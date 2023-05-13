«Ушли в минус»: Почему цены снова пошли вниз и что подешевело сильнее всего

В апреле Росстат снова зафиксировал падение продовольственных цен в России. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Иногда они снова снижаются. В апреле Росстат снова зафиксировал падение продовольственных цен в России. Символическое. Всего на 0,01% (одну сотую процента). Но сам факт показательный. Почему так случилось? И что подешевело сильнее всего?

ПРИЧИНА НЕОЖИДАННОЙ ДЕФЛЯЦИИ

На самом деле это все игры с цифрами. Цены в России все равно постоянно растут. Просто иногда в этом движении происходят паузы или маленькие шажочки назад. Как правило, после сильных прыжков вперед. Апрельская статистика это доказывает. Снижение цен на продукты питания по сравнению с прошлым годом объяснимо так называемой «высокой базой».

В прошлом апреле была аномальная ситуация. Цены тогда были на пике. Все боялись грядущего кризиса. Перспективы нашей экономики были мрачнее некуда. За доллар давали больше 100 рублей, и только отчаянные оптимисты верили, что наша валюта сможет укрепиться. В итоге и продукты, и товары (особенно импортные) резко подорожали.

Если сравнивать апрель этого года с апрелем предыдущего, то окажется, что продукты действительно чуточку подешевели. Но в реальности ситуация выглядит чуточку иначе. Если объяснять на пальцах, то в прошлом марте-апреле цены выросли на 15 – 20%, прошлым летом они снизились на 5 – 7%, а начиная с осени потихоньку стали расти. И сейчас вернулись к тем уровням, на которых были год назад.

ИНФЛЯЦИЯ ЗА МЕСЯЦ

При этом, если сравнивать с мартом этого же года, то рост цен на продовольствие все равно есть. За апрель они подорожали на 0,29%. При этом часть продуктов подорожала, а часть – подешевела (подробнее – см. таблицу).

Выросли в цене те товары, которые в дефиците. В основном это овощи и фрукты, которые созревают во второй половине лета. Новый урожай еще не подоспел, а старые запасы исчерпываются. Кроме того, в числе подорожавших импортная продукция (бананы). Это связано с тем, что в апреле стоимость доллара достигла пика. И это отразилось на розничных ценах зарубежных продуктов.

Хотя есть и исключения. Например, в числе самых подешевевших товаров есть картофель. А также помидоры и огурцы. Но здесь объяснение - в уже упоминавшейся высокой базе. Цены на эти продукты очень резко выросли за зиму. И сейчас – перед началом сезона – происходит закономерная коррекция. Хотя хотелось бы, чтобы она была посильнее.

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