карту, которая на сегодняшний день успешно воплощается в жизнь. Новый статус заповедника «Каменная Могила» позволяет ему благополучно получить финансирование, приступить к необходимым реставрационным работам, успешно интегрироваться в российское правовое пространство. Свидетельством тому служит участие этого музея в подготовке замечательной мультимедийной выставки «Русский Азов», недавно открывшейся при поддержке Российского исторического общества в павильоне «Россия — моя история» в Москве. Уверен, что впереди у него ещё немало таких же больших и ярких проектов.

- В середине апреля прошлого года открылась выставка «Обыкновенный нацизм», организованная РИО. Расскажите, пожалуйста, каковы промежуточные итоги её работы? Планируется ли привезти экспозицию в новые регионы России?

- Начало проекту «Обыкновенный нацизм» было положено ещё в прошлом году. Цель этих выставок состоит в том, чтобы показать, с какой страшной угрозой столкнулась наша страна, воспитать стойкую неприязнь к преступной необандеровской идеологии. Всё началось с масштабной экспозиции в Музее Победы в Москве, которая открылась ещё в апреле прошлого года и сразу привлекла к себе широкое общественное внимание. Стало понятно, что материалы, собранные межмузейной группой, необходимо представлять и на других площадках, охватив в перспективе все федеральные округа. На сегодняшний день, благодаря поддержке Фонда Президентских грантов, одноимённые экспозиции из цикла «Обыкновенный нацизм» уже открылись в Волгограде, Ростове-на-Дону, Нальчике, Курске и Новосибирске. Ещё несколько выставок в других городах по всей стране будут открыты до конца года.

Руководствуясь новым поручением Президента России Владимира Владимировича Путина, планируем продолжать этот проект и в следующем году, обязательно предусмотрев несколько экспозиций на территории Новороссии. При этом, как мне представляется, не менее важным было бы познакомить жителей наших новых регионов с выдающимися достижениями России, рассказать им о нашей стране и предоставляемых ею возможностях. Вопрос о подготовке соответствующей выставки, целенаправленно предназначенной для Донбасса и Приазовья, на текущий момент активно прорабатывается.

Морское орудие береговой артиллерии - часть мемориала защитникам Арабатской Стрелки от фашистов во время Великой Отечественной войны, расположенного в Генической Горке.

- Как Российское историческое общество выстраивает научно-образовательное взаимодействие с историками из новых регионов России?

- Основными площадками для объединения исторического сообщества в новых регионах России являются региональные отделения РИО, которые на сегодняшний день созданы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской области и в городе Мариуполе. Члены этих отделений активно включились в работу, установили прочные горизонтальные связи со своими коллегами из других регионов страны. К примеру, совсем недавно, в конце апреля, по инициативе отделений Общества в Запорожской области и в Республике Крым при поддержке фонда «История Отечества» состоялся замечательный круглый стол «Таврия, Запорожский край и Приазовье в исторических судьбах Отечества». Аналогичные экспертные мероприятия проводились нами и ранее.

Разумеется, особое внимание уделяется инициативам историков Новороссии, направленным на повышение качества школьного исторического образования и патриотическое воспитание молодёжи. Упомяну здесь и успешную разработку регионального приложения к Историко-культурному стандарту по истории Луганщины, и проведение всероссийского конкурса творческих работ, посвящённого подвигу юных героев-молодогвардейцев. Победители этого интеллектуального состязания в прошлом году побывали в Луганске и в Краснодоне, приняв участие в организованных там памятных мероприятиях.

Отдельным направлением нашей историко-просветительской работы в новых субъектах Российской Федерации стали образовательные десанты ведущих российских историков, регулярно посещающих с лекциями региональные вузы Новороссии. В прошлом году несколько членов Президиума РИО, в том числе вице-президент РАН, академик Николай Андреевич Макаров и Константин Ильич Могилевский, на тот момент являвшийся председателем Правления Российского исторического общества, посетили университеты Мариуполя и Мелитополя. Кстати, до этого, ещё при создании отделений РИО, с историками из этих вузов лично встречался Министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков. А в этом году, в феврале, Мелитополь вновь принимал научно-образовательную делегацию, в состав которой вошёл крупнейший отечественный специалист по истории советской аграрной политики — Виктор Викторович Кондрашин. Он рассказал студентам об основных фактах, опровергающих антинаучную концепцию «голодомора-геноцида».

Запрос на подобные форматы сотрудничества очень велик, потому что за годы украинского безвременья большинство историков Новороссии истосковались по настоящей исторической науке. Планируем наращивать усилия, чтобы как можно скорее помочь им интегрироваться в общероссийское историко-культурное пространство, восстановить профессиональные связи с коллегами по всей стране.

- Проводятся ли в новых регионах заседания молодёжного клуба РИО? Как вы оцениваете состояние сообщества молодых историков Новороссии?

- Созданный в прошлом году Молодёжный клуб Российского исторического общества объединяет талантливых молодых учёных, студентов и аспирантов со всей страны, в том числе и из Донбасса и Приазовья. Осенью прошлого года молодые историки Мелитополя принимали участие в круглом столе по истории российского Причерноморья, а в феврале этого года московские представители Молодёжного клуба с ответным визитом посетили Мелитопольский государственный университет.

Со своей стороны я, безусловно, высоко оцениваю потенциал молодых историков Новороссии. Многие из них, несмотря на свой юный возраст, с оружием в руках защищали родную землю, проявили мужество и патриотизм. Считаю чрезвычайно важным поддержать этих молодых людей, помочь им продолжить осваивать их замечательную профессию, делать первые самостоятельные шаги в науке, чтобы в вузах Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей формировались бы новые научные школы, была надёжно обеспечена преемственность поколений.

- Как вы оцениваете угрозу активности западных стран, в том числе по подрыву исторической памяти в новых регионах?

- Сегодня, в условиях беспрецедентной гибридной агрессии тоталитарно-либеральных режимов Запада, история нашей страны неизбежно превращается в поле битвы. Наши геополитические противники целенаправленно искажают и подтасовывают факты, чтобы лишить наш народ чувства общей исторической судьбы, подорвать нашу уверенность в своих силах. Проиграть в такой борьбе — значит повторить печальную судьбу бывшей Украинской ССР, шаг за шагом лишившейся остатков суверенитета.

Необходимость последовательного отстаивания исторической правды особенно актуальна для новых регионов России. На протяжении десятилетий Киев навязывал жителям Донбасса и Приазовья ложных исторических кумиров, заставлял их забыть о подвигах собственных отцов и дедов. Однако, как показали события «Русской весны», все эти усилия большей частью оказались тщетны. Полагаю, что столкновение с ужасами необандеровского террора оказало гораздо большее влияние на историческое сознание жителей Новороссии, чем какие бы то ни было украинские учебники.

Вместе с тем, именно сейчас, с присоединением этих регионов к России, там как никогда востребована грамотная историко-просветительская работа — предметный разговор о прошлом, основанный на объективных, подтверждаемых источниками фактах. Убеждён в том, что удовлетворение этого запроса должно рассматриваться как важнейшая государственная задача.