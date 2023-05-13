Герой спецоперации «Z» лейтенант Душкин уничтожил танковый взвод врага

Лейтенант Лейтенант Никита Душкин и рядовой Максим Кравченко. Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам напоминал: «Дисциплина — мать победы».

ВЗЯЛ ШТУРМОМ ПОЗИЦИИ БОЕВИКОВ

Рядовой Максим Кравченко

«Рядовой Максим Кравченко в составе штурмовой группы выполняет боевые задачи по уничтожению украинских националистов, штурму их укрепленных опорных пунктов, узлов сопротивления, долговременных огневых сооружений и важных объектов. В ходе наступательных действий, продвигаясь по пересеченной местности, Максим Кравченко обнаружил группу украинских боевиков численностью до взвода, удерживающих оборону на важном направлении наступления. Благодаря проведенной разведке и скрытным действиям группе Максима Кравченко удалось незаметно подобраться к позициям обороняющихся боевиков. В ходе завязавшегося прямого огневого боестолкновения с численно превосходящим врагом, и, несмотря на интенсивный обстрел со стороны националистов, рядовой Максим Кравченко, используя рельеф местности, заняв удобную, обзорную огневую позицию, прицельным огнём уничтожил пулеметный расчёт и четырех украинских националистов. Продолжив штурмовые действия, российский отряд вышел на рубеж атаки и выбил подразделения националистов с подготовленных огневых позиций, продвинувшись вглубь его обороны без потерь. Смелые и решительные действия рядового Максима Кравченко способствовали дальнейшему продвижению российских подразделений».

УНИЧТОЖИЛ ТАНКОВЫЙ ВЗВОД ВРАГА

Лейтенант Душкин Никита

«Гаубичная батарея лейтенанта Никиты Душкина во время попытки прорыва танковых подразделений боевиков на одном из танкоопасных направлений вела непрерывный артиллерийский огонь по наступающим силам противника и не допустила продвижения украинских националистических формирований на позиции российских войск. Под командованием Никиты Душкина расчет самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика» вступил в неравный бой, в ходе которого был уничтожен танковый взвод противника. Кроме того, по переданным лейтенантом Душкиным координатам артиллерийским залпом также были уничтожены вражеские резервы. Это позволило российским мотострелкам перегруппироваться и занять выгодные позиции и рубежи для развития дальнейшего контрнаступления».

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