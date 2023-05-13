Интриги и скандалы «Евровидения»: почему страны отказываются от участия и кто победит в этом году

Финал Евровидения состоится в Ливерпуле Фото: Shutterstock

В ходе двух полуфиналов определились участники итогового конкурса «Евровидения», который начнется 13 мая в 22.00 по московскому времени. Это (в том порядке, в котором они будут выходить на сцену) Австрия, Португалия, Швейцария, Польша, Сербия, Франция, Кипр, Испания, Швеция, Албания, Италия, Эстония, Финляндия, Чехия, Австралия, Бельгия, Армения, Молдова, Украина, Норвегия, Германия, Литва, Израиль, Словения, Хорватия, Великобритания. Всего 26 участников.

Балканские страны решили сэкономить

В этом году участие в конкурсе принимало 37 стран - наименьшее количество с 2014 года. Во-первых, не будет России - после начала спецоперации наша страна была исключена из числа участников «Евровидения», а Первый канал и ВГТРК в ответ приостановили членство в Европейском вещательном союзе. Во-вторых, не будет Черногории и Северной Македонии, и тут уж политика ни при чем - чистая экономика. За право участия в «Евровидении» надо заплатить большие деньги (говорят о нескольких миллионах долларов), и рачительные правительства балканских стран решили приберечь их для более насущных нужд. И ровно по тем же причинам отказалась от участия Болгария.

В прошлом году на «Евровидении» победила Украина - в первую очередь по политическим причинам. Проводить конкурс там сейчас невозможно, и право быть хозяйкой «Евровидения-2023» перешло к Великобритании, занявшей второе место. Конечно, траты на проведение конкурса - гигантские, но это окупается. В 2022 «Евровидение» проходило в Турине, обошлось в 12 миллионов долларов, но никто об этом не пожалел: конкурс принес прибыль почти в сто миллионов евро. 23 миллиона обеспечили туристы, валом повалившие на север Италии (их количество возросло на 18 процентов по сравнению с обычным), а 66 миллионов - рекламодатели.

Нежно-зеленое болеро и розы в интересном месте

Кто победит в этом году? Почти все уверены, что это будет Швеция. Певица марокканско-берберского происхождения Лорин уже выигрывала «Евровидение» в 2012 году, и, как считают букмекеры, сделает это еще раз. Песня ее называется «Тату», речь в ней идет о борьбе за любовь, и Лорин на сцене поет зажатой между двумя гигантскими LED-экранами, которые как бы хотят ее сплющить (но она, конечно, их в конце концов раздвигает). У Лорин с 2012 года много фанатов, она стала известной в Европе певицей, номер эффектный, песня хорошая - в общем, все шансы.

Певица марокканско-берберского происхождения Лорин Фото: REUTERS

На втором месте в букмекерских списках - финн по имени Käärijä (произносите, пожалуйста, сами). Ни для кого ни секрет, что на «Евровидении» обожают фриков, и финн с песней Cha Cha Cha в этом смысле не подкача-ча-чал. Он выступает в нежно-зеленом неоновом болеро, а остальные участники, обрядившиеся в розовый латекс, изображают «человеческую сороконожку», на которой Käärijä весело скачет. Песня при этом - про пьянство, со строчкой «Когда я крепко держусь за стакан, завтрашнего дня для меня не существует». Käärijä привез с собой на «Евровидение» специальный фургон, переоборудованный в сауну, и в нем дает интервью (финны, если кто не знал, - маньяки по части саун). Он заявляет журналистам: «Люди говорят, что я забавный. А я всегда отвечаю: «Я просто нормальный парень из Финляндии!»

Финн по имени Käärijä Фото: REUTERS

На третье место букмекеры ставят голосистую израильскую певицу Ноа Кирел, которую к фрикам уж точно не отнесешь (и номер ее сравнительно скромный. Впрочем, в финале она спрашивает: «Европа, хочешь увидеть, как я танцую?» - и действительно танцует, показывая высокий класс гибкости).

Израильская певица Ноа Кирел Фото: REUTERS

Вот это - фавориты конкурса, и будет сюрпризом, если победит кто-нибудь еще. Например, хорватские мужики из группы Let 3 с песней Mama Š . Они выступают в предельно эксцентричных, то ли мужских, то ли женских нарядах, и устраивают на сцене стриптиз. Когда они участвовали в национальном отборочном конкурсе, мало того, что разделись, так еще под конец и засунули себе в одно место розы. Должно быть, без шипов. Хотя с них явно станется, что и с шипами. На «Евровидении», впрочем, сочли, что это уже чересчур - цветов в номере не будет.

Хорватские мужики из группы Let 3 Фото: REUTERS

Новый участник голосования: весь мир

Восемь лет назад в «Евровидении» в виде исключения разрешили участвовать Австралии (потому что этот конкурс там бешено популярен, и какая разница, что континент находится так далеко от европейского?) А в 2023 году голосовать за участников сможет и весь мир. Страны от Аргентины и Японии до Лесото и Канады. Но все голоса из стран, не участвующих в Евровидении, будут суммироваться, как если бы голосовала одна страна. То есть «весь мир» подарит кому-то из участников 12 баллов, кому-то - 10 и так далее.