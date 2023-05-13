Совсем потеряли голову: В офисе Зеленского папе Римскому разрешили гуманитарное посредничество

Офис Зеленского снизошел до Папы Римского, разрешив ему гуманитарную миссию в разрешении конфликта с Россией. Фото: REUTERS

Пока президент Украины Владимир Зеленский путешествует по Европам, его верные соратники не сидят сложа руки. Они утверждают украинство в мировом масштабе. В частности, советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк снизошел до главы католической конфессии и счел его усилия в посредничестве по гуманитарным вопросам в ходе российско-украинского конфликта:

- Нет никаких сомнений в том, что посредничество папы Римского было бы уместным в гуманитарных вопросах, включая поддержку процесса обмена пленными, возвращение украинских детей и регистрацию всех незаконно перемещенных в Россию граждан Украины, — объяснил Подоляк.

При этом, главный посыл украинствующих в Киеве остался неизменным – конфликт может быть урегулирован только на основе украинского плана, озвученного из Киева. Настоящая мания величия охватила все уровни украинского руководства. Тот же Подоляк обожает рассуждать об элитах, и что роднит его, как бы это его ни обидело, с российской оппозицией, обязательно причисляет к элите себя.

- Мы допустили ошибку. Еще раз говорю, мы, глобальная элита, когда в 94-м году позволили им (России) сесть за стол, за большой стол, G8 даже организовали и позволили определять глобальные правила поведения. Вот это фундаментальная ошибка. Нельзя таких ошибок допускать. Когда ты даешь мало образованному субъекту право сидеть за столом и в хамской манере говорить: "Смотрите, эти правила не подходят, будем их менять"…, - изрек персонаж, который в том самом 1994-м, будучи 22-летним отроком, так и не смог закончить образование в Минском мединституте, чтобы получить диплом, но уже кого-то там пускал или не пускал за стол глобальной мировой элиты.

Правда, и об элитах он говорит так, как говорил бы о Ботичелли дворовый гопник.

- Давайте говорить об элитах, поскольку общая часть населения в России достаточно примитивна, критического мышления у них нет. Так вот, они сейчас думают о том, что пахан, которым является президент Российской Федерации, ослабел. Он уже не выполняет те функции, которые ему делегировались, и не является представителем элит, чтобы от их имени вести переговоры, - стал рассуждать Подоляк в конце марта, объясняя свои надежды на "восстание элит в России". - Для элиты Путин был важен тем, что его боялись на внешних рынках, он достигал важной для элиты цели - легитимизировал их не всегда законные доходы, обеспечивал возможности приобретать акции международных компаний, покупать имущество, интегрироваться в глобальную элиту.

И, как всегда, когда он начинает рассуждать на темы, которые выше его интеллекта, снова сел в лужу. А теперь вот он разрешил гуманитарное посредничество папе Римскому.

Наверное, даже у Зеленского разрешения на такую мелочь не спрашивал.

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