Нет гармони, дайте бубен! Музыка препятствует развитию слабоумия

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Иногда исследования ученых могут повергнуть в глубокую задумчивость (и мы не про Шнобелевскую премию) . Весь мир сейчас озабочен проблемой того, что живем мы долго, но с возрастом все менее счастливо: с проблемами старения мозга справиться-то не можем. С одной стороны все предельно просто - спи не больше 8 часов, питайся правильно, не нервничай. И будет тебе счастье долгожительства?

Но новые исследования дают новые поводы для размышления. Вот, например, одно из них говорит о том, что музыка способна отодвинуть риски развития деменции. Главное, начать ей заниматься – петь, играть на музыкальных инструментах. Даже танцевать. Хотя почему даже? Особенно танцевать! Ведь синхронные движения под музыку способны разбудить или даже надстроить новые нейронные связи в мозге.

Несколько лет назад китайские ученые исследовали импульсы мозга пожилых музыкантов и людей, которые никогда не занимались музыкой: «Игра на музыкальных инструментах позволяет пожилым людям лучше сохранять и использовать свои когнитивные способности и привлекать дополнительных компенсаторные области мозга», - отметил профессор Ду И.

НЕ ТОЛЬКО МУЗЫКОЙ ЕДИНОЙ

Как показало одно из исследований, любая активная умственная деятельность – эффективная профилактика болезни Альцгеймера. В группе испытуемых, которые играли в шахматы и шашки, читали, разгадывали головоломки и вообще тренировали мозг, средний возраст наступления болезни составил 94 года. У тех, кто не уделял внимания умственным упражнениям, деменция наступала на 5 лет раньше.

Инструментом борьбы с деменцией, по данным канадских исследователей, может стать изучение новых языков. Билингвизм вынуждает человека искать новые решения, внимательно слушать и запоминать незнакомые слова, употреблять их. То есть позволяет отодвинуть возраст наступления симптомов деменции.

И, разумеется, любая физическая деятельность, даже ходьба 20 минут в день, способна улучшить когнитивные функции.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Благотворное воздействие различных умственных занятий на ментальное здоровье пожилых пациентов подтверждает психиатр Дмитрий Былинский, врач психиатрической больницы №1 им. Кащенко:

- Существует большое количество занятий и хобби, которые помогают тренировать центральную нервную систему, головной мозг и мелкую моторику – это отличная профилактика для тонуса мышц против слабости нервной и дыхательной системы. Как результат, нормализуется ночной сон без горсти успокоительных препаратов. Интеллектуальные игры позволяют отсрочить наступление старческой деменции, положительно влияют на когнитивные функции человека.

- Если человек давно не занимался творчеством, стоит начать с простого - раскрашивать картинки в детских раскрасках, рисовать карандашами. Так можно выразить свои эмоции, снизить уровень стресса, - говорит руководитель пансионата для пожилых людей Ульяна Басклеева-Биллингер. - Для восстановления мелкой моторики подойдет лепка из пластилина, цветного теста, глины. Решение кроссвордов и головоломок активизируют мозговую деятельность, развивают внимательность. Различные настольные игры (домино, «ходилки», квесты) позволяют поддерживать социальную активность. Развитию речи, особенно в период восстановления после инсульта, способствуют музыкальные занятия, игры со словами, чтение литературных произведений вслух. В социальных учреждениях для пожилых людей значение кружков и клубов по интересам только возрастает. В России в дома престарелых, как правило, попадают люди, которые уже не могут обслуживать себя самостоятельно. Тем не менее, они хотят быть активными, насколько это возможно. Мастер-классы по рисованию и лепке, кружки по развитию речи и двигательной активности имеют еще и терапевтический эффект. Часто пожилой человек с деменцией лишен общения, днями не выходит из дома. В пансионате, где организован досуг, он возвращается в социум, начинает вновь воспринимать себя значимым.

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