«Устал и выпивает»: Вайкуле назвала причину исчезновения Кузьмина

Лайма Вайкуле. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известный музыкант Владимир Кузьмин около года назад пропал из медиапространства. Последний раз он делал публикации в соцсетях летом прошлого года: артист поделился снимками с молодой женой Екатериной. А потом исчез. Подписчики предположили, что у Кузьмина, возможно, что-то случилось, поэтому он не выходит на связь. В Сети появились слухи о том, что 67-летний музыкант не совсем здоров.

Своей версией причины исчезновения Кузьмина поделилась Лайма Вайкуле, некогда дружившая с рокером. В YouTube-шоу «И грянул Грэм» певица предположила, что ее коллега слишком увлекся алкогольными напитками. Правда, Вайкуле оговорилась, что точно не знает, что происходит в жизни Кузьмина, и ее предположение основано на предыдущем опыте и пристрастиях музыканта.

Вайкуле отметила, что раньше Кузьмин был вполне «нормальным человеком», но сейчас мог резко измениться под воздействием вредных привычек. Также, по ее мнению, Кузьмин мог просто «устать».

«Вот ничего не знаю, что он, где он. Ну, может, он устал, может, выпивает. Прозевал это время», - сообщила Лайма.

Впрочем, бить тревогу рано: судя по афишам, у музыканта все в порядке, и его концертный график расписан на несколько месяцев вперед. В мае у Кузьмина запланированы выступления сразу на нескольких площадках в Москве и Подмосковье, в июне рокер споет в Санкт-Петербурге, в июле – в Калининграде, а в августе слетает в Новосибирск.

Владимир Кузьмин с женой Екатериной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У музыканта всегда были непростые отношения с женой. Владимир Кузьмин и его третья супруга Екатерина Трофимова прожили вместе 17 лет. А в 2018 году внезапно объявили о разводе. Артисту тогда было 63 года, его супруге – 36 лет. Музыкант и его избранница разъехалась и почти два года не жили вместе. После развода артист довольно быстро утешился: Кузьмин начал встречаться с яхтсменкой Светланой Карпухиной. Девушка катала его на своей яхте, сопровождала на концертах и позировала на совместных фото для соцсетей. Их роман длился около года. А потом Владимир опять вернулся к бывшей жене.

«Однажды мы встретились кофе попить, и Володя издалека завел разговор о том, что, может, нам снова сойтись? И я об этом стала думать. Потом мы еще не раз обсуждали наше будущее. Вновь - 29 сентября 2019 года, в годовщину свадьбы. Володя пришел ко мне. Это было очень забавно: звонок в дверь, открываю, а он там с чемоданчиком и с гитаркой: «Ну здрасте...» - делилась Екатерина.

В 2020 году Кузьмин и Трофимова не только вновь поженились, но и обвенчались.