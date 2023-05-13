«Все тело кроваво-синего цвета»: Вдова Караченцова получила серьезные травмы

Людмила Поргина. Фото: кадр видео.

Актриса Людмила Поргина недавно была госпитализирована в больницу: вдова Николая Караченцова поступила в одну из столичных клиник с сотрясением мозга. Как выяснилось, 74-летняя артистка упала и ударилась головой, получив тяжелые травмы. Сейчас Поргина уже дома, восстанавливается и приходит в себя после пережитого. Судя по тому, как актриса рассказывает обо всем случившемся, ей предстоит долгий процесс реабилитации.

«Из больницы меня выписали. Слава Богу, все обошлось. А до этого я лежала трупом две недели. Очень сильно ударилась головой. В тот день я проснулась в пять утра и услышала, что на улице что-то шумит. Вышла на террасу нашей дачи и услышала звуки воды в помещении, где у нас обогревательные приборы стоят. Наклонилась, чтобы посмотреть все более тщательно. В этот момент у меня поехала нога, и я со всей силы ударилась головой о бревно, которое мы положили, чтобы собаки туда не прибегали греться», - рассказала Людмила Андреевна порталу Prozvezd.info.

От удара артистка потеряла сознание. А когда пришла в себя, то поняла, что не сможет выбраться самостоятельно – ее зажало между трубами и бревном. Более трех часов получившая сильные ушибы женщина оставалась в беспомощном состоянии, пока ее не обнаружил помощник по хозяйству. Он помог Поргиной подняться и вызвал скорую.

«У меня было очень много ушибов: на руках, но ногах, на голове. Врачи сразу сделали множество снимков: боялись, что будут переломы, переживали за последствия, могли ведь гематомы в мозгу образоваться. Но, Слава Богу, все обошлось. Была только сильная боль при каждом движении. Мне постоянно кололи обезболивающие, чтобы я хоть немного могла поспать», - с ужасом вспоминает вдова Караченцова.

Все тело Поргиной было в сильных кровоподтеках, артистка до сих пор залечивает ушибы.

«Все тело у меня было кроваво-синего цвета. Сейчас ушибы стали желто-черными. Я ударилась всем, чем только могла. Сейчас возвращаюсь на дачу и обещаю быть более осторожной», - говорит актриса.

За последние полгода Людмила Поргина уже не раз попадала в больницу. В декабре вдова артиста жаловалась на сильную тахикардию и последствия нервного срыва. А после новогодних праздников у нее воспалился сустав и поднялась температура из-за подагры. Актрису вновь госпитализировали.