Куда пропал Дмитрий Шепелев: Опровергнут слух, что телеведущий «проедает» наследство сына Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев платит за учебу сына в частной международной школе больше миллиона рублей за учебный год. Фото: телеграм-канал Дмитрия Шепелева.

Дмитрий Шепелев исчез с экранов ТВ. В социальных сетях появилась версия о том, что телеведущий сидит без работы и «проедает» наследство старшего сына Платона Шепелева. 10-летний Платон — сын Дмитрия от певицы Жанны Фриске (умерла 8 лет назад после борьбы с неизлечимой болезнью) стал наследником и счетов, и недвижимости знаменитой мамы. Распоряжается всем до совершеннолетия ребенка его единственный родитель – Дмитрий Шепелев.

KP.RU узнала куда пропал Дмитрий Шепелев. Оказалось, что сейчас телеведущий активно строит карьеру «за кадром».

Телепродюсер рассказал kp.ru: «Шепелев продюсирует проект для одного из федеральных телеканалов. Это мечта любого телеведущего – стать не только лицом проекта, но и продюсером. Но Дмитрий делает образовательный проект, который сам не будет вести. Так что не переживайте за него и не верьте сплетням – есть у него работа». 40-летний Шепелев так увлекся новым делом, что пошел учиться. У Дмитрия есть диплом журфака Белорусского государственного университета. Сейчас в Москве он проходит курс по бизнес-продюсированию в Школе событийного продюсирования.

Предположения в соцсетях о том, что Дмитрий с семьей «живет на деньги Платона» возникли из-за частых обвинений по этому поводу папы Жанны Фриске - Владимира Борисовича. А они возникли из-за «опустошения» банковского счета: родители Жанны Фриске продали квартиру певицы в Майами (США) за 470 тысяч долларов. По закону деньги поделили между родителями и сыном Жанны. Так как Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске не успели зарегистрировать брак, то мужчина не является ее наследником, но именно он (как единственный родитель Платона Шепелева) может распоряжаться наследством сына.

Адвокаты родителей Фриске заказывали выписки со счета – так стало известно, что сначала Дмитрий оплачивал с этого счета учебу сына Платона в частной школе (более 1 млн. руб. за год). Папа Жанны даже заявил: «На счету Платона было 200 тысяч евро, а сейчас шесть. У меня есть выписка. Эти деньги должны достаться Платону, когда ему исполнится 18 лет. А Шепелев недавно купил себе новую машину и содержит свою семью на эти деньги…»

Можно предположить, что Дмитрий просто снял и перевел данную сумму из зарубежного банка на другой счет, чтобы не потерять. А слухи о том, что телеведущий «содержит» на деньги Платона семью появились из-за того, что семья у Шепелева теперь и правда большая, а Дмитрий ничего не рассказывает о своих источниках дохода. Сейчас Дмитрий Шепелев воспитывает 10-летнего сына Платона (от Жанны Фриске), 2-летнего Тихона (от Екатерины Тулуповой). В семье телеведущего Шепелева и дизайнера Тулуповой трое детей: два сына и дочь Екатерины от первого брака с успешным бизнесменом.

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