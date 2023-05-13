Эдуарда Михайловича Сагалаева называли «телекомандиром» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эдуарда Михайловича Сагалаева называли «телекомандиром», и это, наверное, самое точное определение того, чем он занимался в жизни.

Биография Эдуарда Сагалаева

Эдуард Сагалаев родился в 1946 году в Самарканде, там же окончил филологический факультет университета, а в 1975-м стал зам. главного редактора редакции программ для молодежи Центрального телевидения СССР. Ему было всего 28 лет! Тогда самым большим хитом «молодежки» была викторина «Что? Где? Когда?», и Сагалаев вспоминал: «Я Владимиру Ворошилову в «Что? Где? Когда?» не разрешал делать денежные призы. А он настаивал на этом. Я ему говорил - Владимир Яковлевич, это же не пройдет, вы поймите, это же деньги, в советском телевидении так не принято. Он говорит: нет, только деньги! И я его уговорил на книги. Тогда мы книги дарили». Как известно, деньги в «ЧГК» появились только в 90-е…

Потом Сагалаев на несколько лет уходил на радио, а в 1984-м вернулся на ЦТ - уже в качестве главного редактора «молодежки». Конечно, самым большим его вкладом в развитие отечественного телевидения тогда стало создание «Взгляда». Он нашел старую-престарую, то ли десяти-, то ли двенадцатилетней давности заявку: в 70-е планировалась передача «У нас на кухне после одиннадцати». По словам Анатолия Лысенко, которые приводит Евгений Додолев в книге «Взгляд: битлы перестройки», тогда собирались «сделать передачу в виде посиделок на кухне: приходят люди в гости, их встречают такие сумасшедшие хозяева, у них в холодильнике лежат плёнки… Такой молодёжный пивной огонёк. Тогда это не пошло, сочли, что слишком легкомысленно». А в 80-е пошло, хотя уже без кухни в кадре.

В качестве ведущих взяли молодых людей с Radio Moscow World Service, которые поначалу плохо понимали, как вести себя перед телекамерой - Олега Вакуловского, Александра Любимова, Дмитрия Захарова. Плюс Влада Листьева, Александра Политковского, Владимира Мукусева… Долго спорили, как назвать программу. Были варианты «Ночной экспресс», «Телескоп», «Взгляд». И именно Сагалаев настоял на последнем варианте. Мукусев вспоминал: «Мы были против – как же так, четыре согласных подряд! И вот, пока все обсуждали и ругались, (…) Сагалаев вызвал к себе режиссёра Игоря Иванова и, несмотря на наши вопли, просто заказал ему заставку с названием».

Ну, а еще была передача «12-й этаж», которую Сагалаев вел сам. Именно на 12 этаже телецентра в Останкино была расположена главная редакция программ для молодежи. Именно эта молодежь, как сравнительно причесанная, так и «неформальная», бурно обсуждала в студии и прямо на лестнице телецентра злободневные темы.

Потом Сагалаев занимался информацией, и, в частности, программой «Время». В 1989-м появилась еще программа «Семь дней» - первая в истории отечественного ТВ аналитическая программа с итогами недели.

Можно долго-долго перечислять его должности. Заместитель председателя Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию (1989-1991). Председатель Союза журналистов СССР (1991). Президент Московской независимой вещательной корпорации, а грубо говоря - телеканала ТВ-6 (1992-2001; в перерыве, в 1996-97 годах, был председателем ВГТРК)… И точно так же долго можно перечислять его награды - от Госпремии СССР (полученной за эпический документальный сериал «Наша биография» об истории СССР в 1978 году) до орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой (2006 год) и третьей (2011 год) степеней. И не приходится сомневаться: сегодня многие журналисты и телеведущие, с которыми он работал, помянут его с теплотой и уважением.