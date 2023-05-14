Ненавидящий Россию Андрей Данилко устроил подлую провокацию на Евровидении песней "Russia, goodbye"

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки выступил на Евровидении Фото: REUTERS

Андрей Данилко, который когда-то собирал в России стадионы в образе разбитной Верки Сердючки, устроил провокацию на Евровидении-2023. Он исполнил песню "Russia, goodbye". Такой подлости россияне от артиста не ожидали. Ведь на Евровидении-2007 вокалист исполнял композицию "Lasha Tumbai", заняв с ней второе место. Тогда в песне многие услышали созвучную фразу "Russia goodbye". Скандал был чудовищный. Данилко оправдывался как только мог, боясь потерять российского зрителя. Но теперь, видимо, с его памятью что-то стало.

Евровидение-2023 в этом году хоть и запретило президенту Украины Владимиру Зеленскому выступать с речью в финале, но украинские артисты решились на подлую провокацию в Ливерпуле. Без украинских националистических лозунгов не обошлось.

Джамала и Андрей Данилко в первых рядах выкрикивали со сцены непотребства, хихикая в микрофон. Кроме этого Данилко выступил в финале Евровидения-2023 с песней "Russia, goodbye".

Эта композиция с первозданным названием "Lasha Tumbai" в далеком 2007 году принесла исполнителю второе место на Евро и вызывала много споров. Во время вокального конкурса большинство услышали в песне не "Lasha Tumbai", а "Russia, goodbye".

Тогда Данилко клялся и божился, что все это из пальца высосано, не было ничего такого. И вот спустя 15 лет певец во все горло все-таки проорал со сцены "Russia, goodbye". Его поступок россияне уже окрестили настоящей подлостью. Многие не могут поверить, что человек, снискавший славу в России и заработавший тут миллионы, не просто забыл о приличиях. Теперь артист не перестает выкрикивать бесконечные русофобские словечки, намеренно провоцируя публику.

Многие тут же вспомнили слезные интервью певца. По его словам, хит "Lasha Tumbai" - это полная абракадабра шутки ради. "У нее, по сути, нет смысла. А то, что это созвучие подтянули за уши под «Раша, гудбай» - так это просто эффект незнакомого слова", - оправдывался он.

Певец тогда даже опубликовал текст песни. По его словам, "Lasha Tumbai" с монгольского переводится как "взбитые сливки".

Впрочем, не так давно артист заявлял, что теперь переименовал свою песню. И это при том, что Данилко до недавнего времени, ругая российский народ, продолжал петь и плясать на корпоративах российских богачей.

Напомним, не так давно соцсети облетело видео сорвавшегося в истерику Данилко. Украинский артист выдал оскорбительный спич в адрес России, используя матерную лексику. Хамские высказывания звезда эстрады сделал на русском языке. А чуть ранее Данилко учинил "бандеровскую провокацию", публично исполнив песню, прославляющую Степана Бандеру. Оторопевшие россияне, которые до недавнего времени переживали за тяжелобольную знаменитость, обрушились на исполнителя с критикой - назвали пособником нацистов и призвали его к ответу.

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