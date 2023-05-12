Рынок подержанных запчастей решили взять под контроль

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В начале апреля замминистра финансов Алексей Моисеев допустил ремонт автомобилей по ОСАГО с использованием бывших в употреблении запчастей. А недавно регулятор страхового рынка Банк России призвал к контролю оборота таких деталей, чтобы не провоцировать угоны и ухудшение криминальной обстановки.

Каким образом государство могло бы контролировать оборот таких запчастей? Реально ли вообще разработать соответствующие механизмы?

Мнение главного редактора старейшего автомобильного издания, журнала «За рулем», Максима Кадакова:

- Все специалисты говорили о том, что разрешение б/у запчастей обернется ростом угонов автотранспорта. Это было очевидно с самого начала. Предложение Банка России об ужесточении контроля за этим рынком лишний раз это подтверждает.

Страховщиков понять можно, проблема действительно есть. И в ситуации, когда отремонтировать машину нельзя, ремонт б/у запчастями – выход из ситуации. Но найти границу, где заканчивается проблема и начинаются манипуляции, с тем чтобы удешевить ремонт, – проблема. Это отношения между автомобилистами, СТО и страховщиками. А между тем, страховые сейчас на 95% выплачивают компенсации «живыми» деньгами.

Я считаю, что если это и разрешать, должен быть четкий список, что можно ремонтировать подержанными запчастями, а что нельзя. Но определить остаточный ресурс запчасти очень сложно. Поэтому покупатель должен получать гарантию – и на запчасти, и на проведенную работу. Если вдруг поставленный узел будет работать криво или вовсе откажет.

Что касается оборота б/у запчастей, то контролировать его сегодня, на мой взгляд, невозможно. Любые конструкции, которые сейчас выстроят власти, дельцы будут либо обходить, либо – не исполнять. Сложно контролировать взаимоотношения частного дилерского центра или СТО и клиента. Эти бэушные запчасти официально сейчас не продаются, купить их можно либо на Авито, либо на разборке. Кто на такую запчасть даст юридический документ? Можно, конечно, предъявить (условно) документ о приеме машины на утилизацию, но в него можно включить любой объем запчастей.

Оборот таких запчастей есть, и он будет всегда, но механизм контроля даже представить сложно. Либо это превратится в кампанейщину, когда приходят проверяющие на разборку и выясняют, откуда эти 10 крыльев от автомобиля, просят предъявить бумаги. Но, думаю, нужные поддельные справки тут же найдутся.

Кроме того, купить б/у запчасть можно только за «живые» деньги или перечислением на карточку. Это не отношения с юрлицами. Контролировать такие сделки также крайне сложно.

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