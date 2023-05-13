Бастрыкин предложил направлять в армию получивших российское гражданство мигрантов

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин выступил на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума, где под модераторством народного артиста РСФСР, режиссера, почетного члена Общественного совета при СК России Никиты Михалкова обсуждались актуальные темы, связанные с противодействием преступным проявлениям, формированием ценностной системы общества.

Александр Бастрыкин отметил яркую тенденцию в структуре преступности, что проявилась в прошлом году и требуют принятия действенных мер - увеличение количества преступлений мигрантов.

«Так, в 2022 году увеличилось число совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких деяний в России с 11 тысяч до почти 15 тысяч деяний, или на 37%, среди них убийств – на 18% (с 247 до 291), на 7% возросло число изнасилований (с 257 до 276)», - заявил Бастрыкин.

Прошлогодняя статистика говорит также о том, что все чаще все эти преступления оказываются направлены против женщин, пожилых людей и детей.

«Приезжие граждане в большинстве своем не интегрируются в российское общество: не изучают русский язык и культуру, пытаются обособиться и противопоставить свои традиции. Но иностранные граждане, получившие гражданство России, должны в полной мере выполнять все обязанности, в том числе и нести военную службу», - подчеркнул докладчик.

Справедливости ради можно отметить, что в среде мигрантов есть представители народностей, которые с древних времен нанимались исключительно на воинскую службу. Десятки тысяч памирских таджиков сегодня от нужды нанимаются разнорабочими, хотя с удовольствием бы служили в Армии России, если бы им на родине не угрожали преследованием за наёмничество.

А ведь в 1941-ом году памирские таджики в составе 20-й Таджикской Краснознаменной ордена Ленина горно-кавалерийской дивизии плечом к плечу защищали Москву вместе с казахами и киргизами из 316-й стрелковой дивизии Панфилова у разъезда Дубосеково.

Кстати, за время Московской битвы 1941-1942 гг. 20-я Таджикская Краснознаменная ордена Ленина горно-кавалерийская дивизия успешно разгромила части 78-ой немецкой пехотной дивизии, подразделения СС «Мертвая голова» и «Великая Германия».

Частями только этой дивизии в боях 1941 года было захвачено и уничтожено более 40 фашистских танков, 600 автомашин, 60 орудий, снарядов и мин – 7 млн. 900 тыс., солдат и офицеров – 4 тыс.

Есть над чем подумать. Но при этом учитывать, что в решение создать дивизии и полки в Средней Азии у советского руководства возникло еще 1938 году.

Отметим, что на сессии «Бесогон и право» принял участие Министр юстиции РФ Константин Анатольевич Чуйченко и помощник Президента Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский.