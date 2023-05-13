Герой спецоперации «Z» ефрейтор Борохов прикрывая товарищей был ранен, но победил диверсантов

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Братцы! Бей штыком, колоти прикладом! Не задерживайся: шибко иди вперед! Ух, махни! Головой тряхни, вперед, братцы! Чудо-богатыри, вперед! Мы русские!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Будь прозорлив, осторожен. Имей цель определенную. Умей предупреждать обстоятельства ложные и сомнительные, но не увлекайся местной горячностью».

ТОЧНЫМ ВЫСТРЕЛОМ УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ БОЕВИКОВ

Младший сержант Иван Новиков

Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе батальонной тактической группы российских десантников, заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор младший сержант Иван Новиков выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. В ходе продвижения по окрестностям населенного пункта обнаружил группу вооруженных боевиков в заброшенном здании, готовящих засаду. Быстро оценив ситуацию, экипаж боевой машины военнослужащего решил атаковать противника. Младший сержант Новиков прицельным огнем из пушки БМП уничтожил огневые точки националистов и предотвратил нападение на сослуживцев. По итогам боев, населенный пункт был освобожден от украинских националистов».

ПРИКРЫВАЯ ТОВАРИЩЕЙ БЫЛ РАНЕН, НО ПОБЕДИЛ ДИВЕРСАНТОВ

Ефрейтор Руслан Борохов

Фото: Минобороны РФ

«Водитель-электрик ефрейтор Руслан Борохов, действуя в составе подразделения, выполнял боевую задачу по обеспечению безопасного передвижения колонны российских войск. В ходе совершения марша в заданный район Руслан обнаружил группу украинских националистов, готовящих засаду, о чем немедленно доложил командиру. Было принято решение сходу атаковать позиции боевиков. Борохов одним из первых вступил в бой с националистами. В ходе боя, проявляя мужество и героизм, Руслан, прикрывая своих товарищей получил ранение, однако, самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь продолжил вести бой до полного уничтожения противника. В ходе боя Борохов лично уничтожил трех националистов, с риском для жизни эвакуировал шесть раненых сослуживцев. Личное мужество и самоотверженность ефрейтора Борохова, проявленные при выполнении воинского долга, не только уберегли колонну российских войск от засады, но и позволили сохранить жизни и здоровье военнослужащих. По итогам боестолкновения вражеские диверсанты были ликвидированы».

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