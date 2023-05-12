Выпускники Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова после церемонии вручения дипломов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Новая система высшего образования в России, отмена бакалавриата: Что значит указ Владимира Путина от 12 мая 2023 года. Тестовый период продлится три года – с 2023-го по 2026-й, и только потом на новую систему перейдут все российские университеты и институты.

Новая система, описанная в Указе (документ опубликован на сайте Кремля), — реализация того, что Президент говорил в послании Федеральному собранию в феврале: вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов в вузах. И эта система очень похожа на ту, что презентовал недавно глава Минобрнауки Валерий Фальков.

В ней три уровня. Первый – базовое высшее. Заменит бакалавриат, который мы позаимствовали из Болонской системы, и специалитет. Сроки обучения - от четырех до шести лет в зависимости от специальности. Второй уровень – специальное высшее, или магистратура. Будет длиться от года до трех лет, в зависимости от направления подготовки, специальности. Важный момент – после специалитета можно будет перейти в магистратуру на бюджет (сейчас – только платно). И третий уровень – аспирантура, которая, по замыслу, станет кузницей научных кадров страны.

Новую систему протестируют в шести вузах. Это МАИ, МИСиС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет. Ведущие вузы, с сильными научными школами.

Участников пилота обязали до 30 июня 2023 года разработать и утвердить образовательные стандарты и программы и уже в нынешнюю кампанию начать прием на все три ступени - параллельно с приемом абитуриентов на обучение по привычной схеме. Сколько будет выделено бюджетных мест под проект и прочие оргвопросы, решит правительство в течение двух месяцев.

Абитуриентов, поступающих в этом году не в рамках пилотного проекта и в другие вузы, новшество, судя по всему, не коснется. Они будут учиться в соответствии с теми программами, на которые поступят, и получат дипломы бакалавров, специалистов, магистров.

Первым же выпускникам пилота дипломы вручат обновленные. Что там напишут, какие формулировки — это продумает Минобрнауки.

Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по реформе высшего образования. Фото: REUTERS

КСТАТИ

Отразятся ли уровни на зарплатах?

Министр Фальков говорил о том, что уже с базовым высшим образованием человек сможет идти работать. А что будет мотивировать получать высшее образование дальше? БОльшая зарплата? Об этом в программе «Родительский вопрос» на «Радио КП» спросили профессора Института образования Высшей школы экономики Ирину Абанкину:

- Магистратура, специалитет, бакалавриат – эти уровни довольно слабо были прописаны в профессиональных стандартах. А профессиональные стандарты отражают требования работодателей, — говорит профессор. - Приведу простой пример. Руководителям образовательных организаций было предписано иметь уровень магистратуры по управлению. Трудно сопоставить компетенции заведующей сельским детсадом и ректора крупнейшего вуза, тем не менее это было внесено. Сейчас мы пока еще по старым квалификационным стандартам имеем право работать. Но когда перейдем именно на профессиональные стандарты, вроде это требование появится как требование допуска к профессии. Но очень многие просто останавливались в профстандартах на формулировке «высшее образование». И в этом смысле любой уровень высшего образования подходил. Четко сформулировать, какой именно уровень требуется, наверное, достаточно сложно, особенно если говорим о высоких квалификационных уровнях, включая руководителей. Там играет роль резюме, предыдущий опыт работы, рекомендации, собеседования.

ОФИЦИАЛЬНО

На ЕГЭ не скажется

Глава Минобра Валерий Фальков сообщил, что Минобрнауки России прорабатывает варианты информирования людей о тех отличиях, которые могут появиться в правилах поступления. «Могу заверить, что никаких кардинальных отличий с точки зрения ЕГЭ или других принципиальных моментов в этом случае не будет. И конечно, это будут дополнительные возможности для абитуриентов», — подчеркнул он.

Результаты работы и лучшие практики, полученные по итогам эксперимента вузами-пионерами, будут использованы другими университетами для последующего перехода на новую систему высшего образования.

МНЕНИЯ РЕКТОРОВ

«Взяли лучшее из прошлого»

Алексей Лубков, ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ):

- Указ Президента - это начало конкретной работы по созданию современной национальной системы высшего образования. Она будет основана на двух ведущих принципах: учет лучших достижений прошлого и ориентация на актуальные задачи развития. Особым уровнем профессионального образования становится аспирантура с главной задачей – подготовкой диссертационных исследований. В этом решении мы видим, с одной стороны, возврат к проверенной временем модели подготовки специалистов со сроком обучения 5 лет и традиционному пониманию задач аспирантуры как формы последипломного образования. В то же время свое место в новой структуре займет магистратура как специализированная подготовка. Достоинством является также сохранение вариативности образовательных программ и расширение прав вузов по определению их содержания и сроков обучения. Важно подчеркнуть, что Указом предусмотрено сохранение всех социальных гарантий для выпускников и студентов.

Владимир Шевченко, ректор НИЯУ МИФИ:

- Новая концепция высшего образования в нашей стране совмещает то ценное, что было наработано в советский и постсоветский периоды с задачами, стоящих перед обществом сегодня. Прежде всего, это касается устранения неопределённости в статусе выпускников бакалавриата как «недоученных» специалистов, особенно в инженерно-технических дисциплинах.

Вводится понятие базового высшего образования как универсальной концепции, при этом продолжительность обучения (от 4 до 6 лет) будет определяться, прежде всего, направлением подготовки. Успешно окончивший университет обладатель диплома о базовом высшем образовании имеет три основные возможности дальнейшего движения: он может выйти на рынок труда, продолжить образование в специализированной магистратуре (1-2 года) либо, при желании заниматься исследовательской или педагогической деятельностью, поступить в аспирантуру.

Естественно, поступление в аспирантуру возможно и после окончания магистратуры.

Основное преимущество такой модели, на мой взгляд, в том, что за счёт чёткого целеполагания и разделения функционала она поднимает статус всех трёх ступеней - базового и специализированного высшего образования, а также аспирантуры. Важна и возможность получения специализированного образования в магистратуре за счёт бюджетных средств после 5-6 летнего обучения на базовой ступени.

Конечно, доработка концепции потребует времени и уточнения многих деталей, но общие контуры новой системы высшего образования Российской Федерации обозначены.