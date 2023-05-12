Жена Дмитрия Диброва вышла на связь со страшными новостями

Дмитрий Дибров с супругой Полиной. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дмитрий Дибров в начале мая увез жену Полина Наградову с тремя детьми из России. В последнее время семья жила в стрессе. Сначала телеведущий попал в аварию, потом стало известно о его увольнении из шоу "Кто хочет стать миллионером?". В итоге Дибров не стал отказываться от предложения подзаработать экспертом экскурсионного тура для желающих насладиться красотой жаркой Африки. Но там семью поджидали неприятности.

Дмитрий Дибров вместе с женой Полиной и детьми улетел в Намибию. "Выезд с детьми - это особые приключения", - писала молодая жена телезвезды.

Знала бы Полина, что ее слова окажутся пророческими. В один из последних дней тура супруга ведущего вышла на связь со страшными новостями.

По ее словам, трое сыновей отправились на экскурсию в пустыню и не вернулись. Вместе с ними был гид, обещавший показать мальчикам самую большую дюну в мире. Как рассказала Диброва, группа в какой-то момент осталась без связи. "Мы их потеряли. Чуть с ума не сошли... Но дети вернулись победителями! Это фантастика", - поспешила добавить многодетная мать.

В общей сложности детям пришлось пройти по пустыне пять километров. Юных туристов сбивал с ног сильнейший ветер.

Напомним, со своей нынешней избранницей Дмитрий Дибров познакомился, когда ей было всего 17 лет. Полина Наградова стала четвертой женой известного телеведущего. У супругов 30-летняя разница в возрасте, но это не смутило пару. Дмитрию Александровичу фигуристая избранница подарила троих сыновей - Александра, Федора и Илью. В одном из интервью телеведущий хвастался: у них с женой есть тайная комната страсти. Они мечтают о лапочке-дочке. Отношения в браке знаменитостей настолько прочные, что Дибров спокойно отпускает возлюбленную на встречи с другими мужчинами.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

«Евровидение-2023»: Зеленскому указали на место - его подвинули мохнатые мужики в трусах и гольфиках (подробнее)