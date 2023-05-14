Раскрыты секретные документы СБУ: Украина считает крымских татар потенциальными врагами

Киев годами игнорировал проблемы крымских татар, а теперь считает их соратниками в борьбе с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДАВАТЬ КРЫМСКИМ ТАТАРАМ «АВТОНОМИЮ» КИЕВ НЕ СОБИРАЕТСЯ

Близится 18 мая — скорбная дата, которую украинская пропаганда использует, чтобы вбить клин между народами российского Крыма. В этот день в 1944 году началась депортация крымских татар — в связи с чем в 2015-м Верховная Рада Украины объявила те печальные события «геноцидом».

Хотя, почему-то, когда полуостров принадлежал Незалежной, тема крымских татар в Киеве никого не волновала: например, с 1996 года возвращавшиеся из ссылки «кърымлы» тщетно пытались построить в Симферополе большую мечеть — тот вопрос разрешился лишь после воссоединения с Россией.

В то же время «Меджлис»* — самопровозглашённый «верховный орган» крымских татар, которым с 2013 года заведует радикально-проукраинский активист Рефат Чубаров — «релоцировался» в соседнюю Херсонскую область (до 2022 года принадлежавшую Украине).

И Киев, годами игнорировавший проблемы крымских татар (так, вопрос выделения земли и компенсаций на строительство домов для вернувшихся из ссылки «кърымлы» стал системно решаться лишь при России) — теперь ухватился за удобный рычаг для дестабилизации обстановки на полуострове. Внушая его мусульманским жителям, что украинские националисты — лучшие друзья в борьбе с «общим врагом» — Москвой.

Тот факт, что сталинские депортации ещё с 1989 года официально осуждаются всеми бывшими и нынешними властями — от Верховного Совета СССР и до сегодняшнего Кремля — разумеется, этих пропагандистов не волнует.

Однако появившиеся в Сети документы показывают истинное отношение украинских чиновников даже к тем татарам и их организациям, которые после 2014 переехали на Херсонщину, вроде бы являясь политическими союзниками Украины.

Соответствующие материалы публикует турецкая газета «Айдынлык» со ссылкой на неназванные источники.

Слитый документ показывает истинное отношение украинских националистов к теме крымских татар

Так, в распоряжении журналистов оказалась закрытая аналитическая записка, предположительно, составленная для украинских спецслужб. Можно предположить, что как минимум один из авторов этого документа — осведомитель, внедрённый СБУ в ряды «Меджлиса»* и других эмигрантских организаций крымских татар на юге Незалежной.

В качестве конкретных мер авторы записки советуют «активизировать работу с оперативными источниками и ориентировать их на выявление крымских татар, вынашивающих автономные инициативы, которые угрожают конституционному строю Украины».

Проще говоря, попытки Чубарова создать на юге Незалежной отдельный крымско-татарский автономный округ — официальный Киев считает угрозой, купировать которую необходимо, расширяя агентуру СБУ среди крымских татар. Другой абзац документа прямо предлагает «вербовать активных представителей крымско-татарских организаций» моложе 35 лет и вести с ними «системную воспитательную работу».

НАЦИОНАЛИСТЫ СЧИТАЮТ КРЫМСКИХ ТАТАР «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ НАРОДОМ»

Любопытно, что отдельные пассажи документа повторяют тезисы кремлёвских СМИ о том, что «Меджлис»* и подобные организации — это сборище радикальных исламистов и «релоцировавшихся» уголовников, не имеющих ничего общего с реальным крымско-татарским народом:

«Ряд существенных угроз [на юге Украины] возник от деятельности незаконных преступных формирований под видом «отрядов самообороны и национал-патриотических организаций» [крымских татар], их попыток подменить собой правоохранительные структуры, создать рычаги влияния на органы власти и бизнес, построить коррупционные связи», — говорится в тексте.

Документ не скупится на уничижительные характеристики для крымско-татарских «союзников». Например, об известной активистке Гульнаре Решатовне Бекировой в закрытой «объективке» говорится:

«Придерживается националистических взглядов и при необходимости агрессивно лоббирует интересы этнического меньшинства».

Забавно, что в 2020 году госпожа Бекирова успешно участвовала в местных выборах на Херсонщине от… партии Зеленского «Слуга народа».

Из других пассажей очевидно, что украинские националисты считают крымских татар «вспомогательным народом» (был такой термин у нацистов в отношении их восточноевропейских союзников наподобие румынов):

«Целесообразно продолжить работу по последовательному ослаблению влияния Джемилева М[устафы] и Чубарова Р[ефата] на крымско-татарское население, внесению раскола между контролируемыми ими группами», — говорится в документе о лидерах «Меджлиса»*. Притом, что официально их принимают в Киеве и Брюсселе на самом высоком уровне, раздают награды, гранты и обещания наконец-то «дать крымским татарам национальную автономию».

Но — поскольку реальной пользы Киеву все эти «активисты» не приносят — тот всё отчётливее проявляет недовольство. Например, о другом известном антироссийском деятеле «Меджлиса»* в документе говорится:

«Будет существенно урезано финансирование инициатив и проектов Ислямова Л[енура], поскольку тот взятых на себя обязательств не выполнил и реальную работу заменил проведением PR-мероприятий».

ПРОВОЦИРОВАНИЕ ТЕРРОРА В РОССИИ

Разумеется, СБУ не была бы сама собой, если бы одновременно не пыталась разыгрывать «карту кърымлы» и против России. Заключительный пункт документа предлагает:

«Активизировать работу с целью вербовки среди крымских татар, проживающих на временно оккупированных территориях [украинское обозначение Крыма — ред.] для сбора разведывательной информации и проведения диверсионной работы. В качестве основной базы использовать лиц, имеющих близких родственников, проживающих на контролируемой нами территории [на юге Украины — ред.]».

Тем самым Киев признаёт, что крымские татары для него — лишь расходный материал для борьбы с Россией. Предоставлять им автономию Украина не собирается:

«Следует отметить, что создание крымскими татарами мононационального административно-территориального образования в пределах отдельных регионов Украины в среднесрочной перспективе продолжает создавать угрозу территориальной целостности и конституционному строю страны», — говорится в документе.

А горе-боевики, арестованные российскими спецслужбами в ходе подготовки к диверсиям, остаются гнить в тюрьмах — это ведь не «медийные» украинские националисты из пленённого «Азова»*, которых Киев всячески пытается вызволить.

* Организация «Меджлис крымско-татарского народа» признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

* Полк «Азов» признан террористическим и запрещён на территории РФ.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.