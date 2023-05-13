«Начались судороги»: Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась грустной новостью

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной. Фото: соцсети.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в прошлом году уехала в Дубай. В ОАЭ девушка отправилась вслед за мужем, который получил предложение о работе за границей. Переехав из холодной Москвы в теплую страну, 27-наследница звезды поначалу радовалась местному климату. Но теперь, когда в Дубае началась сильная жара, Анна призналась в соцсетях, что плохо переносит зной. Еще только май, а столбик термометра уже зашкаливает за сорок. Чтобы не получить тепловой удар, Заворотнюк-младшая не выходит из дома без головного убора и старается как можно меньше времени проводить на улице.

К этим проблемам добавилась еще одна неприятность: девушка призналась подписчикам, что ее замучили судороги в мышцах, особенно после долгого напряжения. Чтобы справиться с этой проблемой, Анна начала принимать витаминные комплексы и БАДы.

«Начала принимать магний. У меня были небольшие судороги после тренировок или долгой ходьбы, прямо визуально было видно, как дергаются мышца на ногах в спокойном состоянии. После двух месяцев приема это прекратилось», - поделилась Заворотнюк-младшая на своей странице.

Анна довольно откровенно рассказывает подписчикам о своем здоровье. Два года назад девушка призналась, что длительное время находилась в состоянии депрессии. По словам наследницы актрисы, ее накрыла черная волна отчаяния из-за тяжелой болезни мамы. Девушка нашла психотерапевта, который помог ей выбраться из этого гнетущего состояния.

- В связи с болезнью мамы я на долгое время провалилась в довольно сильную депрессию. Самую настоящую, не такую, когда люди стигматизируют эту болезнь и называют ею пару дней, когда грустят, - рассказывала Анна. - В связи с этим я начала обращаться к разным специалистам. И в конечном итоге нашла своего психолога, который вытаскивает меня из чёрной дыры. Буду благодарна ей до конца дней своих.

А вот о здоровье своей мамы Анна почти ничего не говорит. Близкие артистки не делятся информацией о состоянии актрисы. Известно, что Заворотнюк борется со злокачественной опухолью мозга – глиобластомой. Артистка перенесла несколько операций и химиотерапию. Врачам удалось совершить настоящее чудо и замедлить ход болезни.