Это золотое время для нашей авиации. Мы можем применить то, что применяли в Сирии, когда сносили квартал за кварталом при помощи наших стратегов – Ту-160 и Ту-95 Фото: EAST NEWS

Президент Украины Зеленский заявил, что широко разрекламированное на Западе контрнаступление опять откладывается. Потому что — по его версии - нужно еще время для подготовки.

А что происходит на самом деле? Об этом на «Радио «Комсомольская правда» в программе Ивана Панкина и Игоря Виттеля мы говорили с Алексеем Борзенко, военным экспертом и заместителем главного редактора «Литературной России».

Что происходит с контрнаступлением Украины

ЛОЖЬ ЗЕЛЕНСКОГО

- Почему Зеленский откладывает контрнаступ?

- Зеленский врет. Никакого откладывания наступления нет. Идет период накопления сил и средств перед наступлением.

- Мы это отслеживаем?

- Да. Перед любым наступлением есть такая фаза – переброска войск. Все, что накапливалось несколько месяцев у ВСУ за 200 километров от линии соприкосновения, сейчас перебрасывается на линию 40 километров.

- Этот процесс для ВСУ болезненный?

- Конечно! Есть склады, откуда идет переброска боеприпасов. Это сейчас все открылось. Мы это видим из космоса. И наносим удары по колоннам, которые движутся к передовой. Вот в Харьковской области обнаружили «Леопарды».

- Время жатвы?

- Противника можно в открытую уничтожать ракетами.

- Примеры?

- Ночь с 8 на 9 мая, когда мы нанесли удар более чем по 60 целям. В основном, по открывшимся складам с боеприпасами, с техникой, с гаубицами. Идет активная фаза уничтожения.

- Почему 40 километров?

- 30-35 километров - это предел действия нашей артиллерии. Это уже передок, но не совсем передовая. Вот они сейчас всё и перебрасывают по этой линии. А линия соприкосновения - 816 километров.

КОГДА НАЧНЕТСЯ КОНТРАСТУПЛЕНИЕ ВСУ

- Так когда наступление?

- Осталось 5 дней. Может, неделя. Когда они всё перебросят, начнут само наступление.

- Какие явные признаки?

- Николаевский гарнизон, одесский, харьковский - они оставляют части для защиты Киева, а все остальное сгребают лопатой и бросают в сторону наступления.

Все, что накапливалось несколько месяцев у ВСУ за 200 километров от линии соприкосновения, сейчас перебрасывается на линию 40 километров Фото: REUTERS

- Какой перевес у них?

- На острие группировка порядка 200, максимум 220 тысяч. Больше мобилизовывать почти некого.

- А из Западной Украины?

- Там другие дела. Мы с октября вкапывались в землю и создали мощную линию обороны, на глубину в 60 километров. А любые наступления - они не больше 30 км. Где, в каком месте они врубятся, попытаются вспороть нашу оборону - трудно сказать.

- Ну вот они попытаются врезаться. - И что?

- На расстоянии 5-10 километров может быть удар по ширине линии соприкосновения. Но они завязнут.

- А когда завязнут?

- Это золотое время для нашей авиации. Мы можем применить то, что применяли в Алеппо в Сирии, когда сносили квартал за кварталом при помощи наших стратегов – Ту-160 («Белый лебедь») и Ту-95.

ОТВЕТ РОССИИ НА КОНТРАНСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ

- Бомб хватит?

- Огромное количество в Крыму распечатанных бомб стоит. И не только в Крыму. Это ФАБы, КАБы, пятисотки, тысячники, двухтысячники. Еще при СССР их наштамповали огромное количество.

- Их сделали планирующими?

- Да. Эти бомбы не сбиваются. Они на радарах не ловятся. У них нет кинетической энергии тепловой, выброса. Их и не видят, когда они падают.

- Вот Киеву еще поставили баллистические ракеты

- Storm Shadow, крылатые ракеты, на 500 километров они бьют. До этого Великобритания передавала ATACMS. Но дело в том, что вот эти англо-французские ракеты, на 560 километров - их делали с 1994 года. Это всего лишь англо-французский аналог «Томагавка». Как они работают, я видел в Югославии.

- И как?

- Ракета Storm Shadow запускается с самолетов. Выходит с большой высоты, потом опускается. Идет по низкому профилю. Перед выходом на цель делает «свечку» 5 километров. И бьет в цель. Она из раздела «выстрелил и забыл». Идет по системе наведения координат GPS.

- Как ответить Лондону, который эти ракеты поставил Киеву?

- Мы можем закрыть для них Северный морской путь - для всех кораблей, и военных, и не военных. Пока корабли идут. Мы даже проводим их при помощи наших ледоколов. Кстати, Британия оказалась вообще очень зависимой от всех своих соседей. Мы просто не используем все те варианты, которые могли бы.

- В итоге — контрнаступ будет на следующей неделе?

- Да, они готовятся к наступлению. Сейчас наступает время Ч. От того, как мы отреагируем, как на подготовительном периоде уничтожим их части, подходящие к линии соприкосновения, и как проведем эту операцию сопротивления этому наступлению и ответные акции — от этого будет зависеть весь ход событий на Украине.