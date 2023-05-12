Четверть россиян считают свадьбу ненужной тратой денег

Москвичи стали чаще регистрировать брак без гостей или звать по минимуму. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичи стали чаще регистрировать брак без гостей или звать по минимуму. В ЗАГСе рассказали, что по 50-70 гостей, как раньше, уже никто не приглашает, зачастую вместе с парой приходит только фотограф. Как оказалось, только 4% россиян считают идеально пышную свадьбу со множеством гостей, застольем и подарками. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

А вот больше половины россиян (51%) считают лучшим вариантом скромную свадьбу, на которой присутствуют только родители молодых и самые близкие друзья.

Еще треть опрошенных (27%) и вовсе считают, что никакая свадьба не нужна, куда лучше просто расписаться и потратить деньги на свадебное путешествие. Пусть лучше запомнится поездка и целый медовый месяц, чем один день свадьбы, считают участники опроса.

«Сейчас людей ни чем не удивишь, лучше расписаться и поехать вдвоем отдыхать», — уверена респондентка.

«Умные люди и раньше так делали. Распишутся и едут в свадебное путешествие. Больше воспоминаний будет, чем смотреть целый день на пьяных людей», — соглашается другая.

Однако не все разделяют такое мнение, остались еще в стране приверженцы традиционных свадеб с выкупом, тамадой, конкурсами. И таких 10%.

«Свадьба должна быть по полной. С выкупом, с кучей людей, с плясками до середины ночи. Не надо менять свадьбу, на поездку в Египет», — делится мнение участник опроса.

Еще 4% тоже выступают за пышную свадьбу, может, и без конкурсов, но обязательно с большим количеством гостей, застольем и подарками.

А вот 5% россиян видят особую романтику в выездных свадьбах. По их мнению, куда лучше расписаться где-то на природе, а то и в отпуске, чем в торжественном традиционном заде ЗАГСа.

А вот оставшиеся 3% россиян говорят, что вообще не видят смысла в свадьбе и идеальным вариантом для себя считают сожительство без брака.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 11,8 тысячи человек.