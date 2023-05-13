Виталий Игнатенко - об Эдуарде Сагалаеве: Когда создавал свой знаменитый «Взгляд», приходил за советом в «Комсомолку»

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В субботу, 13 мая, в возрасте 76 лет умер знаменитый журналист Эдуард Сагалаев. Мы вспоминаем его вместе с нашим коллегой, который прошел в «Комсомолке» путь от курьера до заместителя главного редактора, Виталием Игнатенко.

Гендиректор Общественного телевидения России (ОТР) Виталий Игнатенко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

…- Виталий Никитич, извините, что звоню по такому печальному поводу. Но - Эдуард Сагалаев, такая крупная фигура у нас в России. Это был и политик, и журналист, он же возглавлял наш Союз наш творческий…

- Да, да, в самое трудное время, кстати.

- Как-то сердце защемило… Жалко Эдуарда Михайловича. Вот каким он останется в нашей памяти?

- Александр, во-первых, Эдик - выходец из нашего комсомольского гнезда.

Он приехал из Ташкента, в ЦК комсомола работал. А потом ему почему-то не нашлось там места, и он пошел на телевидение.

А это место было такое, честно говоря, расстрельное – Сагалаев должен был там заниматься молодежной политикой, быть таким как бы наставником телевизионной молодежи.

-,А Игнатенко тогда как раз работал в «Комсомолке»…

- Да, и мы были к тому же еще и соседи с ним, и он все время приходил в редакцию и, как-то смущаясь, спрашивал – вот это понравилось, это понравилось? А что могло не нравиться?

- Я могу догадаться, что это за проекты…

- Это были какие-то новые слова в журналистике.

Они вместе с Толей Лысенко (Анатолий Лысенко, журналист, режиссёр, продюсер, сценарист, в последнее время - гендиректор ОТР, умер 20 июня 2021 г. - А.Г.) придумали «12 этаж», «Молодежь в мире», они создали самую популярную программу «Взгляд». (Все эти программы и ток-шоу выходили в 1970-е - 1980 годы на Центральном телевидении СССР. - А.Г.)

Это было совершенно новое слово в журналистике.

И, конечно, даже вот того, что я перечислил, уже бы было достаточно для того, чтобы занять место в российской и советской журналистике. Но он пошел дальше.

Сагалаев, практически, создал вместе с товарищами новый вид программы «Время», которая существует до сих пор.

А был первый независимый Московсковский телевизионного канал.

Дальше - частный канал ТВ-6…

При его непосредственном участии формировалась ВГТРК.

- И я уже вспоминал о союзе нашем творческом…

- Председателем Союза Журналистов СССР он стал в самое неспокойное время для людей нашей профессии. Когда мы все с вами определяли свое место в этой жизни… И проходили, все-таки, пути сопромата или там истмата… Или - компромата?

И неизвестно, в общем-то было, - сохранится ли наша - настоящая российская журналистика, станет полезной для страны?

Вот Эдик был одним из тех, кто сделал ее очень нужной, такой невероятно содержательной…

- Да, вот каждая его ступень - это как бы отдельная такая песня в хорошем смысле…

- Да, да. Это было до самого последнего дня.

У нас он вот только вчера (в пятницу, 12 мая) записал на Общественном телевидении России такое замечательное обращение к нашим коллегам, которые работают в регионах.

У нас вручали премии имени Анатолия Лысенко, а одним из сопредседателей жюри был как раз Эдуард Сагалаев. И вот о обращался…

А сейчас я уже как-то по-новому слышу его слова, он как будто бы прощался, понимаете?

С такой надежной на то, что это поколение будет лучше нашего, что вы - молодцы, вы сделали другое телевидение.

А он ведь, практически, 30 лет руководил национальной ассоциацией теле и радиовещания. Он ее и создал, кстати, и она сделала очень много для регионального вещания.

Когда мы пригласили Эдуарда Михайловича на работу в наш канал, он уже неважно себя чувствовал, но - работал, создал нам целую линейку замечательных телевизионных таких произведений, которые называются «Коллеги». Сагалаев отсматривал в день десятки программ регионального вещания, выбирал лучшие и предлагал нам, для того, чтобы мы с этими программами знакомили всю страну. Это очень интересно. И это он сам придумал, сам этот формат очень лелеял.

И вот до последнего дня Эдик был, можно сказать в нашем журналистском строю.

- Да.

- А сегодня - искренние слова сочувствия его супруге Людмиле, ребятам его. Ужасная потеря…

- Эдуард Сагалаев. Это имя мы будем помнить. Спасибо огромное, Виталий Никитич, за такие теплые слова.