Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 мая 2023 16:35

Названы 5 преимуществ зеленых облигаций и дата их продажи в 2023 году

В 2021 году в Москве появились первые зеленые облигации, которые в этом году будут доступны всем россиянам. Рассказываем, на что идут деньги и как можно заработать на помощи окружающей среде

Экология – острая тема для любого города. Она требует постоянного контроля и улучшений, чтобы жители дышали свежим воздухом, а в водоёмах была чистая вода. Даже в месте с населением до миллиона человек крайне сложно поддерживать окружающую среду, что и говорить о таком мегаполисе, как Москва, где проживают более 13 млн человек и который посещают миллионы туристов круглый год. Чтобы помочь столице стать экологичнее, были придуманы зеленые облигации, заработать на которых может каждый житель страны.

Нет, это не значит, что вы «покупаете» высадку деревьев и запуск новых рыб в пруды. Всё гораздо сложнее и интереснее. Например облигации, которые продали в 2021 году, активно помогают городу. На них закупили 400 электробусов (взамен дизельных автобусов), построили 18 новых станций БКЛ и реконструировали три станции метро. Эффективность можно измерить и в цифрах. Так, благодаря запуску новых станций метро ощутимо снизились выбросы:

- загрязняющих веществ на 885,5 тонн в год;

- парниковых газов на 20,9 тысячи тонн в год.

И это только начало! В 2023 году зеленые облигации будут доступны не только москвичам, но и жителям всей России. Есть пять главных преимуществ, почему люди вкладываются в них: это надежно и просто, у вас будет возможность заработать и сделать вклад в чистый город, при этом с вас не возьмут комиссии и «штрафы».

«Комсомолка» уже узнала, на что пойдут средства зеленых облигаций в новом году, а также когда будет объявлен старт их продаж. Спешит поделиться всей информацией с вами — переходите по ссылке.

ЭкологияБИЗНЕС-ПРЕСС