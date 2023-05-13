В Турции выбрали самую красивую свекровь

Небахат Чехре — турецкая актриса кино, в прошлом модель и певица, известная благодаря роли Валиде в сериале «Великолепный век». Фото: кадр из фильма.

Небахат Чехре — турецкая актриса кино, в прошлом модель и певица, известная благодаря роли валиде в сериале «Великолепный век».

Если бы она жила во времена Османской империи, то явно попала бы в султанский гарем.

Впервые Небахат заявила о себе в 15-летнем возрасте, приняв участие в конкурсе «Мисс Турция».

Её отец погиб, и она тяжело переживала и утрату, и новые романы матери. Чтобы доказать семье свою значимость, девушка участвовала в модных показах и снималась в кино. Всю сознательную жизнь она искала настоящую любовь и хотела стать матерью.

За спиной у актрисы - два неудачных брака. Первым её супругом стал режиссёр Йылмаз Гюней, препятствовавший карьере жены. В браке с ним Небахат посвятила 4 года жизни домашним заботам, пока не поняла, что дальше так продолжаться не может. Но высокое положение мужа в мире кино после развода поставило крест на её карьере. Второй брак с Явузом Демиром так же не подарил Небахат счастья. И тогда актриса ушла, как она сама говорит, в свободное плавание.

«Я храню только хорошие воспоминания о мужчинах, которые были со мной и в горе, и в радости. Но так случилось в моей жизни, что мне приходилось выбирать между любимым делом и мужчиной, вернее мужчина ставил меня перед этим выбором. В таких условиях я и подумать не могла родить ребёнка», - рассказывает звезда «Великолепного века».

Сейчас актрисе 79 лет, и, несмотря на этот возраст, она выглядит прекрасно. Небахат против пластических операций и считает морщинки достоинством. А за свою фигуру благодарит генетику.

После 3-летних съёмок в «Великолепном веке» актриса немного отдыхала и восстанавливалась: пила воду с лимоном и делала «ленивую» гимнастику. Сейчас она снова готова вернуться на экраны. Небахат по-прежнему мечтает найти свою любовь, и возраст для неё – совсем не помеха!