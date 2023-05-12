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Общество12 мая 2023 15:20

Четверть россиян считают свадьбу ненужной тратой денег

Больше половины россиян считают идеальной скромную свадьбу
Кристина СОБОЛЕВА
Москвичи стали чаще регистрировать брак без гостей или звать по минимуму.

Москвичи стали чаще регистрировать брак без гостей или звать по минимуму.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичи стали чаще регистрировать брак без гостей или звать по минимуму. В ЗАГСе рассказали, что по 50-70 гостей, как раньше, уже никто не приглашает, зачастую вместе с парой приходит только фотограф. Как оказалось, только 4% россиян считают идеально пышную свадьбу со множеством гостей, застольем и подарками. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

А вот больше половины россиян (51%) считают лучшим вариантом скромную свадьбу, на которой присутствуют только родители молодых и самые близкие друзья.

Еще треть опрошенных (27%) и вовсе считают, что никакая свадьба не нужна, куда лучше просто расписаться и потратить деньги на свадебное путешествие. Пусть лучше запомнится поездка и целый медовый месяц, чем один день свадьбы, считают участники опроса.

«Сейчас людей ни чем не удивишь, лучше расписаться и поехать вдвоем отдыхать», — уверена респондентка.

«Умные люди и раньше так делали. Распишутся и едут в свадебное путешествие. Больше воспоминаний будет, чем смотреть целый день на пьяных людей», — соглашается другая.

Однако не все разделяют такое мнение, остались еще в стране приверженцы традиционных свадеб с выкупом, тамадой, конкурсами. И таких 10%.

«Свадьба должна быть по полной. С выкупом, с кучей людей, с плясками до середины ночи. Не надо менять свадьбу, на поездку в Египет», — делится мнение участник опроса.

Еще 4% тоже выступают за пышную свадьбу, может, и без конкурсов, но обязательно с большим количеством гостей, застольем и подарками.

А вот 5% россиян видят особую романтику в выездных свадьбах. По их мнению, куда лучше расписаться где-то на природе, а то и в отпуске, чем в торжественном традиционном заде ЗАГСа.

А вот оставшиеся 3% россиян говорят, что вообще не видят смысла в свадьбе и идеальным вариантом для себя считают сожительство без брака.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 11,8 тысячи человек.

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