Мигранты, оливки и радиоактивный пляж: о чем Джо Байден говорил с премьером Испании

Предыдущая встреча Байдена и Санчеса состоялась два года назад Фото: REUTERS

Премьер-министр Испании Педро Санчес впервые приехал в Белый дом. Хотя его рандеву с Джо Байденом было объявлено «в рамках углубления исторических связей между странами», по сути, оно стало первой полноценной встречей двух лидеров за 5 лет пребывания Санчеса в должности председателя испанского правительства.

Перед тем как отправиться в Овальный кабинет, Педро Санчес пообедал с бывшим спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и вручил ей Большой крест ордена Изабеллы Католической.

«Я имел честь вручить орден Нэнси Пелоси – женщине, умеющей строить мосты и отстаивать демократию и свободу», – похвастался испанский премьер в Twitter.

Наконец встретившись в Белом доме, лидеры обеих стран начали беседу с взаимных благодарностей за поддержку и сотрудничество. Испанский премьер даже попытался в одностороннем порядке сделать небольшой комплимент 80-летнему Байдену.

«Миру нужен такой президент, как в Соединенных Штатах. Я вижу в нем образец защиты демократии», – заявил Санчес, подчеркнув, что США и Испания разделяют «демократические ценности». «Мы союзники, друзья», – добавил он.

Предыдущая встреча Байдена и Санчеса состоялась на полях саммита НАТО два года назад и длилась всего 45 секунд. После общей фотографии у входа в штаб-квартиру альянса главы США и Испании вместе прошлись по коридору под камеру, а затем по одиночке вошли в зал. По мнению Народной партии, «мимолетный разговор» между политиками заставил испанских граждан краснеть, поскольку это продемонстрировало потерю веса страны в международной политике.

Американский президент решил сразу перейти к делу и попытался убедить Санчеса в том, что США должны делиться своими гуманитарными катастрофами не только с соседями. Так, он предложил заключить соглашение о миграционных центрах в Латинской Америке, где беженцы смогли бы подавать заявления на выезд не только в Канаду, но и Испанию, ведь обе страны «остро нуждаются в рабочей силе».

Затем Джо поблагодарил Санчеса за развертывание двух дополнительных боевых кораблей США в испанской Роте. В соответствии с соглашением 1988 года там могли базироваться не более 4250 военнослужащих и 1000 гражданских лиц из США, приписанных к 4 эсминцам, самолетам и вспомогательным службам. Новые поправки позволили увеличить количество кораблей до 6.

Педро Санчес все же внес ложку дегтя в беседу с Байденом и затронул две уже давно волнующие испанскую нацию проблемы. В конце 2018 года США ввели 35-процентные пошлины на испанские оливки, посчитав необоснованными субсидии на поддержку их производства. Министерство торговли США заявляло, что испанские оливки умышленно продавались дешевле, чем американские. И хотя Суд международной торговли США не обнаружил фактов демпинга, решив, что уровень производства и цен всего-то зависел от погодных условий на Пиренейском полуострове, пошлины так и не сняли. Новых решений от Байдена по этому вопросу испанскому премьеру добиться так и не удалось.

Вторая проблема касалась радиоактивного пляжа в Паломаресе, над которым в 1966 году столкнулись два американских самолета с 4 водородными бомбами на борту. При падении в двух из них сработали взрыватели, и около 20 килограммов урана и плутония разлетелись в радиусе нескольких километров. Восемь лет назад США и Испания достигли договоренности, по которой американцы должны были вывезти из Паломареса около 50 тыс. куб. м земли и перевезти ее в Неваду, однако с тех пор работа застопорилась. Тут Байден все же пообещал организовать встречу технических групп обеих стран «как можно скорее», чтобы наконец продвинуться в решении данного вопроса.