«Вели себя так, будто им все вокруг должны»: Сотрудник «Коммунарки» рассказал о конфликте Костомарова и Домниной с медперсоналом

Роман Костомаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новость о том, что Романа Костомарова увезли лечиться за границу, наделала много шума. Жена олимпийского чемпиона Оксана Домнина поспешила опровергнуть этот слух, сообщив, что ее муж по-прежнему лежит в «Коммунарке». По словам спортсменки, ни о какой поездке за границу речи не идет. То, что Роман все еще находится в столичной клинике, подтвердил и один из сотрудников «Коммунарки». Медик рассказал, как проходит реабилитация Костомарова.

«Роман Костомаров уже шестой месяц находится в реанимации в «Коммунарке». Каждый день его на кресле-каталке возят на реабилитацию, он занимается лечебной физкультурой. Причем в какой конкретно реабилитационный центр его возят, родственники держат в тайне», - сообщил медик порталу Prozvezd.info.

По словам сотрудника клиники, раньше Роман находился в нестабильном психологическом состоянии и часто срывался на жену. Более того, медик намекнул, что супруги вели себя высокомерно и конфликтовали с персоналом «Коммунарки». К счастью, сейчас все изменилось.

«Психологическое состояние Романа и его жены значительно улучшилось, они уже не конфликтуют с медперсоналом, не исходят из позиции того, что им все вокруг должны, с пониманием относятся к труду медиков», - сообщил источник в клинике.

Сразу после того, как Костомаров очнулся после медикаментозной комы, ему прописали сеансы психотерапии. Однако, по словам медика, Роман не пожелал общаться с психологами.

«С психологом Костомаров не занимается, если честно, он сразу далеко и навсегда послал психологов. Рядом с ним также все время жена и брат. Протезы пока не установили, сейчас рассматривают варианты нескольких фирм, но конкретики пока нет. Выписывать его не планируют, ему и у нас уже хорошо», - рассказал сотрудник «Коммунарки».

Несколько дней назад Костомаров впервые вышел на связь с поклонниками. Спортсмен опубликовал пост, в котором рассказал о своем состоянии, и поблагодарил семью и врачей.

«Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной», - написал Роман.

Напомним, олимпийский чемпион по фигурному катанию попал в реанимацию 10 января. В новогодние каникулы Роман выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз». В больницу его госпитализировали с тяжелой пневмонией: поражение легких составило 75%. Врачи сразу же подключили Костомарова к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем к аппарату ЭКМО для активного насыщения крови кислородом. Состояние спортсмена было настолько серьезным, что развился сепсис – заражение крови. Началось отмирание конечностей. Врачи до последнего старались сохранить ноги и пальцы на руках, но ампутация оказалась неизбежной.