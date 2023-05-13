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Общество13 мая 2023 10:15

Создал «Взгляд» и открыл стране Влада Листьева: не стало главного «телекомандира» России Эдуарда Сагалаева

Одному из самых известных деятелей отечественного ТВ было 76 лет
Николай ГЕРАСИМОВ
Николай ГЕРАСИМОВ
Эдуарда Михайловича Сагалаева называли «телекомандиром»

Эдуарда Михайловича Сагалаева называли «телекомандиром»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эдуарда Михайловича Сагалаева называли «телекомандиром», и это, наверное, самое точное определение того, чем он занимался в жизни.

Биография Эдуарда Сагалаева

Эдуард Сагалаев родился в 1946 году в Самарканде, там же окончил филологический факультет университета, а в 1975-м стал зам. главного редактора редакции программ для молодежи Центрального телевидения СССР. Ему было всего 28 лет! Тогда самым большим хитом «молодежки» была викторина «Что? Где? Когда?», и Сагалаев вспоминал: «Я Владимиру Ворошилову в «Что? Где? Когда?» не разрешал делать денежные призы. А он настаивал на этом. Я ему говорил - Владимир Яковлевич, это же не пройдет, вы поймите, это же деньги, в советском телевидении так не принято. Он говорит: нет, только деньги! И я его уговорил на книги. Тогда мы книги дарили». Как известно, деньги в «ЧГК» появились только в 90-е…

Потом Сагалаев на несколько лет уходил на радио, а в 1984-м вернулся на ЦТ - уже в качестве главного редактора «молодежки». Конечно, самым большим его вкладом в развитие отечественного телевидения тогда стало создание «Взгляда». Он нашел старую-престарую, то ли десяти-, то ли двенадцатилетней давности заявку: в 70-е планировалась передача «У нас на кухне после одиннадцати». По словам Анатолия Лысенко, которые приводит Евгений Додолев в книге «Взгляд: битлы перестройки», тогда собирались «сделать передачу в виде посиделок на кухне: приходят люди в гости, их встречают такие сумасшедшие хозяева, у них в холодильнике лежат плёнки… Такой молодёжный пивной огонёк. Тогда это не пошло, сочли, что слишком легкомысленно». А в 80-е пошло, хотя уже без кухни в кадре.

В качестве ведущих взяли молодых людей с Radio Moscow World Service, которые поначалу плохо понимали, как вести себя перед телекамерой - Олега Вакуловского, Александра Любимова, Дмитрия Захарова. Плюс Влада Листьева, Александра Политковского, Владимира Мукусева… Долго спорили, как назвать программу. Были варианты «Ночной экспресс», «Телескоп», «Взгляд». И именно Сагалаев настоял на последнем варианте. Мукусев вспоминал: «Мы были против – как же так, четыре согласных подряд! И вот, пока все обсуждали и ругались, (…) Сагалаев вызвал к себе режиссёра Игоря Иванова и, несмотря на наши вопли, просто заказал ему заставку с названием».

Ну, а еще была передача «12-й этаж», которую Сагалаев вел сам. Именно на 12 этаже телецентра в Останкино была расположена главная редакция программ для молодежи. Именно эта молодежь, как сравнительно причесанная, так и «неформальная», бурно обсуждала в студии и прямо на лестнице телецентра злободневные темы.

Потом Сагалаев занимался информацией, и, в частности, программой «Время». В 1989-м появилась еще программа «Семь дней» - первая в истории отечественного ТВ аналитическая программа с итогами недели.

Можно долго-долго перечислять его должности. Заместитель председателя Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию (1989-1991). Председатель Союза журналистов СССР (1991). Президент Московской независимой вещательной корпорации, а грубо говоря - телеканала ТВ-6 (1992-2001; в перерыве, в 1996-97 годах, был председателем ВГТРК)… И точно так же долго можно перечислять его награды - от Госпремии СССР (полученной за эпический документальный сериал «Наша биография» об истории СССР в 1978 году) до орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой (2006 год) и третьей (2011 год) степеней. И не приходится сомневаться: сегодня многие журналисты и телеведущие, с которыми он работал, помянут его с теплотой и уважением.

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